Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Meteorologové slibují deště s jedinou výjimkou. Na mapě je velké suché místo

Pavla Žáková
  11:08
Jedno velké suché místo ukazuje mapa Českého hydrometeorologického ústavu s úhrny srážek, které se čekají během středy a noci na čtvrtek. Nejvíc srážek spadne na severu a severovýchodě území, až dvacet milimetrů. A podobně silně bude pršet i v pátek. Ovšem teploty se brzy znovu vyšplhají na letní hodnoty, ochladí se na jediný den.
Během středy a v noci na čtvrtek očekávají meteorologové intenzivní deště na...

Během středy a v noci na čtvrtek očekávají meteorologové intenzivní deště na většině Česka, výjimkou budou střední Čechy. | foto: ČHMÚ

Fotografie meteorologického jevu, známého jako shelf cloud (húlava),...
Byť v sobotu dopoledne pršelo, diváky nepříznivé počasí neodradilo a hned ráno...
Fotografie meteorologického jevu, známého jako shelf cloud (húlava),...
Fotografie meteorologického jevu, známého jako shelf cloud (húlava),...
12 fotografií

V noci na středu intenzivně pršelo hlavně na západní polovině Česka, někde se k dešti přidaly i bouřky. Na stanici Černá v Pošumaví spadlo 14,5 mm vody. Podle meteorologů se déšť bude během středy postupně stěhovat přes východní část Čech na Moravu.

„Na Moravě a ve Slezsku teprve pršet začne a na severu a severovýchodě očekáváme během dneška místy kolem 20 mm srážek,“ uvedli meteorologové na svých sociálních sítích. Pršet bude až do čtvrtečního rána.

Předpověď srážek na konec týdne
Během středy a v noci na čtvrtek očekávají meteorologové intenzivní deště na...

Nejvyšší odpolední teploty ve středu dosáhnou 16 až 20 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 °C. Na horách bude okolo 12 stupňů.

Mapa meteorologů ukazuje, že déšť se ve středu zcela vyhne jen části území: „suché okno“ zahrnuje převážnou část středních Čech včetně Prahy.

Ve čtvrtek se přechodně oteplí, někde mohou teploty vyšplhat až na 26 °C, na západě Čech jen ke 20 stupňům. Pršet přes den bude už jen málo a jen v Čechách. Až večer začne deště přibývat.

Pátek bude opět velmi deštivý, navíc se opět ochladí. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 a 20 stupni, pršet bude všude. Někde se můžou objevit i bouřky a mírný západní a severozápadní vítr o rychlost až 6 m/s.

Mrak jako konec světa. Vzácnou podívanou zvanou húlava přinesly bouřky u Příbrami

Jaké bude počasí o víkendu

Teplota bude po pátečním ochlazení jen zvolna stoupat, v sobotu maximálně na 23 stupňů, na části Moravy na 25 stupňů. V neděli už by maxima měla dosáhnout 25 stupňů i na dalších místech.

Obloha v sobotu bude zpočátku polojasná, postupně se ale zatáhne a o víkendu tak bude spíše oblačno s občasnými přeháňkami. „Nejvíc srážek opět spadne na severu a severovýchodě, kde se můžou srážkové úhrny za 3 dny do nedělního rána přiblížit 20 mm,“ uvedli meteorologové.

Občas zaprší i v dalších dnech a nejvíc srážek opět spadne na severu a severovýchodě, kde se můžou srážkové úhrny za 3 dny do nedělního rána přiblížit 20 mm.

Teplotní předpověď pro tento týden a část následujícího.
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Jatka, nebo tradice? Na Faerech zabili za jediný den 700 kytovců, zadrželi Čecha

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a...

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace...

OBRAZEM: Stavba D3 už je u rakouské hranice, silničáři úsek otevřou v srpnu

Stavba dálnice D3 (1. června 2026).

V srpnu bude dokončená další část jihočeské dálnice D3, konkrétně mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. Vzniká přestavbou dosavadní silnice I/3. Úsek má celkovou délku 3,5 kilometru. Součástí stavby je...

Ztrátou bydlení je ohroženo 1,6 milionu lidí, tvrdí Piráti. Pomohou úřady práce?

Přímý přenos
Na řádné schůzi Sněmovny by poslanci mohli mimo jiné schvalovat návrh, který...

Přesun části pravomocí týkajících se pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce znovu projednávají poslanci. Jednání o novele zákona o podpoře bydlení minulý týden přerušili. Opozice...

