Do Česka začal proudit teplejší vzduch od jihu. Pozná se to na teplotách, které zůstanou nad nulou, budou se pohybovat mezi nulou a +4 °C. V tisíci metrech na horách teploměry ukážou +2 °C.
A také na srážkách. Zatímco v úterý večer a v noci v severozápadní části Čech nasněžilo i v nížinách pár centimetrů, od středy bude už jen pršet. Déšť však při dopadu na vyhlazené povrchy vytvoří nebezpečnou ledovku.
„Výstrahu před ledovkou prodlužujeme do čtvrtečního rána a rozšiřujeme
o oblasti severní Moravy, Slezska a části severních a severovýchodních Čech,“ oznámil Český hydrometeorologický ústav. Dosud platila pro Českomoravskou vrchovinu, západ Jihomoravského kraje a jihovýchod Jihočeského kraje.
„Ve středu večer a v noci na čtvrtek očekáváme od jihovýchodu místy déšť, který bude nejen na Českomoravské vrchovině a přilehlých oblastech, ale i na severu Moravy a ve Slezsku, na severu a severovýchodě Čech místy mrznoucí s celkovým úhrnem do 2 mm,“ vysvětlují meteorologové.
Na Českomoravské vrchovině a v přilehlých oblastech Jihočeského, Pardubického a Jihomoravského kraje se bude navíc tvořit námraza silná až tři centimetry, takže hrozí lámání stromů i sloupů elektrického vedení a drátů elektrického napětí.
|Kraj
|Okresy
|Kdy platí
|Jihočeský
|Dačice, Jindřichův Hradec
|od středy 10:30 do čtvrtka 8:00 hodin
|Vysočina
|všechny
|od středy 10:30 do čtvrtka 8:00 hodin
|Jihomoravský
|Blansko, Boskovice, Ivančice, Moravský Krumlov, Rosice, Tišnov, Znojmo
|od středy 10:30 do čtvrtka 8:00 hodin
|Ústecký
|Rumburk
|od středy 18 hodin do čtvrtka 8:00 hodin
|Královéhradecký
|Broumov, Dobruška, Náchod, Nové Město nad Metují, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov
|od středy 18 hodin do čtvrtka 8:00 hodin
|Pardubický
|Králíky, Lanškroun, Žamberk
|od středy 18 hodin do čtvrtka 8:00 hodin
|Olomoucký
|všechny
|od středy 18 hodin do čtvrtka 8:00 hodin
|Zlínský
|Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí
|od středy 18 hodin do čtvrtka 8:00 hodin
|Moravskoslezský
|všechny
|od středy 18 hodin do čtvrtka 8:00 hodin
Jak bude ve čtvrtek a v pátek
Ledovka a námraza se budou tvořit i v noci, kdy teploty klesnou k +3 až -1 stupni Celsia. Ledovka se bude tam, kde budou padat mrznoucí srážky, námraza tam, kde se bude držet mrznoucí mlha.
Denní teploty budou ve čtvrtek a v pátek nad nulou, místy dosáhnou i 8 °C. Ve čtvrtek bude převážně zataženo, místy občasný déšť, ráno i mrznoucí, na západě nad 1000 m i déšť se sněhem nebo sněžení. K večeru ubývání srážek. Teploměry ukážou 1 až 6 °C, na jihovýchodě území až 8 °C.
Meteorologové varují před ledovkou, která se bude tvořit při mrznoucích srážkách.
V pátek to bude podobné – převážně zataženo, na horách místy i polojasno. Ojediněle slabé sněžení nebo mrholení, i mrznoucí. Místy mlhy, rovněž i mrznoucí. Přes den bude nula až 5 °C, ve Slezsku ojediněle až 7 stupňů nad nulou.