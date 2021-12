Obchodníci stále nemají kompenzace za zrušené trhy. Města zákaz obcházejí

Asociace pořadatelů adventních trhů (APAT) nyní vyjednává s novou vládou, oznámila v pondělí. Pořadatelé zakázaných vánočních trhů podle organizace bojují o přežití. „Zákaz adventních trhů, který vyhlásila vláda 25. listopadu, se dotkl nejen organizátorů, ale také stovek drobných prodejců a živnostníků, kteří tak přišli o výdělky již na druhých vánočních trzích. Ti, kteří neobešli nařízení vlády, jsou na tom nejhůře,“ upozornila v pondělí APAT.

Ta také upozornila, že kompenzace v podobě úhrady alespoň části ztrát se ukázaly jako prázdné sliby končící vlády. Dosud totiž nemají žádné vyrovnání a nikdo jim nedal písemnou záruku, že vůbec něco dostanou.

„Jako pořadatelé, kteří neobešli krizové opatření, i naši prodejci, jsme se ocitli v zoufalé situaci bez jakékoliv pomoci. Jde o stovky, možná až tisíce stánkařů, řemeslníků a drobných výrobců a desítky nás pořadatelů,“ řekla Lenka Střítecká za pořadatele adventních trhů na hektarovém náměstí v Českých Budějovicích.

Ta zároveň zdůraznila, že zákazem v řádu hodin jim bylo znemožněno plnit smluvní závazky vůči trhovcům, sponzorům, odběratelům, ale i zadavatelům většinou v roli měst a obcí. „Na některých českých náměstích stále stojí celá adventní města, jejichž deinstalace a odvoz znamená další stovky tisíc korun nákladů,“ doplnila Střítecká.

Pořadatel tradičních velkých vánočních trhů v Plzni Jaroslav Strohschneider rovněž zdůraznil, že drobní výrobci, kteří své sezonní výrobky vytvářeli měsíce i prodejci, kteří nakoupili vánoční zboží, zůstali bez možnosti prodeje, bez příjmů, s nepokrytými ztrátami. „Mnohdy jsou to celé rodiny, které si na vánočních trzích vydělávají na živobytí na několik následujících měsíců,“ upřesnil situaci Strohschneider.

Nejhůře jsou na tom podle APAT ti, kteří neobešli nařízení vlády například změnou názvu trhů. „To o našem právním státě nevypovídá nic dobrého. Spravedlivým řešením je tedy nahradit i část ušlého zisku, ze kterého firmy a živnostníci žijí i po adventních trzích, na které se celé měsíce připravují nebo alespoň 100 procent nákladů spojených s přípravou adventních trhů a pokrytím následků jejich zrušení,“ navrhli organizátoři.

Ti rovněž upozornili, že do této situace se nedostali vlastní vinou a zároveň všichni vidí, jak nespravedlivé toto nařízení je pouze k jedné skupině živnostníků a firem.

Provozovatelé trhů začali okamžitě po zákazu jednat s končící vládou, která úhrady způsobených ztrát pořadatelům i prodejcům slíbila. „Jednání s ministerstvem průmyslu a obchodu vypadala velmi slibně, 1. prosince jsme měli přislíbeno vypsání výzvy pro podávání žádostí. Dohodli jsme se, aby prodejci a pořadatelé mohli uplatnit alespoň část svých nákladů, úhradu nájmů za prodejní místo i úhradu znehodnoceného či neprodaného sezónního zboží,“ popsal Libor Votruba, jednatel společnosti Taiko, která organizuje vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze.

Trhy 26. neotevřeme, zní od prodejců

Pomoc však ani po třech týdnech nepřišla. „Na dotazy končícímu ministru Karlu Havlíčkovi jsme dostávali pouze odpovědi, že vypsání kompenzací podmiňují schválením rozpočtu navrženého původní vládou, a to i přesto, že nastupující vláda jednoznačně deklarovala, že takto navržený rozpočet neschválí. Ministr Havlíček tedy sliboval něco, co již od začátku musel vědět, že nelze splnit,“ upřesňuje Lenka Střítecká.

Situace se změní 26. prosince. O den dříve totiž skončí nouzový stav a s ním spojený zákaz provozu adventních trhů. Obchodníci však nemíní stánky na náměstích otevřít. „Určitě ne. Akce končí 23. 12. Zjišťovali jsme zájem i na následující období, ale ze strany prodejců je opravdu minimální, což se dá předpokládat. Lidé po Vánocích nemají peníze, jsou nasycení a mají pořízené dárky, což je to hlavní, co je táhne na trhy. Není zájem, nebudeme prodlužovat,“ řekla pro iDNES.cz Eva Skácelová z agentury Promo Planet, která má na starost projekt Vánoc v Brně.

S vládním opatřením ohledně zákazu trhů si však některá města poradila po svém. Třeba město Most se okamžitě rozhodlo trhy přejmenovat. Nyní jsou na 1. náměstí Zimní farmářské trhy, které mají trvat až do 6. ledna. Tento typ trhu vláda nezakázala. „Akce je připravena ve spolupráci se společností Český um – Artificium Bohemicum,“ uvedlo město Most na facebookovém profilu.

Vedení města se navíc nelíbila nekoncepčnost vládních rozhodnutí. „Takto hloupé rozhodnutí omezující pohyb osob na čerstvém vzduchu, kdy o pár metrů vedle se v obchodním domě tísní několik set lidí v uzavřeném prostoru, je pro nás nepřijatelné. Každý, kdo má svých pět pohromadě přece vyhodnotí, kde je větší riziko možnosti nákazy,“ sdělil mostecký primátor Jan Paparega (ProMOST).

V Praze charitativní akce a plný Václavák

Na trhy se přitom zaměřila hygiena s policií. Ta na konci listopadu evidovala desítky porušení vládních nařízení. „Situaci na mosteckých trzích nadále pravidelně dokumentujeme, v posledním týdnu evidujeme každý den kolem patnácti případů podezření z porušování vládních nařízení, ke kterým mohlo ze strany prodejců dojít. Případy v souladu se zákonem oznamujeme na příslušné správní orgány k dalšímu projednání,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí Daniel Vítek.

Velké rušno je i na Václavském náměstí v Praze, kde trhy označili za charitativní akci. „Bohatý kulturní a charitativní program má už tradičně i letošní, v pořadí už dvanáctý ročník Václavských Vánoc. Ty jsou každoročně, tedy i letos, pořádány jako kulturní akce, na kterou se v současné době, po vyhlášení aktuálních vládních opatření, vztahují stejné podmínky jako na ostatní kulturní akce, nikoliv tedy jako na zakázané vánoční trhy,“ informovala v tiskové zprávě Praha 1.

„Nejedná se v žádném případě o nějaké přejmenování akce po přijetí vládních omezujících opatření. Takto jsme vše dlouhodobě připravovali. Organizátorem jsme zároveň byli opakovaně ubezpečeni, že veškerá aktuální omezení jsou a budou dodržována,“ vysvětlil dále starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Trhy si uspořádali také ve Zlíně. Na tamní náměstí Míru vládní opatření obešli rozšířením tržiště Pod Kaštany. Primátor Jiří Korec (ANO) krok ospravedlňoval tím, že tržiště stejně plánovali rozšířit, jen tak nyní učinili dříve. Například v Olomoucí pak pořádání trhů vyřešili přejmenováním na Zimní jarmark.