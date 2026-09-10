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Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze exposlance Feriho
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Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně
Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...
OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem
Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...
Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média
Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...
Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho
Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...
Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye
Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...
Senát je pojistka, stojí Babišovi v cestě, řekl Havel při startu kampaně TOP 09
Měsíc před říjnovými senátními a komunálními volbami spouští horkou fázi kampaně do Senátu opoziční TOP 09. Na tiskové konferenci ve Sněmovně spolu s předsedou strany Matějem Ondřejem Havlem...
Kdy začít čistit zuby dětem? Není potřeba čekat, radí expertka
Jedna pasta na všechny problémy? Tak jednoduché to není. Jiné složení může být vhodné pro citlivé zuby, jiné při potížích s dásněmi nebo oslabenou sklovinou. Iwona Przybylska ze společnosti Haleon...
Badatelka: Stojím si za tím, že Jan Masaryk byl zavražděn, za nitky tahal Kreml
Badatelka a spisovatelka Václava Jandečková je přesvědčena, že Jan Masaryk v březnu 1948 nespáchal sebevraždu, ale stal se obětí násilného trestného činu, za nímž mohl stát Sovětský svaz. V Rozstřelu...
U tratě nedaleko Harrachova ležel zraněný muž, možná spadl ze skály. Provoz stojí
Kvůli zraněnému muži, který ležel vedle tratě, se zastavil ve čtvrtek ráno provoz na železnici mezi Kořenovem a Harrachovem na Jablonecku. Policie na místě zjišťuje, co se muži stalo.
Trumpův let se opozdil. Na jeho novém speciálu se omylem nafoukla skluzavka
Americký prezident Donald Trump ve středu odletěl na sjezd své Republikánské strany v Dallasu s mírným zpožděním. Na speciálu Air Force One se totiž nedopatřením nafoukla skluzavka pro evakuaci...
Jako ředitel banky by měl nejspíš problém. Vysmátý Patrik Hartl slaví jubileum
Divadelní a filmový režisér, scenárista a spisovatel Patrik Hartl slaví 10. září padesátiny. Je autorem knižních bestsellerů Malý pražský erotikon, Okamžiky štěstí, Nejlepší víkend či 15 roků lásky....
Věže spadly a Trump se chlubil. Už jsme neteční k nesvobodě, míní expert o 11. září
Od zřícení Dvojčat sice uplynulo čtvrt století, důsledky globální války proti terorismu ale zažíváme každý den. „Státem narušené soukromí se stalo naprostou normou,“ říká v rozhovoru pro iDNES...
Konec pravidelného zdražování dálničních známek. Projednají to poslanci
Poslanci projednají novelu, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní návrh, který připravil ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik, ruší každoroční valorizaci jejich cen. Denní...
Z továrny jsou lofty, z kanceláří byty. Jak Praha dává starým domům druhou šanci?
Chátrající činžovní dům, opuštěná továrna nebo dávno nepotřebná telefonní ústředna nemusí skončit demolicí. Staré pražské budovy dostávají nový život, ale jejich proměna často naráží na technický...
Brněnské solární fiasko. Obří projekt se smrskl, z 650 voltaik jich funguje devět
Byl to ambiciózní plán: Brno založí firmu, která vybuduje na střechách městských budov na 650 fotovoltaických elektráren za 1,5 miliardy korun, a Brno díky tomu ušetří. Projekt, který tlačil hlavně...
Budoucí tchyně se v hospodě hádaly o peníze, rodiny po sobě házely půllitry
Rušno bylo v úterý večer v jedné z restaurací v brněnských Žabovřeskách. Do konfliktu se tu dostaly dvě rodiny, a jejich setkání se tak poměrně rychle proměnilo ve vyhrocený spor, při kterém po sobě...
Luxusní interiér má sprchu i konferenční místnost. Prodává se letoun Merkelové
Americký prodejce letadel nabízí někdejší německý vládní letoun Airbus A340, kterým dlouhé roky po celém světě cestovala nyní již bývalá spolková kancléřka Angela Merkelová. Stroj nesl jméno po...