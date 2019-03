Jen 0,86 sekundy. ISS se prohnala před Měsícem, byla vidět na Olomoucku

Stanice obíhá ve výšce okolo 400 kilometrů. Průměrná rychlost je 27 720 km/h. Zemi oběhne zhruba každých 92 minut.

Do vesmíru byl první díl stanice vynesen 20. listopadu 1998, od 2. listopadu 2000 je trvale obydlena. Původní plán počítal s využitím ISS do roku 2016, nakonec však bylo zajištěno financování až do roku 2024.

Mezinárodní vesmírná stanice je společným pěti kosmických agentur - NASA, JAXA, CSA, ESA a Roskosmos. Kosmonauti musí mluvit anglicky a rusky.