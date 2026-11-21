„Objel jsem všechny prodejny Mere v Česku a mluvil s každým manažerem. Řekl jsem jim: ‚Chcete do toho jít s námi?‘ A oni mi všude odpověděli, že ano. Česko je pro nás a pro naše zboží velmi zásadní trh,“ podotýká Igor Cherednyk, jehož firmy do obchodů dodávají ukrajinské sladkosti. Nyní vystupuje jako nový vlastník diskontního řetězce.
Byznys s prodejem potravin z postsovětských zemí bezproblémově fungoval až do léta. Supermarket Mere po celé Evropě ovládala ruská rodina Šnajderových se svými spolupracovníky. Kvůli ekonomické podpoře ruské agrese na Ukrajině ale do podnikání zasáhla Evropská unie. Obchody v reakci na sankce ukončily na území EU činnost. V Česku je ale situace velmi odlišná.
Ano, dělal jsem pro Rusy. Pomáhal jsem jim otevírat všechny české pobočky. Ale mám dvě děti, o které se starám sám, nějak si vydělávat musím.