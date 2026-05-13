Měsíční prognóza je příznivá, radují se meteorologové z předpovědi na červen

Matouš Waller
  6:35
Po současném citelném ochlazení léto hned tak nepřijde. Meteorologové se přesto těší z dat plynoucích z předpovědních modelů. Během čtyř následujících týdnů můžeme čekat pozvolné stoupání teploty, ale hlavně více deště.
Fotogalerie4

Meteorologové předpovídají stoupání teplot i deště | foto:  Petr Topič, MAFRA

Na druhou polovinu května slibuje Český hydrometeorologický ústav výrazné změny. Aktuální nebývale chladné počasí by mělo podle předpovědi vydržet do konce týdne. V úterý bude jen deset stupňů, ale ve středu, čtvrtek a pátek kolem 15 stupňů Celsia. Ovšem noční teploty se zastaví jen kousek nad nulou.

Následující dva květnové týdny se však oteplí. A během prvního červnového týdne se budou průměrné denní teploty pohybovat nad dvaceti stupni Celsia.

Předpověď vývoje průměrných maximálních a minimálních teplot v následujících čtyřech týdnech. | foto: ČHMÚ

„Jako nejteplejší vychází poslední týden období (tedy od 1. do 7. června), kdy se minimální noční teploty budou pohybovat kolem 10 stupňů a nejvyšší denní kolem 22 °C,“ uvádějí meteorologové v měsíční prognóze.

Pršet by mohlo vydatně

Pro nadcházející čtyři týdny je potěšil hlavně výhled srážek. Celé období by podle nich mohlo být i nadprůměrné s úhrnem okolo 20 milimetrů. „Období jako celek očekáváme srážkově průměrné až nadprůměrné. V současné situaci s nedostatkem srážek by šlo o velmi příznivý úhrn,“ radují se pracovníci ČHMÚ.

Předpověď srážek pro následující čtyři týdny. | foto: ČHMÚ

Převažovat by dle předpovědi měly zejména přeháňky a bouřky. „Obyčejný“ déšť se dle ústavu objeví jen v některých lokalitách.

