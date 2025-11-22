Na východě Moravy a Slezska napadne až 15 cm sněhu, varují meteorologové

Autor: ,
  11:22
V noci na neděli bude podle meteorologů sněžit na severovýchodě Moravy a Slezska. Napadnout by mělo kolem pěti až deseti centimetrů. V Beskydech očekávají až 15 centimetrů sněhu, během neděle by mělo sněžení ustávat.

Na východě Moravy a Slezska bude během víkendu sněžit, podle meteorologů napadne až 15 cm. (22. listopadu 2025) | foto: ČHMÚ

Výstraha meteorologů z ČHMÚ platí od jedné hodiny v noci do nedělních 13 hodin pro východní část Moravskoslezského kraje. Meteorologové očekávají trvalejší sněžení. „Většinou napadne od poprašku do pěti centimetrů, na severovýchodě pět až deset centimetrů a v Beskydech až 15 centimetrů sněhu. Během nedělního odpoledne bude sněžení ustávat,“ uvedl Štefan Handžák z ČHMÚ.

Na horách v Česku zatím leží většinou jen několik centimetrů přírodního sněhu, mnohé lyžařské areály ale už začaly zasněžovat.

Od západu se během soboty rozšíří do střední Evropy tlaková výše. V neděli by měla slábnout. Ranní teploty během víkendu klesnou na-2 až -6 °C, v Čechách na -6 až -11 °C.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Ukrajina nemá šanci zvítězit, míní Vance. Kritiky plánu označil za zkrachovalce

Sledujeme online
Viceprezident J. D. Vance ve Washingtonu (20. listopadu 2025)

Ukrajina by neměla na dosah vítězství proti Rusku, ani kdyby dostávala více peněz a více zbraní. V noci na sobotu to uvedl americký viceprezident J.D. Vance. Podle něj je cílem návrhu americké dohody...

22. listopadu 2025  8:30,  aktualizováno  12:24

Mám v zadku motor, ale zároveň se učím i relaxovat, říká Slavice Ewa Farna

Václav Noid Bárta vyhrál kategorii zpěvák roku (21. listopadu 2025)

Českého slavíka opět ovládla Ewa Farna. Získala zlatou trofej v kategorii Zpěvačky a je i Absolutní slavicí. Střídání stráží ovšem nastalo na postu zpěváků – dosud zdánlivě nepřemožitelného Marka...

22. listopadu 2025  12:03

Hasiči likvidují rozsáhlý požár ve Vysokém Mýtě. Halu bude nutné zlikvidovat

Hasiči likvidují požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025)

Hasiči od noci likvidují rozsáhlý požár průmyslové haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě, oheň je již lokalizován. Podle operačního důstojníka nebyl nikdo zraněn, škoda dosáhne předběžným odhadem...

22. listopadu 2025  7:33,  aktualizováno  11:43

Na východě Moravy a Slezska napadne až 15 cm sněhu, varují meteorologové

Na východě Moravy a Slezska bude během víkendu sněžit, podle meteorologů...

V noci na neděli bude podle meteorologů sněžit na severovýchodě Moravy a Slezska. Napadnout by mělo kolem pěti až deseti centimetrů. V Beskydech očekávají až 15 centimetrů sněhu, během neděle by mělo...

22. listopadu 2025  11:22

Čínský čaj, nebo drogy? Na jihokorejské břehy se vyplavují „tajemné“ balíčky

Vlny narážejí na pobřeží jižního letoviska Jeju v Jižní Koreji. (20. října 2024)

Od letošního září vyplavuje moře na břeh jihokorejského ostrova Čedžu malé balíčky, které na první pohled vypadají jako čínský čaj. Ovšem pod barevným obalem s čínským znakem „čaj“ se skrývá droga...

22. listopadu 2025  11:20

Řidička zemřela poté, co v Senici na Hané vjela na přejezdu do cesty vlaku

Při srážce vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané zemřela ráno řidička...

Při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané v sobotu ráno zemřela řidička osobního vozidla. Na regionální železniční trati ze Senice na Hané ve směru do Litovle a Příkaz byl po...

22. listopadu 2025  10:46

Trumpova bývalá spojenkyně končí v Kongresu. Skvělé, raduje se prezident

Prezident Donald Trump se zdraví s republikánskou kongresmanku Marjorie...

Republikánská politička Marjorie Taylorová Greeneová, která byla kdysi věrnou spojenkyní prezidenta Donalda Trumpa, oznámila rezignaci ze Sněmovny reprezentantů. Stalo se tak po ostré kritice od ...

22. listopadu 2025  10:38

Velvyslanec Bartuška šel poprvé ke Karlu III. Radili mu, ať si ho nastuduje v seriálu Koruna

Král Karel III. se setkává s českým velvyslancem Václavem Bartuškou v...

Nový český ambasador v Londýně Václav Bartuška se ve čtvrtek setkal s britským králem Karlem III. Monarcha velvyslance přijal v Buckinghamském paláci v Londýně, kde si od něho převzal jeho pověřovací...

22. listopadu 2025  10:04,  aktualizováno  10:07

Místo sporů úsměvy a chvála. Trump si notoval s Mamdanim v Bílém domě

Americký prezident Donald Trump se v Bílém domě setkal se zvoleným newyorským...

Americký prezident Donald Trump se v pátek v Bílém domě setkal se zvoleným newyorským starostou Zohranem Mamdanim. Politici byli vůči sobě vřelí a přátelští. Trump přitom budoucího starostu...

22. listopadu 2025  9:14

Britští boháči se připravují na nejhorší. Vyplácejí si rekordní dividendy

Britská ministryně financí Rachel Reevesová (16. října 2025)

Nejmajetnější vrstva britské společnosti mění způsob, jakým přistupuje ke svému majetku. Důvodem jsou obavy z dalšího nárůstu daňového břemena, který už brzy může představit labouristická ministryně...

22. listopadu 2025

GLOSA: Český slavík si utahoval sám ze sebe. Ale stačí to k obhajobě?

Premium
Ondřej Sokol, Aleš Háma a Jiřina Bohdalová během vyhlašování (21. listopadu...

Proč se národ vlastně ještě dívá na televizní přenos Českého slavíka? Snad pro utopickou možnost, co kdyby se tentokrát náhodou něco změnilo a co kdyby se přece jen letos něco stalo. Nezměnilo a...

22. listopadu 2025

Móda ze Slavíka: Řecká bohyně Hejdová, sexy Kerndlová a Toulová volající o pozornost

Móda z předávání cen Český slavík 2025

Český slavík 2025 zná své vítěze. Ceny si odnesli Ewa Farna, Václav Noid Bárta i Kabáti. Kdo si ale odnese pochvalu za nejlepší outfit večera? Stylista Jakub Eliáš ohodnotil outfity několika hostů....

22. listopadu 2025  8:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.