VIDEO: Měsíc s halovým jevem prosvítal noční oblohou. Byl vidět i v Praze

Halové jevy nejsou výjimečným úkazem. Aby se ovšem objevily, musí se sejít hlavně dvě podmínky. První je ta, že musí svítit silný zdroj světla na obloze, tedy Měsíc či Slunce. Existují totiž nejen halové jevy okolo Měsíce, ale také okolo Slunce.

Druhou podmínkou je pak to, že musí být vysoká oblačnost. „Či-li musí být takový cirrus (oblak, který tvoří jasně bílá jemná vlákna, skoro vždy průsvitná a bez vlastního stínu, pozn. red.), který je v nějakých deseti kilometrech,“ sdělil Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky (AV ČR).

„Tam už je taková zima, že se mraky skládají z ledových krystalků, a to je úplný základ. Jedná se tedy tím pádem o rozptyl světla ze Slunce nebo Měsíce na ledových krystalcích za vysoké oblačnosti,“ dodal.

To pak vytvoří malý nebo velký měsíční halový efekt. Když se tedy člověk na oblohu kouká a dá si pozor, zda kolem svítícího Měsíce se natahuje povlak vysoké oblačnosti, pak si to celé může užít.

V průměru to trvá ovšem jen několik desítek minut. Opět však záleží na hustotě vysoké oblačnosti. „Někdy, když je pokrytá celá obloha, tak i když se ten Měsíc pomalu schyluje k západu, a pohybuje se zdánlivě oblohou díky rotaci Země, tak může z toho oblaku vyjít a je to jen na pár minut. Pokud je ale oblačnost potažená nad celou Českou republikou, tak na to máte hodiny,“ uvedl Suchan.

I přes splnění obou dvou zmíněných podmínek se ovšem může stát, že se jevu nedočkáme. To může nastat v případě, když bude Měsíc v malé fázi. „Pakliže bude ale po první čtvrti, kolem poslední čtvrti či kolem úplňku, tak to pravděpodobně bude viditelné,“ říká astronom.

I přes již zmíněné měsíční fáze ovšem může dojít k tomu, že v nějakých místech tento jev neuvidíme. Pakliže je totiž oblačnost v určité oblasti málo či příliš řídká a nebo naopak vůbec žádná, nevytvoří se příznivé podmínky, které by vedly k jeho vzniku.

V noci na pondělí bylo nad Prahou možné pozorovat takzvané měsíční halo. Úkaz se objevuje díky ledovým krystalům v atmosféře, jimiž prochází měsíční svit. (5. března 2023)

Hezká podívaná

Pravděpodobnost výskytu halového jevu předpovědět však podle Suchana lze. Víme totiž, kdy Měsíc svítí na obloze a meteorologové zase dovedou velmi dobře předpovědět oblačnost. Podle slov astronoma se to ale nedělá. „Nejedná se o vědecký úkaz, který bychom museli pozorovat. Je to pouze taková hezká podívaná.“ To potvrzuje i řada fotografií, které byly během jevů pořízeny.

Halový jev můžete spatřit kdykoliv, jelikož roční doba na něj nemá vliv. V zimě toho ovšem uvidíme více, a to z důvodu, že jsou delší noci. „V létě grilujeme na zahradě a ještě není ani v deset hodin večer tma. Když vstáváme a jdeme do práce, tak už je zase světlo. Ta pravděpodobnost, že to uvidíme, je tedy malá.“

V tomto ročním období je však naopak možnost spatřit sluneční halový jev. „U Slunce dochází k tomu, že se na tom kruhu objevují takové zjasnění, které vypadají jako intenzivní duha. Říká se tomu vedlejší Slunce a na kruhu mohou být až čtyři. Někdy to bylo dokonce až tak silné, že na první pohled nebylo poznat, které Slunce je pravé (i když samozřejmě víme, že to pravé bylo uprostřed). To pravé Slunce bylo totiž zamlžené a ty vedlejší byly jasnější,“ dodává na závěr Suchan.