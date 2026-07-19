V čem byla dosavadní forma textové předpovědi nedostatečná?
Nebyla vyloženě nedostatečná, ale vznikla před 20 až 25 lety. Od té doby se změnil svět i způsob, jak lidé informace přijímají. Používali jsme hodně odborných meteorologických výrazů, kterým lidé často nerozuměli.
Můžete uvést konkrétní příklad?
Například slova jako „místy“ nebo „na většině území“. Lidé si pod tím neumějí představit konkrétní rozsah. Podobně výraz „oblačno“ si každý vykládá trochu jinak. Navíc jsme psali hodně heslovitě, bez přirozených vět.