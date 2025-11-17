Meteorologové vydali výstrahu před náledím. Pozor by si měli dát chodci i řidiči

  11:49
Na většině území České republiky se může od dnešní osmé hodiny večerní tvořit náledí, někde také zmrazky, varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ten pondělí dopoledne výstrahu se žlutým, tedy nízkým stupněm nebezpečí. Řidiči i chodci by však dle odborníků měli být velmi opatrní.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

„Při poklesu teplot pod nula stupňů Celsia a zeslabení větru se bude kromě krajního jihu Moravy hlavně ve středních polohách a výše lokálně vytvářet na mokrých vozovkách a chodnících náledí nebo zmrazky,“ uvedli mimo jiné meteorologové.

Česko čeká ochlazení. Ráno hrozí náledí, sněžit bude nejen na horách

Podle nich hrozí nejen nebezpečí úrazů v důsledku uklouznutí. „Na neošetřených komunikacích hrozí problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně,“ doporučují odborníci z ČHMÚ.

V Čechách a na Vysočině platí výstraha od dnešních 20:00 do úterních 09:00. Na Moravě a ve Slezsku je vyhlášená od půlnoci rovněž do úterních 09:00.

