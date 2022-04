Zapomenuté děti cizinců. Do školy nechodí třetina sedmnáctiletých, říká expertka

Dostanou podle vás uprchlíci z Ukrajiny v Česku stejně kvalitní vzdělání jako české děti?

Na to není snadné odpovědět, protože do hry vstupuje řada faktorů. Záleží, do které dítě nastoupí školy - jak je ta škola připravená, jaké má zkušenosti s podporou dětí s migrační zkušeností nebo s dětmi, které se teprve učí vyučovací jazyk. Jestli má škola odborníky na výuku češtiny jako druhého jazyka a podpůrný personál, jako jsou asistenti pedagoga, školní psychologové a podobně. Jestli tam přijde dětí z Ukrajiny jen pár, nebo desítky.

Jinak na tom budou děti, které přijdou do první či druhé třídy, a jinak osmáci, deváťáci nebo středoškoláci. Ti budou mít hodně ztíženou situaci.

Vznikají specializované jednotřídky jen pro ukrajinské děti, jinde jsou integrovány rovnou do třídy. Která cesta je podle vás ta správná?

Nejdůležitější je nyní umístit děti do bezpečného prostředí. Je tedy v pořádku dát je do běžné třídy i do malotřídky. Klíčové je, aby se ale i v nich už začalo s výukou českého jazyka.

PhDr. Kristýna Titěrová programová ředitelka obecně prospěšné společnosti META, která nabízí podporu pedagogům a školám, pokud se potýkají se specifickými potřebami dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

podílela se na vzniku portálu www.inkluzivniskola.cz a na vývoji vzdělávacích aktivit pro pedagogy v oblasti inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem

Jsou vůbec české školy vybavené na to učit češtinu jako cizí jazyk?

Poměrně nedávno, v září 2021, došlo ke spuštění nového systému jazykové přípravy na školách. Podle toho musí být v každé obci s rozšířenou působností určena škola, která poskytuje lekce češtiny všem nově příchozím dětem z ciziny. Nějaká páteř pro výuku češtiny jako druhého jazyka tak existuje.

Umíte si představit, že kvůli krátkému fungování systému ještě nebude perfektní. Jsou to ale první kroky, na které se dá navázat. Je třeba říct, že děti, které mají nulovou znalost jazyka, přichází do českých škol v průběhu posledních třiceti let. Už nyní existuje spousta iniciativ a podpůrných materiálů, které školy mohou využít. Nyní to jen vše bude potřeba v mnohem větším rozsahu.

Systém tedy existuje, teď ale bude kapacitně mnohem více zatížen. Sama mluvíte o jedné škole v každé obci s rozšířenou působností. Mají tedy všechny školy posílat své ukrajinské žáky tam?

Ten systém určených škol není zrovna funkční, to říkáme od začátku. Může nějak fungovat v Praze, Brně a dalších velkých městech, kde je dětí z ciziny víc a je možné třeba přepravu nějak plošněji koordinovat.

Pak ale máme řadu menších škol, kde mají takových žáků pár, a do určené školy to je daleko. Často se navíc bavíme o malých dětech, které nemohou dojíždět samy, a rodiče je nemohou každý den vozit jednu hodinu tam a pak zase zpět. Lepší by bylo, aby se děti mohly učit česky ve své kmenové škole, protože tato výuka není otázkou několika měsíců, ale let.

Je tato představa realistická? Učitelů je jen omezený počet.

To záleží na tom, v jakém počtu děti do Česka přijdou. Je samozřejmě nutné řešit, jak školství kapacitně posílit, a to třeba tím, že v nich budou pomáhat studenti na praxích. Také je třeba otevřít školství ukrajinským pedagogům a dalším lidem. Jinak to realistické není.

Zažilo někdy české školství podobně šokovou situaci?

Zažilo ji v předchozích dvou letech. Má to svá pozitiva i negativa. Negativní je, že učitelé se covidem, distanční výukou a častými změnami už vyčerpali. Současně si ale myslím, že je to osvobodilo z určitých struktur, kterých se předtím drželi, a naučilo je to flexibilitě. To jsou kompetence, na kterých se dá nyní stavět.

Mají se tedy děti učit s ukrajinskými učitelkami podle tamních osnov, nebo mají co nejrychleji najet na český systém?

Ono není ve větší míře ani nic jiného reálné, než děti vzdělávat podle českých osnov. Pokud ale ještě rodiče nejsou rozhodnutí v Česku zůstat a spíše doufají, že se vrátí na Ukrajinu, neměli bychom jim násilně nic nutit.

Pokud se chtějí držet toho, že jsou občané Ukrajiny, a je to pro ně v této situaci záchranná kotva, neberme jim to. Do září bychom měli nechat volnější režim v adaptačních třídách, zároveň s tím je ale do té doby potřeba budovat systém.

Takže role výuky je v tomto případě spíše taková, abychom dětem ustanovili nějaký běžný režim.

Ano, je velmi důležité umožnit dětem alespoň v omezené míře nějakou normalitu. Sedět celý den na ubytovně s rodiči by nebylo dobré.

Děti si prošly traumatizujícím zážitkem. Umí školy pracovat s jejich psychickým zdravím?

Děti si prošly traumatizující zkušeností. Podle toho, co se nyní bude dít, z toho trauma buď vznikne, nebo ne. Je důležité jim umožnit pracovat se stresem, ať už výtvarnou činností, chozením ven nebo třeba zpěvem. Ve školách se samozřejmě budou témata ztráty objevovat.

