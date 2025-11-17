Meteorologové vydali výstrahu před náledím. Pozor by si měli dát chodci i řidiči

„Při poklesu teplot pod nula stupňů Celsia a zeslabení větru se bude kromě krajního jihu Moravy hlavně ve středních polohách a výše lokálně vytvářet na mokrých vozovkách a chodnících náledí nebo zmrazky,“ uvedli mimo jiné meteorologové.
Česko čeká ochlazení. Ráno hrozí náledí, sněžit bude nejen na horách
Podle nich hrozí nejen nebezpečí úrazů v důsledku uklouznutí. „Na neošetřených komunikacích hrozí problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně,“ doporučují odborníci z ČHMÚ.
V Čechách a na Vysočině platí výstraha od dnešních 20:00 do úterních 09:00. Na Moravě a ve Slezsku je vyhlášená od půlnoci rovněž do úterních 09:00.