Meteorologové po letech spouštějí nový web. Je úplně jiný a slibuje řadu novinek

Nový web si zachovává dosavadní obsah, ale zásadně mění formu a způsob, jakým je tento obsah prezentován.
„Data, která ČHMÚ generuje, jsou důležitá pro širokou veřejnost, krizové řízení, zemědělství i průmysl. Proto bylo naší prioritou zachovat jejich kvalitu, ale zlepšit jejich dostupnost,“ uvedl Rieder. Přepracovaný portál byl vyvíjen s důrazem na potřeby uživatele a zohledňuje aktuální trendy v digitální komunikaci.
Nový web je dostupný na původní adrese www.chmi.cz a uživatelům bude postupně spouštěn ve třech fázích. Pro všechny bude dostupný nejpozději na konci prosince. Pokud uživatel smaže cookies, web se mu resetuje a může se zobrazit opět v původní verzi.