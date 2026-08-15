Auto ukazuje 48 stupňů, ČHMÚ jen 41,5 °C. Expert vysvětluje proč i postupy při měření

Ve Strážnici na Hodonínsku padl minulý týden ve středu už třetí den po sobě absolutní rekord pro Moravu. Zatímco v pondělí tam meteorologové naměřili 39,9 stupně a v úterý 40,9 stupně, ve středu teplota vystoupala na 41 stupňů. Ještě výše se minulý týden v úterý dostala Plzeň-Bolevec, kde bylo 41,5 stupně. Českým maximem ale zůstává 41,9 stupně, které Český hydrometeorologický úřad (ČHMÚ) zaznamenal 27. června v Doksanech na Litoměřicku.
Při mírném větru se může přesunout „bublina“ teplého vzduchu například z blízkého již sklizeného pole a skokově zvýšit teplotu.