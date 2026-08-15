Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Auto ukazuje 48 stupňů, ČHMÚ jen 41,5 °C. Expert vysvětluje proč i postupy při měření

Lukáš Linhart
  13:00

Fotogalerie47 Premium

Radim Tolasz | foto: Adolf HorsinkaMAFRA

Česko přepisuje teplotní rekordy, displeje aut či teploměry na fasádách ale ukazují ještě vyšší hodnoty. Klimatolog Radim Tolasz pro iDNES.cz vysvětluje, proč se výsledky liší, co všechno musí odborníci prověřit, než mimořádnou hodnotu uznají za nový český rekord, a proč ČHMÚ dál měří i na nestandardních místech, jako je pražské Klementinum.

Ve Strážnici na Hodonínsku padl minulý týden ve středu už třetí den po sobě absolutní rekord pro Moravu. Zatímco v pondělí tam meteorologové naměřili 39,9 stupně a v úterý 40,9 stupně, ve středu teplota vystoupala na 41 stupňů. Ještě výše se minulý týden v úterý dostala Plzeň-Bolevec, kde bylo 41,5 stupně. Českým maximem ale zůstává 41,9 stupně, které Český hydrometeorologický úřad (ČHMÚ) zaznamenal 27. června v Doksanech na Litoměřicku.

Při mírném větru se může přesunout „bublina“ teplého vzduchu například z blízkého již sklizeného pole a skokově zvýšit teplotu.

Radim Tolaszklimatolog ČHMÚ

Dočtěte tento článek s předplatným iDNES Premium

S reklamou Bez reklam

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

490
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr

Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde...

Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...

Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle

Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)

Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...

OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění

Zatmění Slunce z pražské Ruzyně. (12. srpna 2026)

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...

Duhový průvod prošel Prahou, zastavil magistrálu. Bojte se Boha, kázali odpůrci

Podporovatelé a zástupci LGBT+ komunity prochází centrem Prahy. Nad davem vlají...

Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague Pride, dorazil po trase z Václavského náměstí do cíle na ostrově Štvanice. V poledne před startem pochodu uctily tisíce...

Překvapení při hledání zdroje znečištění v lomu, potápěči vylovili potopené auto

Ze zatopeného lomu Trojka u Lipnice nad Sázavou hasiči s pomocí jeřábu vytáhli...

Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahují v zatopeném bývalém lomu u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Protože se na hladině objevila olejová skvrna, hledali v...

Zemětřesení v Indonésii zabilo přes třicet lidí, úřady varovaly i před tsunami

Záchranáři prohlížejí těžce poškozenou budovu v přístavu L. Say po zemětřesení...

Nejméně 38 lidí zemřelo při zemětřesení o síle 7,7, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami,...

15. srpna 2026  6:57,  aktualizováno 

Nehoda u Ostravy i požár cisterny ve směru na Prahu komplikují dopravu na D1

Aktualizujeme
Vážná dopravní nehoda tří automobilů zablokovala dálnici D1 u Klimkovic...

Od poledních hodin komplikuje provoz na dálnici D1 dopravní nehoda, která se stala zhruba na 350. kilometru u Ostravy směrem na Brno. Na místě se vytvořila již dvoukilometrová kolona. Komplikace na...

15. srpna 2026  12:57,  aktualizováno  13:34

Auto ukazuje 48 stupňů, ČHMÚ jen 41,5 °C. Expert vysvětluje proč i postupy při měření

Premium
Radim Tolasz

Česko přepisuje teplotní rekordy, displeje aut či teploměry na fasádách ale ukazují ještě vyšší hodnoty. Klimatolog Radim Tolasz pro iDNES.cz vysvětluje, proč se výsledky liší, co všechno musí...

15. srpna 2026

Šestnáct evakuovaných a jeden zraněný. Požár pohltil byt v Karviné

ilustrační snímek

Požár v sobotních brzkých ranních hodinách pohltil jeden z bytů v Karviné. Na místě zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči, kteří z bytového domu evakuovali šestnáct obyvatel. Škoda je...

15. srpna 2026  12:33

Naše střela Flamingo zasáhla podnik spadající pod Roskosmos, oznámil Zelenskyj

Americký prezident Donald Trump jedná s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...

Ukrajinská střela s plochou dráhou letu Flamingo v sobotu v ruské Samarské oblasti zasáhla podnik Progress, který spadá pod ruskou vesmírnou agenturu Roskosmos. Oznámil to ukrajinský prezident...

15. srpna 2026  9:38,  aktualizováno  11:55

Pražská zoo se těší na nová slůňata. Vyvíjejí se dobře, mají zdravá játra i páteř

Část pražského stáda sloních samic. Zleva: Tamara, Sita, Janita a Donna

Slůňata, jejichž narození očekává začátkem příštího roku pražská zoologická zahrada, se podle posledních kontrolních vyšetření ultrazvukem vyvíjejí dobře. Chovatelé v uplynulých dnech sledovali u...

15. srpna 2026  11:43

V Chorvatsku vypukl další rozsáhlý požár, hasiči se na ostrov přesunuli trajektem

V pobřežním městě Omiš v Chorvatsku zuří rozsáhlý lesní požár, po rozšíření...

Na chorvatském ostrově Dugi otok v pátek večer vypukl rozsáhlý požár. Hasiči museli přisouvat posily trajektem. Plameny už se jim však podařilo dostat pod kontrolu. Zprávy o novém požáru v Dalmácii...

15. srpna 2026  7:38,  aktualizováno  11:11

Mami, tati, co když jsem gay? Po Prague Pride děti řeší svou sexuální orientaci

Premium
Pride Prague otevřel otázku sexuální orientace u dětí.

Po nepřehlédnutelné srpnové akci Prague Pride, kdy lidé pochodovali metropolí na podporu práv LGBT+, se doma někteří rodiče museli popasovat s otázkami svých dětí typu: „Co když jsem gay?“ Podle...

15. srpna 2026

Ráno mráz, odpoledne tropy a riziko požárů. Meteorologové zveřejnili výstrahu

Tradiční šumavská louka.

Na Šumavě v sobotu ráno mrzlo, na Rokytské slati na Klatovsku byly minus dva stupně Celsia. Na dalších místech v Česku pak teploty klesly téměř na nulu. Přes den ale budou znovu tropické teploty,...

15. srpna 2026  9:42,  aktualizováno 

Potraviny za podnákupní ceny i války mezi řetězci. Výhodné pro všechny, míní Prouza

Viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza při rozhovoru s novináři po...

Ceny potravin v Česku snižuje mimo jiné válka mezi obchodními řetězci. Obchody nabízí některé základní potraviny, jako jsou mléko, máslo či vajíčka, za podnákupní cenu, aby přilákaly zákazníky, kteří...

15. srpna 2026  10:41

TELEVIZIONÁŘ: Přišli o všechno. Tak sbalili batohy a ušli tisíc kilometrů

Z filmu Stezka života

Dvě herecké veličiny televizních seriálů, Jason Isaacs známý z Bílého lotosu a Gillian Andersonová, již proslavila Akta X, představují stárnoucí manželský pár v britském snímku Stezka života. Sobotní...

15. srpna 2026

Labutí píseň turecké opozice. Atatürkova partaj se drolí, odvržený šéf se nevzdává

Premium
Předseda turecké Nové strany Özgür Özel (4. srpna 2026)

Co by na to asi řekl Mustafa Kemal? Turecká opozice se pod tlakem soudních a politických represí opět o něco víc rozštěpila. Vznikla Nová strana, která personálně vysála Atatürkovu Republikánskou...

15. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×