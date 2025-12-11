Jaroslava Brože, který fakultu vedl od loňského května, odvolala rektorka univerzity Milena Králíčková na návrh akademického senátu z funkce letos v únoru.
Podle soudkyně Viery Horčicové soud na základě žaloby přezkoumával důvody Brožova odvolání. Jako opodstatněný shledal soud bod návrhu na odvolání, který se týkal rozsahu oboru programu dějiny evropské kultury. Brož podle soudu činil kroky, které by vedly k omezení rozsahu výuky oboru, s čímž akademický senát nesouhlasil.
|
Rektorka na návrh senátu odvolala děkana Katolické teologické fakulty UK
„Děkan vidí ve snaze akademického senátu o zachování stávajícího rozsahu výuky zasahování do personálních pravomocí děkana. V tomto názoru se však děkan podle názoru soudu mýlí. Je to akademický senát, který má v otázkách rozsahu výuky poslední slovo,“ řekla Horčicová. Další důvody navrhovatelů už podle soudkyně k odvolání děkana způsobilé nebyly.
Právní zástupce Brože před soudem uvedl, že rozhodnutí rektorky o odvolání je nepřezkoumatelné. Pochybení vidí i ve složení akademického senátu, který o návrhu na odvolání rozhodoval. Jedna ze senátorek podle právníka byla nahrazena jiným senátorem, který byl Brožovu odvolání nakloněn.
Zápis z jednání senátu podle něj také trpí formální vadou. Právník rektorky soudu mimo jiné řekl, že rektorka na základě rozhodnutí akademického senátu musela konat, jinak by byla naopak žalována za nečinnost.
Navrhovatelé odvolání, které senát schválil v únoru, děkanovi vyčítali netransparentní kroky, nekompetentnost nebo poškozování dobrého jména fakulty. Muž s odvoláním nesouhlasil, podal proti němu žalobu. Městský soud následně předběžným opatřením děkana do funkce vrátil do doby, než o žalobě rozhodne.
|
Spory o vedení katolické fakulty. Zjednejte nápravu, vyzývá rektorku ministerstvo
Rektorka však Brože odvolala v létě podruhé, opět na návrh akademického senátu. Brož se znovu bránil žalobou, té už soud odkladný účinek nepřiznal. Vydal ale návazná usnesení, kterými nařídil, aby rektorka do pravomocného rozhodnutí soudu nejmenovala nového děkana a aby nepověřovala výkonem funkce děkana třetí osobu.
Soud ve čtvrtek fakticky zamítl žalobu týkající se pouze prvního odvolání Brože, a to podle zásady, že jakmile bylo o jedné věci pravomocně rozhodnuto, nelze ji projednávat znovu. Protože druhé odvolání bylo podle názoru správního senátu totožné, lze na něj tuto zásadu uplatnit.
Na fakultě po odvolání Brože panují spory o tom, kdo ji má vést. Ministerstvo školství na podzim rozhodlo o odnětí výkonu působnosti děkana fakulty, tu nyní vede přímo Králíčková. Rektorce příští rok končí funkční období, od února 2026 ji v pozici rektora nahradí analytický chemik Jiří Zima.