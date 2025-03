Mladým chybí mentální odolnost. Přehnaně je ochraňujeme, míní psycholožka

Z posledních průzkumů víme, že české zaměstnance trápí poměrně velký stres, až šesti lidem z deseti komplikuje osobní život. Data také zmiňují, že ve stresu jsou více ženy. Proč si myslíte, že tomu tak je?

Je to v podstatě čistá biologie. Když je žena ve velkém pracovním nasazení a dlouhodobě čelí vysokému stresu, dochází ke zvýšené produkci kortizolu, který ovlivňuje celkovou hormonální rovnováhu. Testosteron, který je důležitý i pro ženy, se v určitých situacích může zvýšit, zejména při soutěživém prostředí a velké zátěži. Hlavním problémem je tedy celková nerovnováha hormonů, která může vést k přetížení a stresu.

Proto je pro ženy klíčové ukotvovat se aktivitami, které podporují regeneraci a hormonální harmonii, a dopřát si dostatek prostoru pro odpočinek. Sama si dávám po příchodu z práce alespoň dvacet minut klidu jen pro sebe – neběžím hned k plotně, protože domácí povinnosti jsou často druhou směnou po náročném dni. Ve firmách tomuto tématu ale nejsou vždy otevření, přestože prevence vyhoření a podpora well-beingu (životní pohody, pozn. red) by měla být součástí moderní pracovní kultury.

Obviňují vás z toho, že je to jen stereotyp?

Někde si to myslí, ale z čistě biologického hlediska je to prostě fakt. Ženy nejsou od přírody zvyklé makat osm a více hodin v kuse bez toho, aniž by nějak upustily. Často jsou izolované, z kanceláře jdou pro děti na kroužek, z kroužku na nákup a k plotně uvařit večeři. A takto pořád dokola. Osobně doporučuji si třeba zkusit dělat víc malých pauz během dne. Žena dokáže všechno, když chce. Je skvělé, že máme možnosti. Jenom si musíme hlídat svou vnitřní pohodu trochu více než muž a netlačit tolik na výkon.

Jak je to s mentální odolností mladých? Podle průzkumů pociťují nejvíce stresu právě mladí dospělí do třiceti let. Obecně zvýšenou míru stresu, která ovlivňovala každodenní život, zažilo až 77 % zástupců Generace Z.

U dětí se rapidně snížila, protože je přehnaně ochraňujeme. Mají méně zodpovědnosti a nedáváme jim možnost vyzkoušet si, že sami něco zvládnou. A to je problém. Potřebujeme vychovávat generaci, která později v životě obstojí. Nebude trvat dlouho, kdy budou muset něčemu čelit i bez rodičů a o to větší stres to pak pro ně bude.

Vidím to i ve své práci, když do firem přicházejí dvacetiletí a podobně staří lidé. Přehnaně se stresují a bojí se komunikovat. Často pro ně bývá problém někam zavolat. Bojí se, že selžou, protože si nikdy nevyzkoušeli, jaké to je. Odolnost rovná se sebevědomí. Věřím sám sobě, že něco zvládnu. Ale kde se to mají děti naučit, když je nenecháme...

Jak tedy podpořit mentální odolnost u dětí?

Nechat je na věci si přijít. Když pak něco zvládnout, budou mít daleko větší důvěru v to, že obstojí. Vlastní netrpělivostí a pocitem, že něco zvládneme lépe, a proto to za dítě uděláme, to našim potomkům do budoucna moc neulehčujeme. Také bychom se neměli bát nechat děti zažívat neúspěchy. Když na fotbale dostanou ocenění i děti, které prohrály, co si z toho vezmou? Že prohrávat je v pohodě? Můžu prohrát a stejně mě někdo ocení? Takto to přeci v životě nefunguje.

Buďme zvídaví, tak dokážeme změnit ledacos

Duševním zdravím zaměstnanců se zabýváte už dlouhou dobu. Ve firmách přednášíte a děláte workshopy. Jaké trendy napříč společnostmi pozorujte?

Lidé už jsou si více vědomí hodnoty duševního zdraví. Hodně to akceleroval covid, během nějž se o něj začali lidé více zajímat. Starají se o to, aby jim bylo dobře. Ne vždy vědí, jak na to, ale rozhodně si všímám větší motivace něco s tím začít dělat. I ti nepolíbení si začínají více pečovat o vztahy a osobní život.

A firmám taktéž dochází, že nestačí dávat zaměstnancům jen výplatu. Dnes pro to používáme termín emotional salary, jedná se o nefinanční mzdu ve formě různých školení, workshopů či terapií. Vyžaduje je zejména mladá generace.

Zmiňujete péči o osobní život. Přijde mi, že s tím pracovním hodně splývá.

Ano, i proto už dnes ani tolik nepoužíváme výraz work-life balance, ale spíš life balance. To, co si neseme do práce a z práce, se na našem soukromém životě vždy odrazí. Potřebujeme mít obě složky vyvážené. Nám, pracovníkům na poli osobního rozvoje, za poslední dobu vzrostla poptávka na toto téma, což připisujeme i proměně pracovního prostředí do různých režimů práce z domova a podobně.

Vzrůstá zájem i u firem, nebo je to spíš otázka zaměstnanců?

I firmy mají větší zájem. V poslední době chtějí školení hlavně na téma prevence syndromu vyhoření, nastavení hranic a emoční inteligence.

Nikola Šraibová Psycholožka s téměř dvacetiletou zkušeností v oblasti rozvoje zaměstnanců a firemní kultury.

Lektorka a mentorka. S klienty nejčastěji řeší oblast pracovních i osobních vztahů, vyhoření a nedostatek energie.

Momentálně působí i na platformě Soulmio, která učí české firmy pracovat s duševním zdravím svých zaměstnanců.

