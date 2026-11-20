Do Česka míří polární vzduch od severu, který o víkendu přinese ochlazení. Začne to už v noci na sobotu, kdy bude na většině území pršet a v polohách nad 600 metrů postupně sněžit. Od severu budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty klesnou k +2 až -2 °C, na jihu a jihovýchodě zůstanou kolem čtyř stupňů nad nulou a v tisíci metrech na horách spadnou k -4 °C.
Meteorologové vydali výstrahu před kluzkými povrchy, které podle nich hrozí v sobotu v noci až do rána skoro v celé zemi. Výjimkou jsou tři kraje, a to Jihočeský, Zlínský a Praha.
Výstraha před kluzkými povrchy je s platností 21. listopadu od 2:00 do 9:00 hodin vydaná pro tyto kraje:
- Středočeský kraj (Hořovice, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Příbram, Rakovník)
- Plzeňský kraj (Blovice, Domažlice, Horšovský Týn, Klatovy, Kralovice, Nýřany, Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stod, Stříbro, Sušice, Tachov)
- Karlovarský kraj
- Ústecký kraj (Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf, Žatec)
- Liberecký kraj
- Královéhradecký kraj (Broumov, Dobruška, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Jaroměř, Jičín, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Vrchlabí)
- Pardubický kraj (Česká Třebová, Hlinsko, Chrudim, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Žamberk)
- Kraj Vysočina (Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Nové Město na Moravě, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou)
- Jihomoravský kraj (Boskovice)
- Olomoucký kraj (Jeseník, Šumperk, Zábřeh)
- Moravskoslezský kraj (Bruntál, Krnov, Rýmařov)
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Kde bude sněžit
Meteorologové slibují, že poprvé bude sněžit i v nižších polohách. „Víceméně jakékoli srážky, které se vyskytnou od neděle až do úterý, budou sněhové i v nižších polohách - řekněme kolem 400 m n.m., přechodně ale i níže,“ uvádí meteorologové z ČHMÚ.
Nejchladnější vzduch se k nám dostane v pondělí a v úterý. Právě v pondělí by mohlo být sněhových přeháněk docela dost a to hlavně ve východních a severovýchodních částech území, kde bude přes den i v nižších polohách jen lehce nad nulou a zasněžit tak může ve všech polohách. Pocitově bude ještě chladněji kvůli silnějšímu větru.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz
„Tvorbu souvislejší pokrývky ale v nejnižších polohách spíše nečekejte, maximálně jen slabšího poprašku, který většinou ihned odtaje, protože zem je zatím stále docela teplá,“ dodávají meteorologové. Od středních poloh a na horách se ale sníh lokálně udrží, protože teploty se budou pohybovat většinou pod nulou a to i přes den.
Nejvíce sněhu by mělo napadnout na horách, a to zejména na těch pohraničních na severu a severovýchodě území. „V Krkonoších, Jeseníkách, Jizerských a Krušných horách může napadnout celkově i přes pět centimetrů. Nejméně naopak třeba na Šumavě,“ upřesňují odborníci z ČHMÚ.
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Jaké bude počasí o víkendu
V sobotu bude skoro jasno až polojasno, zpočátku na jihu a východě oblačno až zataženo a místy déšť nebo přeháňky, v polohách nad 500 m sněhové. Během dne většinou oblačno a ojediněle, na horách na severu místy přeháňky, nad 500 m sněhové.
Nejvyšší teploty se udrží mezi 3 až 7 stupni, na jihu Moravy vystoupí až k 9 °C, v 1000 metrech na horách bude kolem minus 1 stupně.
V neděli očekávají meteorologové jasno až polojasno, na severu zvětšenou oblačnost, a zejména na horách místy, postupně ojediněle sněhové přeháňky. Během dne přechodně pod 400 metrů srážky smíšené nebo dešťové. Noční teploty klesnou k +2 až -3 stupňům, na jihu a jihozápadě Čech místy až k -5 °C. Odpolední maxima se budou pohybovat mezi 2 až 6 °C.
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V pondělí meteorologové očekávají proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy sněhové přeháňky nebo občasné sněžení, na horách na severu a severovýchodě srážky četnější. Na horách na severu a severovýchodě napadne až 7 centimetrů nového sněhu.
Večer bude srážek a místy i oblačnosti ubývat. Noc bude mrazivá s teplotami mezi nulou a -4 stupni, ojediněle při uklidnění větru až -6 °C. Denní teploty se vyšplhají maximálně k -1 až +4 °C.
V úterý bude většinou slunečno, ojediněle, na horách místy, se vyskytnou sněhové přeháňky nebo občasné sněžení, odpoledne a večer bude oblačnosti a srážek ubývat. V noci teploty spadnou k -1 až -6 °C, při uklidnění větru, zejména v jihozápadní polovině Čech až k -9 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi -1 až +4 °C.
Od středy do pátku bude převážně jasno nebo polojasno. Místy se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, od středních poloh budou srážky sněhové. Přechodně se mohou objevit sněhové nebo mrznoucí srážky i v nižších polohách.
Nejnižší noční teploty ve středu -2 až -7 stupňů, při uklidnění větru kolem -9 °C, v dalších dnech +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +4 °C.