Vložky do každé školy? Dívky by je braly, města Ostravu kopírovat nechtějí

Přestože pro některé ženy je koupě balíčků vložek či tamponů běžná záležitost, nad kterou ani nepřemýšlí, pro jednu ženu z deseti se napříč Evropskou unií jedná o výdaj, který by jí naprosto naboural rozpočet. Data pro Česko neexistují, ale podle odhadu ministerstva financí by se mohlo jednat až o 70 tisíc žen a dívek.

„Menstruační potřeby nejsou luxus, ale pravidelným měsíčním nákladem. V období sociálního propadu velké řady domácností, zejména těch vedených sólo matkami, významně stoupá riziko menstruační chudoby (nedostatek peněz na hygienické potřeby, pozn. red.). Ta prokazatelně omezuje účast dívek a žen na vzdělávání i na ekonomických a společenských aktivitách,“ tvrdí předsedkyně České ženské lobby Marta Smolíková.

Kolik stojí menstruační potřeby vložky (40 ks) – od 149 korun tampony (balení 32 ks) – od 99 korun menstruační kalíšek – od 99 korun menstruační kalhotky – od 399 korun *zdroj: pilulka.cz

Jednoduše řečeno, ženy a dívky nemohou jít v době menstruace vždy tam, kam chtějí, protože zrovna nemají dostatek vložek nebo tamponů. A týká se to i školních exkurzí nebo docházky do výuky či práce.

Na boj s menstruační chudobou se zaměřuje i Lucie Gregorová z neziskové organizace Sola pomáhá. Podle ní lze orientačně vycházet z dat o ženách v hmotné nouzi a chudobě. „Potom bychom se mohli bavit o přibližně 11 procentech žen. Ale myslím, že číslo bude mnohem vyšší,“ odhaduje Gregorová.

Dodává, že většinou nejde o případy žen, které by na vložky neměly vůbec, ale nemohou si je dovolit v dostatečném množství.

Velkou studii si podle manažerky marketingových kampaní Anety Beránkové nechává zpracovat řetězec drogerií DM. Na výsledky se čeká. A tak zřejmě jediná data jsou v tuto chvíli od Mariky Mlčkové, studentky pražského gymnázia PORG. V dotazníkové šetření ohledně vnímání menstruace na základních a středních školách jí odpovědělo přes 600 lidí.

„Až 80 procent menstruujících považuje menstruační potřeby za drahé. Čtyřiaosmdesát procent zažilo alespoň jednu nepříjemnou situaci s menstruací, velmi často ve škole. Asi jedna z pěti dívek by musela při nečekané menstruaci použít toaletní papír,“ zmiňuje některé výsledky svého šetření Mlčková.

„Ze škol nebyl zájem“

Právě školačkám, které z finančních důvodů nemají na nákup menstruačních potřeb, se před několika týdny rozhodl pomoci ostravský magistrát. Letos dá půl milionu korun na nákup těchto hygienických potřeb do místních škol.

„Pedagožky základních škol mi potvrdily, že se na ně často obracejí dívky, kterým dle svých možností poskytují hygienické potřeby, jež kupují za své peníze,“ vysvětloval krok náměstek primátora Zbyněk Pražák (KDU-ČSL).

Boj s menstruační chudobou v zahraničí Bezplatně hygienické potřeby školačkám distribuuje například Skotsko, kde jsou vzdělávací instituce povinny zajistit tyto potřeby po celý školní rok. Vláda v zemi také zajišťuje, aby hygienické potřeby byly k dispozici ve veřejných budovách. Na Novém Zélandu pak vláda tampony a vložky dodává studentkám, které si jejich nákup z finančních důvodů nemohou dovolit. Není potřeba ale jezdit daleko. Župa slovenského Banskobystrického kraje rozhodla, že kraj bude platit menstruační potřeby na školách. Zásobují tak asi šest desítek středních škol a také budovy svého úřadu. Menstruační potřeby zdarma rozdávají nově také lékárny ve španělském Katalánsku.

Redakce iDNES.cz oslovila všechna krajská města a také okresní města ve středních Čechách. Podobnou pomoc ale nechystají vůbec nikde, mluvčí radnic reagovali nejčastěji s odůvodněním, že školy takový požadavek nikdy nevznesly.

„Pokud by to školy jako téma cítily, mají k dispozici každý rok částku z participativního rozpočtu, o níž mohou pedagogové spolu s žáky rozhodnout, a bylo by možné ji na menstruační prostředky využít,“ uvedla za Mladou Boleslav mluvčí Šárka Charousková.

Další města odkazují na neziskové organizace nebo sociální služby. Jenže jak podotýká Gregorová, ani ty nejsou zásobení dostatečně.

Zatímco města nepovažují rozdávání hygienických potřeb za nezbytné, devět z deseti odpovídajících v šetření Mariky Mlčkové považuje jejich dodávání do škol zdarma za správné.

„V boji s menstruační chudobou by to plošně nepomohlo, ale vložky nebo tampony na toaletách mohou fungovat jako záchrana, když menstruace přijde nečekaně. Toaletní papír bývá na záchodech ve veřejných budovách také zdarma, tak proč ne jiná hygienická potřeba,“ soudí Mlčková.