V noci na středu intenzivně pršelo hlavně na západní polovině Česka, někde se k dešti přidaly i bouřky. Na stanici Černá v Pošumaví spadlo 14,5 mm vody. Podle meteorologů se déšť bude během středy postupně stěhovat přes východní část Čech na Moravu.
„Na Moravě a ve Slezsku teprve pršet začne a na severu a severovýchodě očekáváme během dneška místy kolem 20 mm srážek,“ uvedli meteorologové na svých sociálních sítích. Pršet bude až do čtvrtečního rána.
Nejvyšší odpolední teploty ve středu dosáhnou 16 až 20 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 °C. Na horách bude okolo 12 stupňů.
Mapa meteorologů ukazuje, že déšť se ve středu zcela vyhne jen části území: „suché okno“ zahrnuje převážnou část středních Čech včetně Prahy.
Ve čtvrtek se přechodně oteplí, někde mohou teploty vyšplhat až na 26 °C, na západě Čech jen ke 20 stupňům. Pršet přes den bude už jen málo a jen v Čechách. Až večer začne deště přibývat.
Pátek bude opět velmi deštivý, navíc se opět ochladí. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 a 20 stupni, pršet bude všude. Někde se můžou objevit i bouřky a mírný západní a severozápadní vítr o rychlost až 6 m/s.
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Jaké bude počasí o víkendu
Teplota bude po pátečním ochlazení jen zvolna stoupat, v sobotu maximálně na 23 stupňů, na části Moravy na 25 stupňů. V neděli už by maxima měla dosáhnout 25 stupňů i na dalších místech.
Obloha v sobotu bude zpočátku polojasná, postupně se ale zatáhne a o víkendu tak bude spíše oblačno s občasnými přeháňkami. „Nejvíc srážek opět spadne na severu a severovýchodě, kde se můžou srážkové úhrny za 3 dny do nedělního rána přiblížit 20 mm,“ uvedli meteorologové.
Občas zaprší i v dalších dnech a nejvíc srážek opět spadne na severu a severovýchodě, kde se můžou srážkové úhrny za 3 dny do nedělního rána přiblížit 20 mm.