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Stačí malý posun a počasí může být úplně jiné. Je fér to lidem říct, říká meteorolog

Tereza Krocová
  9:00

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ilustrační snímek | foto: Ladislav Němec, MAFRA

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) spustil nový styl předpovědí, který má být srozumitelnější a konkrétnější. Důvod je prostý. Lidé často nerozuměli tomu, co meteorologové vlastně říkají. „Používali jsme hodně odborných výrazů. Pro nás jsou běžné, ale veřejnost si pod nimi často nedokáže nic konkrétního představit,“ vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz meteorolog Josef Hanzlík.

V čem byla dosavadní forma textové předpovědi nedostatečná?
Nebyla vyloženě nedostatečná, ale vznikla před 20 až 25 lety. Od té doby se změnil svět i způsob, jak lidé informace přijímají. Používali jsme hodně odborných meteorologických výrazů, kterým lidé často nerozuměli.

Můžete uvést konkrétní příklad?
Například slova jako „místy“ nebo „na většině území“. Lidé si pod tím neumějí představit konkrétní rozsah. Podobně výraz „oblačno“ si každý vykládá trochu jinak. Navíc jsme psali hodně heslovitě, bez přirozených vět.

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Stačí malý posun a počasí může být úplně jiné. Je fér to lidem říct, říká meteorolog

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Ilustrační snímek

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