3. června 2026,  aktualizováno  11:25

Tisíce pacientů trápí pooperační otrava krve. Ministerstvo chce počty snížit

Ilustrační snímek

V Česku se každý rok přes pět tisíc pacientů po operaci potýká se sepsí. U této komplikace, lidově označované jako otrava krve, jde o závažnou reakci organismu na infekci, která může vést až k...

3. června 2026  11:21

Desítky policistů a vrtulník hledají v Brně zmizelou ženu. Má výrazné červené brýle

Policie vyhlásila pátrání po pohřešované Jitce B. (3. června 2026)

Policie pátrá po pohřešované osmapadesátileté Jitce Blažkové z Brna, nepodala o sobě žádnou zprávu. Žena má podle policistů psychické potíže a mají obavy o její bezpečí. Od úterního večera po ní...

3. června 2026  11:14

Při snížení rozpočtu o miliardu by ČT musela propustit až šestinu lidí, říká Fridrich

Volba generálního ředitele České televize, Milan Fridrich. (25. června 2025)

Česká televize by v případě snížení rozpočtu o zhruba miliardu korun, jak navrhuje vládní návrh od příštího roku, musela propustit přibližně 300 až 500 zaměstnanců. Na konferenci Digimedia to uvedl...

3. června 2026  11:12,  aktualizováno  11:14

Koalice má hotový návrh o referendu. K vyhlášení bude potřeba 300 tisíc podpisů

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr spravedlnosti...

Referendum bude možné vyhlásit na základě petice 300 tisíc lidí nebo návrhu Parlamentu. Aby bylo závazné, pro vítěznou odpověď bude muset hlasovat alespoň 35 procent oprávněných voličů, tedy zhruba...

3. června 2026  11:13

Řidič dluží na pokutách téměř čtvrt milionu. Policisté udělali rázné opatření

bodový systém policejní kontrola

Téměř 215 tisíc korun dluží na pokutách osmadvacetiletý motorista, kterého 31. května zastavili policisté v Karlových Varech. Vzhledem k tomu, že dluh odmítl na místě uhradit, nějakou dobu si...

3. června 2026  11:09

Meteorologové slibují deště s jedinou výjimkou. Na mapě je velké suché místo

Během středy a v noci na čtvrtek očekávají meteorologové intenzivní deště na...

Jedno velké suché místo ukazuje mapa Českého hydrometeorologického ústavu s úhrny srážek, které se čekají během středy a noci na čtvrtek. Nejvíc srážek spadne na severu a severovýchodě území, až...

3. června 2026  11:08

Nejsme ořezávátka, vzkázali adiktologové Babišovi. Brojí proti přesunu své agendy

Adiktologové stávkují kvůli přesunu agendy protidrogové politiky z Úřadu vlády....

Adiktologové na středeční tiskové konferenci varovali, že přesun protidrogové politiky z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví může oslabit koordinaci služeb i dostupnost péče pro lidi se...

3. června 2026  10:46,  aktualizováno  11:03

Video jako varování. Kurýra na koloběžce srazilo auto na místě pro přecházení

Jízda v místě pro přecházení se koloběžkáři vymstila, srazilo ho auto.

Městská policie v Plzni zveřejnila drsné video zachycující střet osobního auta s kurýrem na elektrokoloběžce. Nehoda se stala v centru města na místě pro přecházení před Velkou synagogou na Klatovské...

3. června 2026  10:58

Ukrajinci zasáhli autobus spojující Moskvu s Krymem, zabili sedm lidí, tvrdí Rusko

Při útoku ukrajinského dronu v Doněcké oblasti na autobus spojující Moskvu s...

Při útoku ukrajinského dronu v Ruskem okupované Doněcké oblasti na autobus spojující Moskvu s Krymem ve středu ráno zahynulo sedm lidí a 11 bylo zraněno, tvrdí tamní Ruskem dosazený gubernátor Denis...

3. června 2026  7:17,  aktualizováno  10:50

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Policie ani po roce neví, kdo byl mrtvý muž ve Svratce. Poznáte jeho oblečení?

Toto oblečení měl na sobě mrtvý muž, kterého objevil na konci loňského června...

Téměř rok už se brněnští kriminalisté neúspěšně pokoušejí ztotožnit tělo staršího muže nalezené v řece Svratce poblíž nákupního centra Avion Shopping Park. Mrtvolu objevil na konci loňského června...

3. června 2026  10:49

Seriál Harry Potter: kdy a kde bude mít premiéru, přehled herců a postav

Dominic McLaughlin v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026)

HBO natáčí příběhy slavného kouzelníka Harryho Pottera jako seriál. První řada nabídne osm dílů a v ikonických rolích se představí nová generace herců. Kdy vyjde první epizoda a na koho se můžeme...

3. června 2026  10:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.