Na druhou polovinu května slibuje Český hydrometeorologický ústav výrazné změny. Aktuální nebývale chladné počasí by mělo podle předpovědi vydržet do konce týdne. V úterý bude jen deset stupňů, ale ve středu, čtvrtek a pátek kolem 15 stupňů Celsia. Ovšem noční teploty se zastaví jen kousek nad nulou.
Následující dva květnové týdny se však oteplí. A během prvního červnového týdne se budou průměrné denní teploty pohybovat nad dvaceti stupni Celsia.
„Jako nejteplejší vychází poslední týden období (tedy od 1. do 7. června), kdy se minimální noční teploty budou pohybovat kolem 10 stupňů a nejvyšší denní kolem 22 °C,“ uvádějí meteorologové v měsíční prognóze.
Pršet by mohlo vydatně
Pro nadcházející čtyři týdny je potěšil hlavně výhled srážek. Celé období by podle nich mohlo být i nadprůměrné s úhrnem okolo 20 milimetrů. „Období jako celek očekáváme srážkově průměrné až nadprůměrné. V současné situaci s nedostatkem srážek by šlo o velmi příznivý úhrn,“ radují se pracovníci ČHMÚ.
Převažovat by dle předpovědi měly zejména přeháňky a bouřky. „Obyčejný“ déšť se dle ústavu objeví jen v některých lokalitách.