Na východě Moravy a Slezska napadne až 15 cm sněhu, varují meteorologové

Výstraha meteorologů z ČHMÚ platí od jedné hodiny v noci do nedělních 13 hodin pro východní část Moravskoslezského kraje. Meteorologové očekávají trvalejší sněžení. „Většinou napadne od poprašku do pěti centimetrů, na severovýchodě pět až deset centimetrů a v Beskydech až 15 centimetrů sněhu. Během nedělního odpoledne bude sněžení ustávat,“ uvedl Štefan Handžák z ČHMÚ.
Na horách v Česku zatím leží většinou jen několik centimetrů přírodního sněhu, mnohé lyžařské areály ale už začaly zasněžovat.
Od západu se během soboty rozšíří do střední Evropy tlaková výše. V neděli by měla slábnout. Ranní teploty během víkendu klesnou na-2 až -6 °C, v Čechách na -6 až -11 °C.