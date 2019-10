Když vraždil metanol. Pančovaný alkohol zabil padesát lidí

„Matka měla mít šedesát let, ale v září umřela. Místo kytky jí nosím svíčku na hřbitov,“ pronesla se slzami v očích čtyřicetiletá žena před soudem ve Zlíně. Pak se otočila k obžalovaným a řekla: „Jestli spíte s čistým svědomím, jestli s tímhle umíte žít... Važte si toho, že máte rodiče. Já už ani jednoho nemám.“



Mluvila k pachatelům obžalovaným z toho, že se podíleli na jednom z nejrozsáhlejších zločinů v Česku, který připravil o život 50 lidí a dalším 140 vážně poškodil zdraví, mnozí z nich oslepli. Pro zločin se vžilo označení Metanolová aféra. Hlavní obžalovaní namíchali smrtelně jedovatou směs, aby ušetřili za líh, další komplici z ní vyráběli alkohol a rozváželi ho po celé zemi.

Matka ženy a její o tři roky starší druh byli prvními dvěma oběťmi. Právě dvaašedesátiletý muž šel 3. září 2012 do nenápadného stánku na sídlišti Šumbark v Havířově pro alkohol.

„Do ‚budky‘ chodil nakupovat levný rum,“ vypověděla žena. Ten den to bylo naposledy. Lahev s rumem přinesl domů, nalil si, své družce také. Napili se a pár hodin nato zemřeli. Tak silný to byl jed.

Záhy přibývaly další oběti. „Koupila si čepovanou vodku v trafice. Naměřili jí trojnásobné množství metylalkoholu, než je smrtelná dávka. Čtrnáct dní umírala v nemocnici. Kdyby to záleželo na mně, dal bych jim to vypít,“ řekl syn další oběti.

Vražedná hloupost

Počet mrtvých nebo otrávených lidí v září toho roku rostl každým dnem. Vláda reagovala vyhlášením prohibice a po celém Česku zakázala prodej lihovin s obsahem alkoholu nad 20 procent. Policie a celníci okamžitě začali pátrat, odkud se jed bere. Důležité bylo svědectví otráveného muže ze zlínského sídliště Jižní Svahy, jenž ještě předtím, než upadl do bezvědomí, sdělil, kde alkohol koupil.

Policisté se postupně dostali až k hlavním pachatelům – Tomáši Křepelovi a Rudolfu Fianovi. Křepela býval obchodním ředitelem podniku Morávia-Chem, který vyráběl autokosmetiku. Pak založil vlastní firmu Carlogic v Řitce u Prahy, kde dělal z lihu a metanolu nemrznoucí směsi do ostřikovačů. V roce 2009 zaměstnal Fiana, vyučeného zámečníka, jenž se do té doby protloukal, jak se dalo. Křepela mu dal v Carlogiku místo obchodního zástupce.

Nápad pančovat alkohol se zrodil z letmého rozhovoru obou mužů někdy na jaře 2012. Křepela tehdy prohodil, že když se líh – etanol nastaví metanolem v poměru jedna ku jedné, smrtící účinky jedovatého metanolu se vyruší. Fianovi to nedalo spát. Počítal, kolik by se tím dalo vydělat, neboť metanol je mnohem levnější než etanol.

Nakonec se oba dohodli a v pronajatém skladu v Opavě smíchali pět tisícilitrových barelů lihu se stejným množství metanolu. Jenže ani poměr jedna ku jedné nedokáže otravu metanolem zvrátit, a tak vytvořili deset tisíc litrů smrtelně jedovaté směsi. Na distribuci se dohodli s Jiřím Vaculou, z jehož dvorku u domu se směs začala šířit Českem. Po cestě se k distribuci připojovali další lidé, kteří do směsi přidávali příchutě a vyráběli konečný alkohol pro spotřebitele.

Vodka, rum... vše s jedem

Jedovatá lihovina mířila do sídlištních stánků s rozlévaným alkoholem, ale i do kamenných obchodů. A některá balení nesla označení zavedených značek, na odhalených barelech s otráveným alkoholem byly třeba etikety Likérky Drak.

Alkohol byl mimořádně toxický, účinky sice záleží na zdravotním stavu a odolnosti každého člověka, obecně se ale uvádí, že smrtelnou dávkou je už 30 mililitrů čistého metanolu, tedy jen o něco víc než malý panák. Lidský metabolismus mění metanol na formaldehyd a kyselinu mravenčí, které jsou pro člověka extrémně toxické. Ničí vnitřní orgány, játra, ledviny, slinivku, plíce, mozek, způsobují slepotu a smrt.

Policisté kontrolovali prodejny s alkoholem, hygienici a inspektoři odebírali vzorky a analyzovali je. Ještě v září téhož roku se kriminalistům podařilo objevit zdroj smrtícího metanolu a zajistit většinu nebezpečného alkoholu. Mezi lidmi ale dál kolovaly tisíce lahví se smrtící směsí, lidé umírali až do února 2014. Celkem jich zemřelo 48, nejvíce v Moravskoslezském kraji, kde měli pachatelé největší odbyt levného alkoholu.

Lidé ale umírali i v ostatních moravských krajích, také na Vysočině, v jižních a středních Čechách, v Ústeckém kraji a v Praze. Další tři zemřeli v Polsku. Jen díky rychlému zásahu policie a celníků nedošlo k dalším tragédiím.

Mrtvých mohly být tisíce

Kdyby se na trh dostalo všechno, co Fian s Křepelou namíchali, stačilo by to na úmrtí až 158 tisíc lidí.

Před soudem stanulo na sedm desítek lidí. Hlavní míchači Fian s Křepelou dostali doživotí, distributor Vacula díky spolupráci s policií dostal patnáctiletý trest. Další dostali tresty od 8 do 21 let. Kvůli metanolové aféře vláda zavedla nové kolky, omezila spotřebitelská balení alkoholu na maximálně tři litry, z obchodu s lihem a lihovinami se stala koncesovaná živnost, za kterou musí obchodníci skládat několikamilionové kauce.

Odhalení lihového bosse

Vyšetřování metylalkoholové kauzy však mělo ještě jeden výsledek – přišlo se na obrovský nelegální byznys s nezdaněným lihem. Obchodníci zpanikařili a začali mluvit, což nakonec pomohlo přivést kriminalisty na stopu lihového bosse Radka Březiny, skrytého majitele firmy Morávia-Chem, kde pracoval Křepela.

Březina měl na několika místech v Česku zabetonované tajné nádrže s miliony litrů lihu a dostal na černý trh tolik nelegálního lihu, že jen na dani podle rozsudku obral stát o 5,6 miliardy. Za to ho soudy poslaly na 13 let za mříže, odsouzeni byli i další lidé, obchodníci i majitelé likérek. Další líčení Březinu čeká. Stejně jako třeba celníky, kteří údajně přivírali oči nad Březinovými kšefty nebo mafii dodávali informace o chystaných kontrolách.

VIDEO: Policejní záběry jednoho ze skladů lihu ve Stojčíně. V bývalé cihelně nalezli 1,2 milionu litrů nelegálního alkoholu: