Žákyně Základní školy Polnička na Vysočině už nemusí pro menstruační potřeby docházet za učitelkami do kabinetu. Stejně jako na ostatních školách v republice i v Polničce mají na toaletách zásobníky na vložky.
Podle ředitelky Romany Chlubnové je to pro dívky komfortnější. „Vložky jsme mívaly v kabinetu vždycky, teď jsou přímo na toaletách, vezmou si je rovnou, když potřebují. Nepořádek, plýtvání ani nic podobného nás až na opravdu výjimečné případy netrápí, problémy nejsou,“ říká Chlubnová.
Novinku, která zřizovatelům ukládá od ledna povinně školní dámské toalety vybavovat menstruačními potřebami, zavedla hygienická vyhláška. A vložky či tampony musí být na každém WC, které využívají žákyně starší 9 let.
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Irena Hůlová z organizace SOLA pomáhá, která se do distribuce menstruačních potřeb do škol zapojuje, pro Rádio Wave odhadla, že vložky jsou dnes k dostání na toaletách asi devíti škol z deseti. „Rozesílali jsme si koncem školního roku dotazníky, sešlo se nám asi 600 odpovědí, na osmi až deseti procentech záchodů menstruační potřeby nejsou. Někdy se na nás obrací přímo žačky, že vedení vložky na toaletách zavádět nechce,“ uvedla Hůlová.
Obavy, že na ně školy nebudou mít peníze nebo je děti okamžitě rozeberou, se podle ní však nepotvrdily.
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Podle některých zřizovatelů se díky vyhlášce daří otvírat debaty o tom, co to menstruace je a jak ženy ovlivňuje. Například v Brně si už na několika školách vyzkoušeli interaktivní workshopy, jichž se účastní celá třída. Kromě menstruace se školáci baví i o vztahu k vlastnímu tělu, emocích a dospívání. Letos má o podobné přednášky zájem už 40 z 65 brněnských škol. Jsou určené pro žáky čtvrtého ročníku.
Levnější, než města čekala
Podle brněnského radního pro participaci Petra Bořeckého tím město „pokračuje v bourání tabu kolem menstruace“. Ostatně mylné informace měli sami zastupitelé. A to ohledně toho, kolik peněz na zajištění vložek a tamponů do škol bude potřeba. Připravených na loňský rok měli v Brně 800 tisíc korun. Ale prokázalo se, že náklady jsou nižší. Tento školní rok tak Brnu stačí 410 tisíc korun.
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„S distribucí menstruačních potřeb jsme začali minulé září, takže už za sebou máme celý školní rok. Vše probíhá bez větších zádrhelů. Nenaplnily se obavy z plýtvání nebo ničení, naopak se nám schází spíše kladné ohlasy, které kvitují větší pocit bezpečí u žákyň, jejich komfort, ale také destigmatizaci tématu,“ dodává Bořecký.
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Vyhláška o vložkách do škol je připravená. Prolomili jsme ledy, říká náměstek
Do 54 základních škol a do čtyř středisek volného času dodává hygienické potřeby i Ostrava. Letos je vybavila 204 tisíci kusy menstruačních vložek za více než 256 tisíc korun.
„Na jaře jsme prostřednictvím výběrového řízení vybrali dodavatele, který bude menstruační vložky dodávat městu v období dvou let s možností pořídit až milion kusů vložek. Zvolený postup přináší významný ekonomický benefit, kdy cena jedné vložky je při srovnání s jejich běžnou cenou velice příznivá a Ostrava pro tuto pomoc vyčlenila 1,2 milionu korun,“ říká Zbyněk Pražák, náměstek primátora pro sociální oblast a rodinnou politiku. Právě on celou debatu o potřebnosti vybavení toalet, která vyústila v povinnost škol, odstartoval.