Meteorolog: Naprší až sedmina toho, co jindy za rok. Hodně pomůže vyprahlá půda

Dá se očekávaný déšť na severovýchodě republiky srovnat s loňským zářím? Mám na mysli velké povodně v Jeseníkách a na Ostravsku.

S největšími povodněmi se to samozřejmě srovnat nedá. Srážkové úhrny, které spadly loni v Jeseníkách, byly až 600 mm za čtyři dny. Současná srážková epizoda bude dvoudenní. V oblasti Beskyd očekáváme, že by maximum srážek mělo být kolem 150 mm na severním návětří hor, to znamená v extrému 180 mm.

To je tedy zhruba třetina.

Ano. Například na Lysé hoře za dva dny naprší sedmina toho, co obvykle spadne za celý rok. Ale třeba při loňských povodních v Jeseníkách to byla téměř polovina za čtyřdenní období. Všechny navíc můžeme uklidnit tím, že půda není s ohledem na absenci srážek v uplynulém období nasycená. Odhadujeme, že prvních přibližně 50 až 100 mm by zem měla vsáknout. Takže pokud 100 mm spadne v období šesti hodin, zem si s tím poradí.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI ⚠ Souhrnná zpráva k výstrahám ČHMÚ



💦 Tato výstraha upřesňuje časovou a územní platnost výstrahy vydané v pondělí 7. 7. na deštové srážky a povodňové jevy.



🌧 Během úterý 8. 7. a ve středu 9. 7. očekáváme na Moravě a ve Slezsku trvalý a zejména na východě i vydatný déšť s https://t.co/yikBFKCvkq oblíbit odpovědět

Mluvíte o dvaceti milimetrech srážek za hodinu, žádný přívalový déšť nebo bouřky nečekáte?

Bouřky ani přívalové deště neočekáváme, na návětří hor ale proudění samozřejmě zesílí.

Kdy bude pršet nejvíce?

V průběhu noci a ve středu ráno. Pak budou srážky ustávat. Na krajním severovýchodě, v oblasti Beskyd, bude pršet úplně celý den až do čtvrtečního rána nebo do dopoledne, ale ne s takovou intenzitou. Srážky budou slábnout, ale v nasyceném povodí samozřejmě dochází k tomu, že vodní toky už to nestihnou sbírat a na menších a středních tocích dojde k rozlévaní.

Meteorologové přiznávají, že přesné místo srážek se předpovídá špatně. Nemůže se nakonec stát, že bude pršet o pár desítek kilometrů jinde a většina srážek zůstane v Polsku nebo na Slovensku?

Je hodně velká pravděpodobnost, přes 90 procent, že bude pršet tam, kde předpovídáme. Celé srážkové pásmo se k nám přetáčí z Polska a první horská překážka, na kterou naráží, jsou Beskydy. Mrak naráží na horskou hradbu a pravděpodobnost, že srážky spadnou u nás, je hodně vysoká. A následně v Tatrách.

Na čtvrtek předpovídáte uklidnění. Jak to bude se srážkami dál?

Dešťově bohatý bude i víkend zejména na horách na severu a severovýchodě. Bude tam padat za den 20 mm srážek. Hladiny řek to asi zvedat nebude, ale ty, co se tam chystají na dovolenou, to zřejmě nepotěší.