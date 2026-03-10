Německý kancléř poděkoval Babišovi, že zachoval muniční iniciativu

Německo nemá zájem na nekonečné válce, řekl dále Merz na tiskové konferenci po jednání s Babišem.
Připravujeme podrobnosti.
Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...
Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...
První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.
O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...
Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...
Zákon o digitální ekonomice, který zpřísní pravidla pro on-line tržiště nebo sociální sítě, budou v úterý znovu projednávat poslanci. Zpravodaj zákona Marek Novák z klubu vládního hnutí ANO minulý...
Německý kancléř Friedrich Merz v úterý poděkoval českému premiérovi Andrejovi Babišovi, že zachoval muniční iniciativu pro Ukrajinu. Je to podle něj významný příspěvek k obraně země, která se už více...
Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs přijal v úterý ráno na Rižském zámku prezidenta Petra Pavla s manželkou Evou. Po slavnostním ceremoniálu, při kterém zazněly hymny obou zemí, následovala schůzka...
Vysoce postavený íránský bezpečnostní činitel Alí Larídžání pohrozil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, aby si dával pozor a nebyl nakonec sám eliminován. Larídžání se takto vyjádřil poté, co...
Za loňské napadení ženy z Ukrajiny na pražském sídlišti Barrandov poslal v úterý Obvodní soud pro Prahu 5 agresora na 20 měsíců do vězení. Muž se k činu doznal. Hájil se tím, že byl opilý a reagoval...
Dozorčí rada akciové společnosti ČEPS na svém pondělním zasedání rozhodla o změně nejvyššího vedení. Dosavadní předseda představenstva Martin Durčák ukončí své působení na základě vzájemné dohody s...
Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Desítky poslanců v úterý do práce dorazily v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává tradice. Ve Sněmovně je třetí ročník Dne lidových krojů s...
Požár v průmyslovém areálu firmy Toma v Otrokovicích hasiči krátce před 13. hodinou lokalizovali. Pod venkovním zastřešením zde vzplály balíky s materiálem společnosti Remaq. Hasicí práce stále...
Poslankyně Markéta Šichtařová, která byla zvolená za SPD, se pokoušela v úterý hájit, proč odmítá práci ve výborech Sněmovny, která je základem práce poslance. Místo toho Šichtařová v minulých...
Kvůli krizi v Perském zálivu výrazně vzrostly ceny letenek na dálkových trasách. Podle dat serveru Kiwi jsou lety z jihovýchodní Asie do střední Evropy oproti konci února až o 120 procent dražší....
Policejní pyrotechnici v úterý zlikvidovali ve Velkých Hošticích na Opavsku nalezenou leteckou pumu ze 2. světové války. Policie společně s hasiči předtím evakuovala 320 lidí z okolních domů a také...
První hodina nedělního diskusního pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi měla nejvyšší sledovanost od konce února 2022, kdy začala válka na Ukrajině. Díl, do kterého byl po devíti letech...