Meteorologové ukázali, kde v noci v Česku mrzlo. Škody budou za stovky milionů

Petra Škraňková
  10:16
Mrazy v noci zasáhly celou Českou republiku. Český hydrometeorologický ústav zveřejnil mapu, která ukazuje výskyt přízemních mrazů v noci na čtvrtek. Dosáhly -3 až -10 stupňů Celsia a udeřily téměř v celé zemi. Ovocnáři hlásí předběžné škody za stovky milionů korun.

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v dubnu. Jak tomu ale zabránit? | foto: Profimedia.cz

Noc na čtvrtek byla nejstudenější za celý duben. Ráno v pět hodin se teplota vzduchu pohybovala většinou pod bodem mrazu, nejčastěji v intervalu 0 až -5 °C. „Pravděpodobně nejnižší teplota byla na Jizerce, téměř -12 °C,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Podle mapy, kterou zveřejnil, udeřily přízemní mrazy na celém území Česka. Přízemní teploty se kolem půl šesté ráno pohybovaly většinou v intervalu -3 až -10 °C.

Další dny už mrznout nebude, o víkendu teploty výrazně vyskočí a v neděli se přiblíží až k letním hodnotám kolem 28 stupňů.

Mapa mrazů ve čtvrtek 30. dubna ráno

Přízemní teplota v noci ve čtvrtek 30. dubna v Česku

Mrazy v noci na čtvrtek nadělaly ovocnářům podle předběžného odhadu škody za stovky milionů korun. Škody jsou na všech druzích.

„V sadech jsem zaznamenali v noci a nad ránem teploty zhruba od -2 do -6 stupňů Celsia s dobou trvání od tří do sedmi hodin. Na mnoha místech šlo o celonoční mrazy. Působení mrazu zesilovalo současné sucho,“ popsal předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.

Škody by podle něj neměly dosáhnout úrovně roku 2024, kdy dubnové mrazy způsobily nejnižší úrodu za posledních 100 let se škodami zhruba za 1,3 miliardy korun. Přesnější vyčíslení škod budou moci ovocnáři udělat za několik týdnů po dokončení kvetení a opylení.

První letošní mrazová vlna přišla v první dekádě dubna. Místy poškodila budoucí úrodu ovoce na jižní Moravě. Nejhůř dopadly broskvoně, někde byly citelně poškozené i třešně. Meruňky přežily nízké teploty dobře, ale ovocnáře překvapilo lokální poškození jabloní, které ještě nebyly v plném květu. Druhá mrazová vlna přišla na začátku třetí dekády. Mrazy mohou úrodu poškodit až do poloviny května.

Jarní mrazy ohrožují úrodu ovoce v Česku každoročně. Největší škody mrazy způsobily v roce 2024. Přišly v týdnu po 18. dubnu a způsobily nejnižší úrodu za posledních 100 let se škodami zhruba za 1,3 miliardy korun. Úroda tehdy činila jen 48 058 tun ovoce, loni vzrostla na 146 243 tun. Škody z mrazů ovocnáři utrpěli i v letech 2019, 2017, 2016 a 2011.

Jak bude o víkendu

Následující prodloužený víkend přinese krásné skoro letní počasí. V pátek, sobotu i neděli má být jasno až polojasno. Páteční nejvyšší teploty dosáhnou 18 až 22 stupně.

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

O víkendu na řadě míst teploměry ukážou letní hodnoty (za hranici letních teplot se považuje 25 stupňů Celsia). V sobotu bude 21 až 26°C a v neděli dokonce 23 až 28 °C. A podobné počasí slibují meteorologové i na pondělí.

