Čapí hnízdo jen s Nagyovou. Jsem vázán závěry vyšší instance, řekl soudce Šott

Soudce v kauze Čapí hnízdo zamítl návrhy dalších důkazů a dokazování ukončil. Žalobce začal přednášet závěrečnou řeč, následovat bude řeč obhájce Státní zástupce navrhl Nagyové v kauze kolem dotace tříletou podmínku se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest 500 tisíc korun.
V případu čelí obžalobě i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, Sněmovna ho ale počátkem letošního března nevydala ke stíhání a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené. Babiš i Nagyová vinu dlouhodobě odmítají.
Babiš a jeho někdejší poradkyně Nagyová jsou obžalovaní kvůli padesátimilionové dotaci pro malé a střední podniky na kongresový areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Městský soud oba obžalované dvakrát nepravomocně osvobodil, dospěl k závěru, že skutek nebyl trestným činem. Oba rozsudky ale zrušil odvolací soud. V posledním rozhodnutí navíc zavázal městský soud k tomu, aby Babiše a Nagyovou uznal vinnými z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU.
Mluvčí soudu Julie Haluzová minulý týden sdělila, že na pondělní hlavní líčení nejsou předvolaní žádní svědci ani znalci. „V závislosti na průběhu hlavního líčení, zejména na důkazních návrzích procesních stran a jejich posouzení soudem, nelze vyloučit ukončení dokazování, přednes závěrečných řečí, ani vyhlášení rozhodnutí ve věci samé,“ uvedla Haluzová.
V trestním řízení proti Babišovi nelze pokračovat po dobu trvání jeho nynějšího poslaneckého mandátu. Pokud by Babiš získal mandát i v dalších sněmovních volbách, rozhodovala by o jeho případném vydání dolní komora v novém složení.