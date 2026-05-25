Meteorologové vytvořili a sjednotili barevnou teplotní škálu pro celoroční využití u všech svých produktů, například modelu Aladin a teplotních map. Pochlubili se tím na sociálních sítích. To, co však lidé kritizovali nejvíce, zůstalo stejné.
Červená barva pro teploty vzduchu kolem třiceti stupňů připadá kritikům příliš výrazná a vyvolává podle nich pocit nebezpečí. „Téměř během celého loňského léta, ale už i v předchozích letech, jsme četli v diskusích a dostávali e-maily, že se rudá barva v našich mapách používá zcela záměrně k vyvolání strachu z klimatické změny,“ uvádí meteorologové na svém účtu na Facebooku.
Zadali proto svým vývojářům požadavek na novou barevnou teplotní škálu, která pokryje dostatečný rozsah chladných, ale i teplých extrémů v rámci celého roku na velké části Evropy.
Výsledná nová barevná škála má rozsah od -41 °C do +47 °C, nejostřejší rozhraní se nachází kolem 0 °C (světlá tyrkysová barva směrem pod nulu a zelená barva naopak nad nulu). Nově je tak na první pohled jasně oddělené rozhraní kolem nuly a je poznat, kde mrzne a kde ne.
„Právě v důsledku nutného celoročního využití, velkého teplotního rozsahu a oddělení oblasti kolem 0 °C není možné vytvořit škálu tak, aby nepokrývala například teploty mezi 25 a 30 °C jinou než červenou barvou. V opačném případě bychom museli škálu buď výrazně teplotně omezit anebo vytvořit dvě pro studenou a teplou část roku, což by nebylo praktické,“ vysvětluje Český hydrometeorologický ústav.
Od července začne platit nový systém výstrah
Větší změny pak čekají od 1. července celý Systém integrované výstražné služby (SIVS). Zatímco ten současný byl založen na klimatologicky stanovených kritériích, nový si bude všímat hlavně dopadů nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů.
Například výstrahy před vysokými teplotami budou nově rozděleny na nízké a vysoké. A budou se podle hrozícího rizika a dopadů vydávat ve dvou kategoriích:
- dopad na hospodářství a infrastrukturu,
- dopad na zdraví člověka.
Ústav tím současně zavede takzvaný Heat Health Warning System (HHWS – systém varování před horkem). Ten slouží jako včasné varování před extrémními teplotami, jehož cílem je chránit lidské zdraví a předcházet zdravotním komplikacím.
|
Nově se do výstrah dostanou informace o nasycenosti půdy či námrazových jevů v době dopravních špiček. Změny čekají také samotnou struktura a pojmenování skupin jevů. Nezmění se však třístupňová škála výstrah:
- nízké nebezpečí – žlutá;
- vysoký – oranžová;
- extrémní – červená.
Výstrahy budou informovat o tom, jaké konkrétní škody nebo komplikace počasí způsobí a měly by tak být pro uživatele srozumitelnější a praktičtější. Měly by také pomoci odpovědným pracovníkům krizového řízení efektivněji rozhodnout o preventivních opatřeních.
Přechod k výstražnému systému založenému na dopadech je v souladu s moderními trendy v meteorologii a doporučením Světové meteorologické organizace.