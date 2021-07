Když je po výstraze klid. Proč každá pátá předpověď počasí nevychází?

„Lidé mají zpravidla od předpovědi počasí větší očekávání, než jsme schopni naplnit. My tady nevytváříme zpravodajství o budoucnosti. Je to prostě nějaká pravděpodobnost toho, že by nějaké jevy mohly nastat,“ říká ředitel Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Mark Rieder.