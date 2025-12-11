Meteorologové po letech spouštějí nový web. Je úplně jiný a slibuje řadu novinek

Robert Oppelt
  14:58
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) spouští nové webové stránky. Cílem je podle jeho ředitele Marka Riedera nabídnout veřejnosti rychlejší a uživatelsky přívětivější přístup k aktuálním i historickým meteorologickým, klimatologickým a hydrologickým datům i předpovědi počasí.
Fotogalerie4

Meteorologové zásadně mění podobu svého webu. | foto: ČHMÚ

Nový web si zachovává dosavadní obsah, ale zásadně mění formu a způsob, jakým je tento obsah prezentován.

„Data, která ČHMÚ generuje, jsou důležitá pro širokou veřejnost, krizové řízení, zemědělství i průmysl. Proto bylo naší prioritou zachovat jejich kvalitu, ale zlepšit jejich dostupnost,“ uvedl Rieder. Přepracovaný portál byl vyvíjen s důrazem na potřeby uživatele a zohledňuje aktuální trendy v digitální komunikaci.

Nový web je dostupný na původní adrese www.chmi.cz a uživatelům bude postupně spouštěn ve třech fázích. Pro všechny bude dostupný nejpozději na konci prosince. Pokud uživatel smaže cookies, web se mu resetuje a může se zobrazit opět v původní verzi.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Pellegrini Ficovi vetoval zrušení úřadu pro whistblowery, nelíbí se mu rychlé jednání

Slovenský prezident Peter Pellegrini v Národní radě (28. května 2025)

Slovenský prezident Peter Pellegrini ve čtvrtek vetoval zákon o zrušení úřadu na ochranu oznamovatelů. Ten vládní koalice v úterý prosadila v parlamentu navzdory odporu opozice. Prezidenta vedly k...

11. prosince 2025  15:59

Hledač kovů našel na dětském hřišti v Praze granát

Podezřelý předmět na dětském hřišti na Bohdalci (11. prosince 2025)

Policisté a hasiči vyjeli dnes odpoledne k nahlášení podezřelého předmětu, které našel hledač kovů na dětském hřišti v Praze na Bohdalci. Pyrotechnik určil, že jde o granát, nicméně bez rizika...

11. prosince 2025  15:24,  aktualizováno  15:54

Dobrá schůzka, řešili jsme i Ukrajinu, uvedla Leyenová po setkání s Babišem

Premiér Andrej Babiš s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou....

Designovaný český premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek v Bruselu sešel s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Ta po společném jednání ocenila Babišovu podporu posilování...

11. prosince 2025  9:34,  aktualizováno  15:35

Nevěř všemu, co se kolem tebe děje, zamýšlel se prezident při debatě na škole

Zhruba dvě stovky studentů přišly na debatu s prezidentem Petrem Pavlem do...

Například o sociálních sítích a přístupu dětí k nim mluvil prezident Petr Pavel se studenty v průběhu druhého dne své návštěvy Libereckého kraje. Nejprve zavítal na jablonecký magistrát, poté se...

11. prosince 2025  6:27,  aktualizováno  15:27

Největší porodnice Česka bude stát do tří let, nemocnice chystá i další nové pavilony

Vizualizace nové porodnice ve Fakultní nemocnici Brno.

S šesti tisíci porody se nová porodnice pod Fakultní nemocnici Brno stane vůbec největším takovým zařízením v Česku. Jeho budování sice zdržují námitky neúspěšného uchazeče o zakázku na stavbu, podle...

11. prosince 2025  15:10

Dream Team

Dream Team (2025)

Filmů z olympijského prostředí už bylo natočeno hodně, ale komedie z prostředí paralympiády zase tak okoukané nejsou. A když si přidáte scenáristickou lehkost Petra Kolečka, režii Jonáše Karáska a...

11. prosince 2025  14:58

Meteorologové po letech spouštějí nový web. Je úplně jiný a slibuje řadu novinek

Meteorologové zásadně mění podobu svého webu.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) spouští nové webové stránky. Cílem je podle jeho ředitele Marka Riedera nabídnout veřejnosti rychlejší a uživatelsky přívětivější přístup k aktuálním i...

11. prosince 2025  14:58

Vojenská policie zasahuje kvůli sbírce na drony pro Ukrajinu. Šetří, jak byly pořízeny

Šéf armády generálporučík Karel Řehka a populární herec Ondřej Vetchý si...

Vojenská policie zasahuje ohledně sbírky na drony v projektu Nemesis. Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala uvedl, že trestní věc se nachází teprve ve stadiu prověřování a že...

11. prosince 2025  13:42,  aktualizováno  14:55

Maďarsko nedodržuje akt o svobodě médií, míní Evropská komise a zahájila řízení

Maďarský premiér Viktor Orbán dorazil do Moskvy na schůzku s ruským prezidentem...

Evropská komise míní, že vláda v Budapešti zasahuje do práce novinářů v zemi a omezuje jejich hospodářskou činnost i redakční svobodu. S Maďarskem proto ve čtvrtek komise zahájila řízení kvůli...

11. prosince 2025  14:52

Skvělé setkání, pochvalují si opoziční poslanci přijetí na Slovensku

Zástupci pěti nově opozičních stran odjeli do Bratislavy, aby s tamními kolegy...

Poslanci ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09, kteří mají po říjnových volbách ve Sněmovně menšinu, jednali v Bratislavě se svými slovenskými kolegy. Hovořili o důležitosti obrany demokracie a...

11. prosince 2025  8:54,  aktualizováno  14:38

Syn náměstkyně šéfa CIA dostal v Doněcku bustu. Je po něm pojmenovaná i škola

Michael Gloss, syn náměstkyně ředitele americké Ústřední zpravodajské služby...

Ruskem dosazený starosta okupovaného Doněcku Alexej Kulemzin zveřejnil záběry nové busty věnované Američanovi Michaelu Glossovi, synovi náměstkyně ředitele CIA pro digitální inovace Juliany...

11. prosince 2025  14:34

Vražda na Frýdecko-Místecku. Útok psychicky narušeného muže nepřežila žena a pes

ilustrační snímek

Moravskoslezští policisté vyšetřují vraždu na Frýdecko-Místecku. V jedné z obcí dvaašedesátiletý muž pobodal svou o čtyři roky starší přítelkyni a i když se nejprve policisté a pak zdravotníci...

11. prosince 2025  14:22,  aktualizováno  14:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.