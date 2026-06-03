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Měsíční prach náleží Akademii věd ČR, rozhodl Nejvyšší soud v neobvyklém sporu

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  8:39
Měsíční prach patří Akademii věd ČR, potvrdil Nejvyšší soud (NS) v neobvyklém sporu. Vzorky se do Československa dostaly v 70. letech díky mezinárodní vědecké spolupráci se Sovětským svazem. Zůstaly však v držení rodiny výzkumnice, která je tehdy od sovětských kolegů jménem akademie převzala.

Snímky pořízené během mise Artemis II, při níž loď Orion s posádkou obletěla Měsíc. | foto: NASA

Akademie se o tom dozvěděla v roce 2020 v souvislosti se žádostí o vývozní povolení. Podala žalobu a pražské soudy jí vyhověly. Dovolání podané dcerou vědkyně NS odmítl. Usnesení zveřejnil ve své databázi.

„Rozhodnutí uzavírá mimořádný spor o jeden z nejvzácnějších vědeckých materiálů, který se na území České republiky nachází. Současně potvrzuje, že vědecké artefakty získané pro výzkumné instituce nelze bez dalšího považovat za soukromý majetek jen proto, že byly svěřeny konkrétnímu výzkumníkovi,“ uvedla mluvčí NS Gabriela Tomíčková.

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Dcera vědkyně tvrdila, že její matka vzorky získala přímo od sovětských kolegů a rodina je následně držela jako vlastní majetek, aniž by je akademie postrádala. Akademie naopak namítala, že vzorky od počátku náležely vědecké instituci, zatímco výzkumnice je měla pouze převzít a odborně se jimi zabývat.

„Na základě archivních dokumentů, svědeckých výpovědí i dalších důkazů soudy dospěly k závěru, že vzorky byly vždy předávány Československé akademii věd, nikoli konkrétním osobám. Za významné považovaly také to, že šlo o mimořádně vzácný materiál určený k vědeckému výzkumu a jehož darování soukromé osobě by bylo zcela výjimečné,“ řekla Tomíčková.

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Ve sporu šlo konkrétně o materiál získaný sovětskými sondami Luna 16, Luna 20 a Luna 24 v letech 1970 až 1976. Drobné úlomky hornin, minerálů a skla jsou uloženy v 15 skleněných ampulích a jedné plastové vzorkovnici. Dohromady váží zhruba jeden gram.

Ve prospěch Akademie věd rozhodl nejprve Obvodní soud pro Prahu 6 a následně Městský soud v Praze. Oba dospěly k závěru, že rodina musí vzorky vydat akademii.

„Soudy provedly všechny důkazy relevantní pro právní posouzení věci a své závěry dostatečně odůvodnily,“ stojí v usnesení NS.

Žena by teoreticky ještě mohla podat ústavní stížnost.

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