Listopad byl teplotně normální. I tak se ale podzim dostal mezi šest nejteplejších

Průměrná teplota od začátku září do konce listopadu dosáhla 12,1 stupně Celsia, odchylka od takzvaného normálu let 1991 až 2020 činila plus 1,1 stupně, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Zatím nejteplejší podzim v historii Klementina byl ten loňský s průměrnou teplotou 13,6 stupně. Naopak nejchladnější podzim v centru Prahy zaznamenali v roce 1786, kdy teplota činila v průměru jen 5,8 stupně Celsia.

„Letošní podzim se se svou průměrnou teplotou umístil na šestém až osmém místě z 250 dosavadních podzimů od roku 1775, a vešel se tak mezi čtyři procenta nejteplejších podzimů za dobu dostupných měření,“ uvedli meteorologové. Za povšimnutí podle nich stojí, že z osmi nejteplejších podzimů od roku 1775 jich sedm bylo v tomto století.

Průměrná denní teplota v Klementinu v listopadu 2024

Letošní září i říjen byly v Klementinu nadprůměrně teplé, listopad považují meteorologové za teplotně normální. S průměrnou teplotou 5,5 stupně Celsia se zařadil na 77. až 82. místě z 250 listopadů od roku 1775. „Takže zhruba třetina dosavadních listopadů byla teplejší a dvě třetiny chladnější než letošní listopad,“ konstatoval ČHMÚ.

Jako zatím nejteplejší listopad je v historických záznamech Klementina zapsaný listopad 2015 s průměrnou teplotou 8,7 stupně. Nejchladnější jedenáctý měsíc roku tam zaznamenali v roce 1858, kdy průměrná měsíční teplota činila minus tři stupně.

Stanice Klementinum se nachází na Starém Městě v historickém centru Prahy, kde panuje výrazně odlišné klima než v ostatních částech města, hlavně na výše položených místech. Přesto jsou klementinské záznamy pro moderní vědu ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.