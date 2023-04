Venuše je extrémně jasná tečka, přidá se i načervenalý Mars, říká astronom

Tento rok je to už podruhé, kdy bylo možné zachytit polární záři i v Česku. Zemské magnetické pole bylo totiž narušené erupcemi na Slunci. V polárních oblastech jsou záře vcelku běžné, v nižších zeměpisných šířkách je jejich výskyt spíše raritou. V Česku to může být v rozmezí zhruba dvou až tří let. Letos na ně ale máme opravdu štěstí, první záře byla viditelná už na konci února.

V severských zemích se polární záře roztahuje po celé obloze, v ČR se objevuje v menších výškách nad severním obzorem, takže je pro laika snadné si je splést se světly z blízkého města. V ČR se polární záře ukazuje jako slabě červená záře a někdy může být i do zelena. V odhalení pravdy vám pomůže telefon. Pokud si záři vyfotíte, ukáže vám telefon barvu mnohem lépe.

V minulých dnech jsme teď kromě polární záře viděli i dva další úkazy, jaké?

Začnu roji Lyrid, to je věc které se opakuje každý rok pravidelně. Tím jak Země obíhá kolem Slunce, tak se jednou za rok prodírá takovým pásem drobných částeček, které uvolní nějaká kometa. Tím pádem ten proud částic je vždycky ve stejném místě. Takže nejde o nic jiného než o srážku drobných tělísek meziplanetární hmoty se Zemí. A protože ta tělíska jsou milimetrová, tak v atmosféře shoří a to je to, co vidíme. Podobné jsou i Perseidy v létě či Geminidy v zimě.

Dalším úkazem bylo seskupení Venuše a Měsíce. Tyto úkazy nejsou vědecky významné, ale my astronomové na ně často upozorňujeme, jsou prostě pěkné a přilákají pozornost. Na druhou stranu, když lidé uvidí u Měsíce jasnou tečku, protože po Slunci a po Měsíci je Venuše nejjasnějším objektem na obloze, tak volají a píšou, co to je. Bude možné to vidět ještě v pondělí, z neděle na pondělí byla ale nejblíž.

Co můžeme v následujících dnech a v květnu na obloze pozorovat?

V dalších týdnech máme šanci pozorovat na večerní obloze Venuši jako opravdu extrémně jasnou tečku, a tím že bude večer na obloze, tak bude v roli večernice. Dále až do asi půlky května bude vidět planeta Mars. Mars je taky jasná planeta, i když zdaleka ne tolik jako Venuše, která je žlutá až žluto-bílá, tak Mars je načervenalý. A je to tím, že Mars má velmi řídkou atmosféru a díky tomu vidíme až na ten červený povrch.

Na jaká další zajímavá pozorování se letos můžeme těšit?

Nejvýznamnější úkaz bude částečné zatmění Měsíce a to nastane na státní svátek 28. října. Na kráse tomu trošku ubírá to, že to není úplné zatmění, což znamená, že bude v zemském stínu jenom část. Bude zakryto kolem 12 procent kotouče. V každém případě jsou zatmění mimořádné úkazy.

Druhý mimořádný úkaz nastane 9. listopadu, kdy dojde k zákrytu planety Venuše Měsícem. Asi hodinu nebude Venuše vůbec vidět. Bude to možné pozorovat na denní obloze. Měsíc je přes den na obloze vidět a Venuše sice méně, ale když bude vedle Měsíce, tak bude slabounce viditelná.

Dále jsou zajímavé také Perseidy v srpnu, nejvíc jich je v noci z 12. na 13. srpna. A pak meteorický roj Geminidy, který má maximum 14. prosince. Perseid je dejme tomu 100 za hodinu ale Geminid až 150 za hodinu.

Máte nějaké tipy a triky na pozorování úkazů a planet?

Základní trik je tma. Čili najít si místo s co nejtmavší oblohou a pokud možno i s co nejvyšší nadmořskou výškou, protože už tam je čistý vzduch a s principu to je v horách, kde nejsou fabriky, továrny a města. V České republice je nejlepší a nejtmavší obloha na Šumavě a v Novohradských horách a pak také v Jizerských horách a v beskydské oblasti.