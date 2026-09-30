S návrhem přišli praktici, podle nichž jsou jejich sestřičky často nevyužité.
„My jim chceme dát práci navíc, nový smysl. Teď tam převážně sedí, podávají karty a zvedají telefony. Stále více pacientů přitom potřebuje domácí péči a my na to kvalifikované sestry máme,“ řekl iDNES.cz předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Část pracovní doby, kdy sestru lékař nepotřebuje, ji proto může využít pro tuto činnost. „Administrativu může dělat někdo jiný,“ dodal.
Úskalí vidí praktici především v tom, že sestra by v době výjezdu chyběla v ordinaci, kde má svou nezastupitelnou roli. Dále je nutné zajistit její dopravu, případně i automobil a počítat s dalšími náklady.