Dny, kdy teploty přes den nepřesáhnou nulu a mrzne i odpoledne, meteorologové nazývají ledovými. Česko jich teď zažije několik v řadě.
|
Stovky nehod. Dopravu v Česku komplikoval sníh, někde napadlo až 18 cm
Silnější mrazy udeří už v noci na sobotu. Na většině míst teplota klesne k -1 až -5 stupňům, ale při malé oblačnosti a slabším větru až k -8 °C. Odpolední maxima se budou pohybovat mezi -3 a +2 °C. Zpočátku bude převážně zataženo a ojediněle může slabě sněžit nebo mrznout mrholení. Odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat, déle se udrží na jihozápadě republiky.
Během pátečního večera začne na Moravě a ve Slezsku zesilovat severovýchodní vítr, který v průběhu soboty bude dosahovat na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje v nárazech 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h). „V kombinaci silného větru a čerstvé sněhové pokrývky se budou na střední Moravě a ve Slezsku v polohách nad 400 m místy tvořit sněhové jazyky,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav a pro oblast vydal výstrahu.
Výstraha kvůli mrazům a chladu
V sobotu večer a v noci na neděli přijdou silné mrazy. Teploty klesnou k -7 až -12 stupňům a na severovýchodě ojediněle až -15 °C. Meteorologové kvůli mrazům vydali další výstrahu. Platí od sobotních 18 hodin do nedělního rána pro tyto oblasti:
- Olomoucký kraj (Hranice, Jeseník, Šumperk)
- Zlínský kraj (Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí)
- Moravskoslezský kraj
„Vzhledem k čerstvému větru a postupnému vyjasňování, při kterém teploty klesnou, je na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje očekávaná i silná zátěž chladem, která bude od pátečního večera do nedělního dopoledne ovlivňovat lidské zdraví,“ varují meteorologové.
Kvůli mrazu jsou podle nich možné komplikace zejména v kolejové dopravě. Hrozí počínající deformace kolejnic a zamrzání výhybek v kolejové dopravě. A také možné poruchy vodovodních řadů.
|
Mráz může vzít prsty. Omrzliny řeší každý rok stovky pacientů, vznikají nenápadně
Neděle bude převážně jasná až polojasná. Hlavně v jihozápadní polovině Čech, na Českomoravské vrchovině a ve Slezsku se ale mohou objevit mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost. „V Čechách a na Českomoravské vrchovině se místy začne tvořit námraza na nadzemních objektech,“ varují meteorologové. Denní maxima se budou většinou pohybovat mezi -3 a +2 stupni Celsia, na severovýchodě zůstanou u -6 °C.
Mrazy budou pokračovat i příští týden
Na začátku týdne čekají Česko další dva ledové dny, kdy se bude tvořit námraza a při mrznoucím mrholení i slabá ledovka.
V pondělí v noci a ráno bude většinou -7 až -3 °C, na severovýchodě místy kolem -10 °C. Přes den zůstane teplota na většině míst pod nulou, teploměry ukážou -3 a +1 °C. V Čechách a na Českomoravské vrchovině se může přidat slabé sněžení nebo mrznoucí mrholení. „Při mrznoucím mrholení tvorba slabé ledovky,“ uvedli meteorologové.
|
OBRAZEM: Jak se vyrábí zima? Ve Skiareálu Lipno spustili továrny na sníh
V úterý 1. prosince bude více slunce, noční mráz ale vydrží. Teploty klesnou na -8 až -4 °C, při vyjasnění a slabém větru až k -10 °C. Odpoledne bude -4 až +1 °C.
Na středu meteorologové předpovídají jasno až polojasno, na západě Čech místy nízkou oblačnost, z níž může slabě sněžit nebo se objeví mrznoucí mrholení. „Ojediněle se bude tvořit námraza na nadzemních objektech a při mrznoucím mrholení slabá ledovka,“ uvádí meteorolog Vojtěch Umlauf.
Ranní mrazy ještě nepoleví, teploty klesnou k -4 až -9 stupňům, při uklidnění větru a vyjasnění až k -11 °C. Odpolední maxima se přece jen místy nad nulu dostanou, budou se pohybovat mezi -3 až +2 °C.
A mrazivá zima bude pokračovat i dále. Výhled na druhou půli týdne od čtvrtka do soboty slibuje oblačno až zataženo, zpočátku na východě polojasno. Místy se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, od středních poloh srážky sněhové. Nejnižší noční teploty ve čtvrtek -8 až -13 °C, v Čechách kolem -6 °C, postupně +1 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty se přes nulu přehoupnou, dosáhnou až 5 °C. Na Moravě a na východě Čech bude ve čtvrtek ještě kolem -2 °C.