Možná si vedení firem začíná uvědomovat, že je to benefit i pro ně samotné.

Jsem ráda, že to říkáte. Je to přesně tak. Firmy pomalu zjišťují, že když s benefity na téma duševního zdraví přijdou, roste jim angažovanost. Jejich zaměstnanci mají také menší marodku a ve firmě obecně panuje menší fluktuace. Když vidí, že se o ně někdo stará, jsou k firmě mnohem víc loajální a motivovaní.

Samozřejmě čím je firma větší, tím se o sebe zaměstnanec musí trochu víc postarat sám, protože povinnosti v tomto směru většinou leží na jednom pracovníkovi HR, a to je opravdu málo. Starat se o své duševní i fyzické zdraví by měla být odpovědnost každého z nás.

Neodevzdávají se i přesto někteří lidé do rukou psychologů s očekáváním, že za ně všechno vyřešíte?

Občas, ale to by si měl pohlídat odborník, v tomto případě právě psycholog. Svoje klienty učím, aby převzali odpovědnost za své zdraví, za svůj život i rozhodnutí. Já jsem průvodce, ale oni jsou zodpovědní za to, jak jim to půjde. Se změnou vždy přichází nějaká nepohodlná část, kdy musím změnit něco ze svých návyků. Psychologové na to kouzelnou hůlku nemají. Navíc s nimi žádný klient není v kontaktu nonstop a jsou chvíle, kdy si zkrátka musí poradit sám.

Myslíte si, že děti ochraňujeme až tak, že ztrácejí odolnost? ano 98 %(243 hlasů) ne 2 %(6 hlasů)

K tomu musíme nejprve poznat sami sebe?

Ano, souvisí to se sebepoznáním. S vnímáním sebehodnoty. My musíme vědět, kdy máme dost a potřebujeme něco změnit. Ráda říkám klientům, že jim nedám ryby, ale naučím je, jak je chytat. Používám k tomu Beckhardův vzorec, tedy N x V x PK > OZ. Nespokojenost člověka se současnou situací, schopnost tvořit vize a schopnost udělat první krok musí být větší, než odpor člověka vůči změně. Prakticky to znamená, že musíme cítit nespokojenost, abychom něco změnili. Mít vizi, jak to změnit a odhodlat se k tomu. Dnes máme navíc spoustu možností, takže když si chceme pomoci, vždy to nějak jde. Když to necháme být, většinou nás to dožene.

A existuje v našem životě moment, kdy můžeme být stoprocentně spokojení a nechceme nic měnit?

To by si všichni přáli. Ale život je cesta, na níž se pořád něco učíme. A i když se zrovna cítíme nejvíc spokojení, co jsme kdy byli, vždycky nás to bude jinde trochu kopat ke změně. Nelze jen stát na místě.

A ještě k tomu se neustále měníme i my. Nekomplikuje nám to cestu za sebepoznáním?

Stále máme nějaké jádro, které zůstává neměnné. Samozřejmě v patnácti jsme jiní než ve třiceti a jinak přistupujeme k životu. Proto pohled na sebe musíme průběžně aktualizovat. Ale některé vzorce zůstávají stejné. My jen potřebujeme zjistit, zda jsi tyto vzorce pro nás vyhovující a jsme s nimi spokojení, nebo nám spíš komplikují život. Když jsme zvídaví, dokážeme změnit ledacos.

Rozvíjet emoční inteligenci

Setkala jste se někdy osobně se šikanou na pracovišti?

Ano, i když si myslím, že to často pramení spíše z nevědomých vzorců chování než ze zlého úmyslu. Pamatuji si například na situaci, kdy nový člen týmu přinesl inovativní nápady, ale zkušenější kolegové ho systematicky ignorovali a zesměšňovali. Při poradách přecházeli jeho návrhy mlčením, v e-mailech ho obcházeli a dokonce o něm mezi sebou mluvili s ironií. On se cítil čím dál více neviditelný a nakonec raději odešel. Bylo to nenápadné, ale velmi toxické prostředí, které ukázalo, jak důležité je budovat kulturu vzájemného respektu.

Jak na to? Máte nějaké tipy?

Rozhodně komunikace a upřímnost. Když nám někdo dělá něco, co nám není příjemné, a často o tom ani neví, musíme to říct. Neobviňovat, ale poukázat na to, co se mi děje, vyjádřit pocity a přijít s možným řešením.

Může to vypadat například takto: „Všiml jsem si, že mě při každém meetingu často skáčeš do řeči. Je mi to nepříjemné, protože si pak připadám, že mě nerespektuješ. Mohl bys příště počkat, až domluvím? Myslím, že pak naše spolupráce bude daleko příjemnější.“ Vracíme se zpátky k tomu, že je naší odpovědností si to vyřešit. A ne jen obviňovat druhé, že nám v něčem není dobře.

Zmínila jste, že na pracovišti je důležitá i emoční inteligence. Jak poznáme emočně inteligentního člověka?

Emočně inteligentní člověk si je vědom sám sebe. Uvědomuje si, kdo je a co potřebuje. Je také schopen seberegulace a vnitřní motivace. V praxi to znamená, že umí pracovat se svými emocemi a vhodně reagovat na emoce druhých. Není zbytečně vzteklý a nestartuje na nás. Když se mu něco děje, v klidu komunikuje. Hledá, co mu může pomoci. Dokáže komunikovat s lidmi, umí pracovat s jejich pocity a je empatický. Empatie často chybí velkým šéfům, kteří jsou logicky a strategicky zaměření. Mají velké IQ, ale na úkor toho trochu tápají v mezilidských vztazích. Naštěstí ale můžeme emoční inteligenci rozvíjet.