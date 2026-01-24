„Na Moravě, ve Slezsku a v severovýchodních Čechách se místy vyskytuje mrznoucí mrholení, při kterém se nadále vytváří ledovka,“ uvedli meteorologové.
„V noci mohou být srážky ve východní polovině území četnější, ve formě deště se sněhem a ojediněle mrznoucího deště s tvorbou ledovky,“ doplnili. V neděli ráno a dopoledne budou podle předpovědi srážky přechodně ustávat a začne se oteplovat nad bod mrazu.
Počasí v Česku přinese velmi zajímavou situaci, avizují meteorologové
Problémy s ledovkou začaly v pátek hlavně v Jihomoravském kraji. Stalo se zhruba 150 nehod, většina z nich se obešla bez vážnějších zranění. Tvořily se kolony. Desítky chodců utrpěly zranění po pádu na chodníku. Jihomoravští záchranáři vyhlásili kvůli velkému počtu havárií a úrazů chodců traumaplán. Před polednem se začala situace uklidňovat.
Jih Moravy ochromila ledovka. Po dopravní kalamitě zažívají nápor nemocnice
Ledovka se podle původní předpovědi měla zmírnit dnes dopoledne. Meteorologové ji ráno prodloužili nejprve do 12:00. Následně vydali rozšířenou výstrahu s platností do nedělních 10:00.
Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrholení. Vodní kapky po dopadu na zem či předmět zmrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. Na rozdíl od náledí vzniká ledovka nejen na komunikacích, ale i na větvích, plotech, drátech či sloupech.