„Zavedením bezplatné dostupnosti menstruačních potřeb ve školách dochází ke zlepšení situace dívek ze sociálně slabých rodin, u nichž může pravidelné pořizování těchto prostředků představovat nepoměrnou finanční zátěž. V některých případech může vést i k absencím ve škole, sníženému sebevědomí a sociálnímu vyloučení,“ uvádí ministerstvo.

V Česku je na školách asi 600 tisíc dívek ve věku 10 až 19 let, pro něž by vložky a tampony na toaletách mohly znamenat větší komfort. Třeba když začnou krvácet neočekávaně, zapomenou si vlastní potřeby doma nebo když na jejich dostatečné množství nemají rodiče peníze.

Poslední zmiňované možnosti se říká menstruační chudoba. Podle organizace Člověk v tísni se může týkat až 38 tisíc dívek od 12 do 18 let. Ty kvůli tomu, že si nemohou dovolit pořizovat hygienické vybavení, někdy ani nejdou do školy. Případně využívají náhražky jako toaletní papír či kusy látek.

„Je to pro dívky nejen nepříjemné a nedůstojné, ale i nehygienické a potenciálně zdraví ohrožující,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Nespokojené obce

Vyhláška už prošla připomínkovým řízením. Ministerstvo školství, které se zřizovateli o novince vedlo jednání, doporučuje, ať začne platit až od ledna. „Bude potřeba dodávky menstruačních potřeb vysoutěžit a hygienická zařízení vybavit vhodnými zásobníky,“ vysvětluje Gabriela Mužíková z ministerstva školství s tím, že od ledna by se také lépe zahrnovaly náklady do rozpočtů zřizovatelů. Právě z obecních kas se totiž menstruační tampony či vložky mají hradit. To se ale nelíbí zástupcům samospráv.

„Dopad na zřizovatele škol, kam chodí tisíce žákyň, může být v řádu stovek tisíc až milionů korun, zvláště při nákupu a instalaci schránek na tyto hygienické potřeby,“ zdůraznila za Svaz měst a obcí Claudia Šrámek.

Kolik bude novinka stát, ministerstvo zdravotnictví nevyčísluje. V důvodové zprávě pouze tvrdí, že náklady budou minimální. I resort školství ale upozorňuje, že školy budou muset nakupovat prostředky jednotlivě balené, aby se předešlo znečištění či přenosu bakterií a virů, což bude vycházet dráž než velká balení s volně uskladněnými vložkami.

Svaz má i další pochybnosti. „Hrozí určité problémy spojené s výběrovými řízeními a nákupem menstruačních pomůcek, kdy v případě pořízení levnějších druhů může dojít ke stížnostem na jejich kvalitu, zvyšování nároků ze strany zákonných zástupců na různé druhy a velikosti. Dalším problémem může být také riziko zneužívání volné dostupnosti těchto hygienických pomůcek ze strany některých žákyň, které si je budou odnášet domů pro mimoškolní potřeby... “ uvedla Šrámek.

Takové obavy ale odmítají školy z těch měst, kde už vložky zdarma zavedené jsou. „Nejdříve jsem k tomu byl skeptický. Považoval jsem to za zbytečnost a také jsme se obávali, že z toalet vložky hned zmizí nebo s nimi budou žáci dělat vylomeniny,“ řekl ředitel ZŠ Mojžíř v Ústí nad Labem Karel Bendlmajer.

„Ale zkusili jsme to. Zvažovali jsme variantu mít to pod větší kontrolou, ale do kabinetu by si řada dívek pro menstruační potřeby nechodila. Dali jsme je v košíčcích volně na záchody a dopadlo to nad očekávání dobře,“ uvedl Bendlmajer. S distribucí jim už loni pomohl právě Člověk v tísni.

Různé varianty

Podle Sdružení místních samospráv je vhodné nechat konkrétní formu rozdávání na ředitelích škol, případně na zřizovatelích. „S ohledem na velikost školy a strukturu žáků by měli stanovit, zda budou menstruační potřeby dostupné na každém záchodě, jednom záchodě na patře, na nejfrekventovanějších místech ve škole, u určeného pedagoga a podobně,“ míní legislativní analytička sdružení Jindra Tužilová.

Hejtmanství s novinkou problém nemají. Až na Karlovarský kraj, který vede Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Kromě trvalé finanční zátěže, plýtvání nebo problémů s diskrétní distribucí kraj upozorňuje i na zdravotní rizika a s nimi spojenou zodpovědnost za kvalitu.

„Škola se může dostat do složité situace, pokud by došlo k alergické reakci nebo jiné zdravotní komplikaci způsobené poskytnutou pomůckou,“ namítá v připomínkách kraj.

Připomínky teď musí resort zdravotnictví vypořádat. Společně s ministerstvem školství by pak měli jeho zástupci připravit pro školy i zřizovatele manuál. Třeba jak často a jaké menstruační potřeby do škol dodávat. Kdy přesně Válkovo ministerstvo vyhlášku vydá, není však zatím jasné.