Nicméně mám pocit, že školy neumí pracovat ani s psychickým zdravím českých dětí, které si ničím tak hrozným neprošly.

Neumí, protože je na to jednak nikdo nepřipravil, jednak si musíme uvědomit, že při současném nastavení vzdělávacího systému na to nemají prostor. Má snad každá škola školní psychology? Nemá. Mají metodiky prevence, ale ti nemají uvolněnou činnost, musí tedy učit stejně jako ostatní.

Děti mají různé příběhy a potřebují podpořit, aby je zvládly. To ale školy neumí. Není to však jejich chyba, ale chyba systému.

Co by se mělo změnit?

Když se budeme bavit jen o tom, jak nakládat s dětmi, které přicházejí ze zahraničí, je třeba zajistit dlouhodobou, kvalitní výuku češtiny. Je jedna věc naučit se v ní základně komunikovat, druhá věc je plynulost a gramotnost v akademickém jazyce.

Pak je třeba pokračovat i výukou mateřštiny. Když se to podcení, stává se, že dítě není gramotné v žádném jazyce, což už je velký problém. Na školách by měli být vícejazyční pracovníci, například asistenti, pedagogové, aby s nimi děti mohly komunikovat i ve svém rodném jazyce. A také změnit pohled na učivo jako na něco, přes co nejede vlak. Naopak, pokud učitel usoudí, že je třeba jít třeba s dětmi ven a podpořit jejich well-being, měl by to udělat.

Co se týče péče o psychiku, chybí nám školní psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovníci. A to vše je třeba doplnit podpůrnou sítí tvořenou dalšími experty a institucemi, protože učitelé nemohou řešit vše sami.

Přistoupili jsme k inkluzi, systém ale nereaguje

Vychází z pedagogických fakult učitelé, kteří se s tímto vším zvládnou popasovat?

Snahy tady jsou, často jde ale jen o volitelné semináře. Vzdělávání pedagogů je v tomto ohledu třeba podpořit. Obecně lze říct, že jsme přistoupili k inkluzi, ale pedagogické fakulty na to ještě dostatečně nezareagovaly.

Když jsme u tématu inkluze, přítomnost dětí z Ukrajiny může ve třídách zpomalit výuku. Nebojíte se negativní reakce rodičů?

To záleží na tom, jak se to bude komunikovat v médiích. Média mají velký dopad. Pokud se o tom bude mluvit jako o hrozbě, hrozbou se to stane. Když o tom budeme mluvit jako o příležitosti k rozvoji, bude to mnohem lepší. Zpomalit totiž potřebují všechny děti. Některé proto, aby věcem lépe porozuměly, jiné proto, aby mohly zkoumat věci více do hloubky. Rychlost výuky nesvědčí nikomu.

Na druhou stranu, už nyní se objevují zprávy, že třeba v Praze nebude od září dostatek školních míst a část dětí bude muset dojíždět do Středočeského kraje. To rodiče naštve, ať už to bude komunikované jakkoliv.

To ano, ale takových výzev bude víc. Je třeba se na to přestat dívat z naší úzké perspektivy. Ano, jednoduché to nebude a dopadne to na nás na všechny. Tak to prostě je. Místo hledání viníka je ale lepší učitele a školy podpořit.

Když se na to tedy podíváme pozitivněji - může současná situace pomoci dětem, které do Česka přijdou ze zahraničí v budoucnu?

Doufám, že ano. Dětí z ciziny v Česku dlouhodobě přibývá, jen za posledních sedm let na základních školách o třetinu, a to pokud pomineme současnou krizi.

My na výzvy v jejich vzdělávání upozorňujeme, ale přesto se na ně zapomíná, protože se to týkalo „jen“ několika desítek tisíc dětí. Teď to bude více než sto tisíc.

Jaké jsou s jejich vzděláváním problémy?

Data, která by se o vzdělávání těchto dětí dlouhodobě sbírala, neexistují. Z naší praxe ale víme, že jsou ohroženější školní neúspěšností, než česky mluvící děti, zvlášť když přichází až do vyšších ročníků základních škol nebo na střední školy.

Je to logické. Jak můžete zvládnout přijímací zkoušky v češtině, když česky nemluvíte? Každého to napadne, ale systém na to nereaguje. Přijímačky jsou pro ně diskvalifikační a i když je zvládnou, často skončí ještě v průběhu prvního ročníku střední školy.

Když jsme srovnali počet mladých lidí z ciziny, kteří studují v Česku střední školu, a počet těch, kteří jsou zde hlášení, zjistili jsme, že do školy vůbec nechodí třetina sedmnáctiletých a více než polovina osmnáctiletých. Data nejsou přesná, ale je to velmi zneklidňující.

Hrozí podle vás, že se tady vytvoří segregovaná ukrajinská komunita?

To záleží, jak se k tomu Česká republika postaví. Ministerstva vnitra, místního rozvoje, školství a i další musí dát hlavy dohromady a vymyslet, jak navýšit kapacity ubytování a škol, aby se to nestalo.

Tendence k segregaci budou jednou z největších výzev, a to i z pohledu českých rodičů. Ti mohou zvažovat třeba posílání svých potomků do těch škol, kde se ukrajinské děti nenachází, aby je nezdržovaly. Když se postaví pobytová střediska na vyloučených místech, ti lidé budou žít někde pospolu, bude třeba aktivně pracovat na tom, aby docházelo alespoň k nějaké integraci.