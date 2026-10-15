Je brzy ráno, všední den a obchod s výraznou žlutočervenou cedulí Mere v Příbrami už obléhají desítky zákazníků. Parkoviště je plné a stejně tak i prodejna, která ze všeho nejvíce připomíná sklad.
Odpovídá tomu i specifická kultura prodeje. Zákazníci si berou velmi levné produkty rovnou z palet či krabic. Motto ruského řetězce „Nízké ceny každý den“, které je napsané u každé prodejny, je více než výstižné.
Já rada nakupuju potraviny z Ruska, Polska i z Ukrajiny. Myslím, že jsou mnohem kvalitnější než ty české.