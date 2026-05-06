„Bouřek dnes mnoho nečekejte. Vyskytnou se (pokud vůbec) na mnohem menší části území než včera,“ uvedli meteorologové. Odpoledne a večer přinese počasí spíš více přeháněk bez bleskové aktivity. Bouřky se objeví místy jen v Čechách a možná na Vysočině.
„Šance na izolovanější bouřky bude odpoledne a v podvečer hlavně v širším Pošumaví a v pásu táhnoucímu se k severovýchodu ke středním Čechám,“ upřesňují meteorologové.
Pokud se v této oblasti ve středu odpoledne bouřka vytvoří, její projevy budou podle meteorologů velmi lokální, očekávají spíše menší kroupy a nárazy větru.
Večer by pak měl do oblasti Šumavy dorazit z Bavorska takzvaný konvektivní systém, který bude minimálně v Německu produkovat i vyšší nárazy větru. „Na tomto scénáři je mnohem větší shoda než na případných odpoledních bouřkách. Nad naším územím ale bude s velkou pravděpodobností systém rychle slábnout, vyšší nárazy větru ale hlavně v prostoru Šumavy/Pošumaví nebo západě jihočeského kraje nevylučujeme,“ vysvětlují meteorologové.
Oproti těm včerejším bude středeční bouřky podporovat mnohem vyšší hluboký střih větru, tedy rozdíl v proudění mezi zemí a výškou šest tisíc metrů nad zemí. Při něm jsou bouřky organizovanější, může vzniknout například i supercela. „To, co ale hraje dnes v neprospěch, je dostupná energie, jinými slovy, paliva pro bouřky bude dnes málo,“ dodávají odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.
V předpovědních modelech je podle nich výrazná nejistota, proto po konzultaci výstrahu na bouřky nevydali. „Nicméně budeme průběh sledovat a v krajním případě můžeme přistoupit k vydání výstrahy na pozorovaný jev, pokud si to situace vyžádá,“ dodávají. Bouřkové systémy v prostředí s vysokým střihem větru totiž nezřídka přežívají déle, než modely předpokládají.
