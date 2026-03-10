Německý kancléř poděkoval Babišovi, že zachoval muniční iniciativu

Německý kancléř Friedrich Merz v úterý poděkoval českému premiérovi Andrejovi Babišovi, že zachoval muniční iniciativu pro Ukrajinu. Je to podle něj významný příspěvek k obraně země, která se už více než čtyři roky brání ruské invazi. Merz po jednání s Babišem také řekl, že zjevně neexistuje společný plán ukončení války v Íránu. Český premiér uvedl, že sdílí německý pohled na válku na Blízkém východě.

Český premiér Andrej Babiš a německý kancléř Friedrich Merz na společné tiskové konferenci v Berlíně (10. března 2026) | foto: Reuters

Německo nemá zájem na nekonečné válce, řekl dále Merz na tiskové konferenci po jednání s Babišem.

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

