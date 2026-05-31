Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Meteorologové zpřísnili výstrahu, Česko zasáhne silný vítr, bouřky a krupobití

Autor: ,
  12:40
Až 40 milimetrů srážek, více než dvoucentimetrové kroupy a vítr o rychlosti až 90 kilometrů za hodinu mohou přinést nedělní bouřky v Česku. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zpřísnil sobotní varování, původně očekával menší sílu větru i deště. Rozšířil také území, kde výstraha platí, na téměř celé Čechy a jihozápad Moravy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Pavel Berný, Lovci bouřek

Výstraha se týká od nedělního poledne do půlnoci většiny území Čech vyjma Královéhradeckého kraje a východu Libereckého a Pardubického kraje. Platí také pro jihozápadní část Jihomoravského kraje a téměř celou Vysočinu. „Budou se (bouřky) vyskytovat ojediněle i v pozdějších večerních hodinách,“ sdělili pracovníci ústavu.

Na většině zmíněného území počítají meteorologové s velmi silnými bouřkami. Při nich může spadnout v přívalových deštích až 40 milimetrů srážek, tedy 40 litrů na každý metr čtvereční. Padat mohou také kroupy s průměrem přes dva centimetry a objeví se vítr s rychlostí v nárazech kolem 70 až 90 kilometrů v hodině.

Migréna, únava i bolesti kloubů. Jak počasí ovlivňuje naše tělo

Kvůli přívalovému dešti se mohou objevit lokální záplavy. Zvláště menší toky se mohou rozvodnit podle meteorologů rychle. Hrozí zatopení sklepů, podjezdů či podchodů i podemletí cest. Kvůli dešti a větru i bleskům mohou padat větve stromů. Bouře tak mohou omezit dopravu. Lidé by také podle ČHMÚ měli kvůli větru zajistit okna a dveře a upevnit předměty volně položené venku.

Nadále také platí kvůli předchozímu suchu a vedru výstraha před zvýšeným rizikem vzniku požárů v Praze a jejím okolí ve Středočeském kraji, na jihovýchodě Ústeckého kraje a jihu Libereckého kraje. V platnosti je zatím do dnešní půlnoci. „Očekávané srážky na počátku příštího týdne riziko požárů sníží pod nebezpečnou úroveň,“ doplnili meteorologové.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

OBRAZEM: Tisíce běžců si podmanily Budějovice. Další tisíce lidí jim fandily

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice a další soutěžní i nesoutěžní běhy zlákaly...

Nový evropský rekord, počasí bez jediné kapky deště a skvělá atmosféra podél celé trati. Takový byl sobotní Mattoni 1/2Maraton České Budějovice, který zlákal na všechny závody více než 8 500 elitních...

31. května 2026  12:42

Meteorologové zpřísnili výstrahu, Česko zasáhne silný vítr, bouřky a krupobití

Bouřka procházela v neděli odpoledne severně od Nymburska.

Až 40 milimetrů srážek, více než dvoucentimetrové kroupy a vítr o rychlosti až 90 kilometrů za hodinu mohou přinést nedělní bouřky v Česku. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zpřísnil sobotní...

31. května 2026  12:40

Házet kameny na izraelské vojáky na Západním břehu znamená umřít v patnácti

Palestinci házejí kameny na izraelské vojáky během razie ve starém městě...

Patnáctiletý Palestinec Júsif Štáje se jedno dubnové odpoledne vracel ze školy do svého domu v Nábulusu, když ho asi sto metrů od domova zabil výstřel izraelského vojáka. Jeho smrt není ojedinělým...

31. května 2026  12:37

Bouře ve sklenici vody, odmítá Tejc stávku adiktologů. Hazardujete, říká Richterová

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejce po jednání vlády (2 března 2026)

Nedělní Partie Terezie Tománkové přinesla ostrou debatu o vládních plánech na přesun agendy závislostí pod ministerstvo zdravotnictví. Zatímco ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (nestr. za ANO)...

31. května 2026  11:32,  aktualizováno  12:34

Babiš z Úřadu vlády přesouvá desítky lidí. Středula odsoudil, že bez porady s odbory

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Z celkem 255 lidí v radách vlády se přesune 48 úředníků a vzniknou připomínková místa rad na ministerstvech. Premiér Andrej Babiš zopakoval, že nadresortní charakter agend rad zůstane zachovaný....

31. května 2026  11:26

Prahu nejvíc navštěvují Češi, Němci a Američané. Přibývá Izraelců i Číňanů

Den otevřených dveří na Pražském hradě (18. dubna 2026)

Nejvíce turistů přijelo do Prahy v loňském roce z České republiky. Praha je čtvrtým rokem po sobě nejoblíbenějším krajem Čechů pro trávení tuzemské dovolené. Druhými nejčastějšími návštěvníky Prahy...

31. května 2026  10:42

Umělci bojkotují trumpovské oslavy vzniku USA. Vystoupím sám, vzkázal prezident

Donald Trump v Bílém domě oslavuje Velikonoce. (21.4.2025)

Poté, co z programu plánovaného protrumpovského hudebního festivalu ve Washingtonu v posledních dnech odstoupila řada vystupujících, se organizátoři rozhodli nahradit hudební přehlídku projevem...

31. května 2026  10:35

Japonsko zkouší při léčbě depresí anime a mangu, nová terapie zabírá

Postavy z japonských komiksů manga.

Francesco Panto strávil dětství a dospívání na Sicílii, ale vzor muže, jakým se chtěl stát, našel v postavách japonských komiksů manga. Dospěl, stal se z něj psychiatr a nyní žije v Japonsku, kde se...

31. května 2026  9:53

„Naše vztahy přinášejí dobré výsledky.“ Vystrčil odletěl na Tchaj-wan

Tisková konference předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) k jeho zapojení do...

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) před odletem na Tchaj-wan řekl, že je jeho cesta hodnotová i pragmatická. Míní, že Česku přinese užitek i autoritu. Ve Vystrčilově delegaci jsou také podnikatelé...

31. května 2026  9:37

Začíná Brno Pride Week, zdůrazňuje význam respektu a komunitní soudržnosti

Brnem prošel duhový průvod oslavující queer komunitu. Zakončil tak týdenní...

Sportovní a kulturní program v parku u Anthroposu v neděli zahájí festival Brno Pride Week. Letošní ročník má heslo "Vždycky je něco, co nás spojuje". Reaguje na současnou situaci queer lidí v Česku...

31. května 2026  9:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Poryv větru shodil strom na ženu. Pro zraněnou letěl vrtulník

Letecká záchranná služba Plzeňského kraje

Na pětašedesátiletou ženu spadl v sobotu odpoledne po poryvu větru strom v Podzámčí u Kdyně na Domažlicku. V západních Čechách je to nejvážnější důsledek sobotního výkyvu počasí, před nímž varovaly...

31. května 2026  9:24

Klenoty nejen z první republiky. Naleštění veteráni projeli okolím Plzně

Naleštění veteráni projeli okolím Plzně. K vidění byly opravdové klenoty. (30....

Desítky nádherných naleštěných starých aut a motorek projely v sobotu Plzeňskem v rámci 36. ročníku Jízdy historických vozidel okolím Plzně. Start i cíl jízdy byl v Autocampu Ostende v Plzni-Bolevci,...

31. května 2026  9:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.