Menstruační potřeby musí být ve všech školách od ledna, rozhodl Válek

Autor:
  9:51
Od ledna budou menstruační potřeby součástí vybavení toalet na všech základních, středních i vyšších odborných školách. Novelu vyhlášky o hygienických požadavcích v pátek podepsal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Nová pravidla měla původně platit už od září, proti ale bylo ministerstvo školství i zřizovatelé škol.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ministerstvo zdravotnictví podle Válka přistoupilo k platnosti vyhlášky od ledna, aby se na změnu mohly školy připravit.

Menstruační potřeby budou podle vyhlášky na všech toaletách určených k užívání žákyněmi staršími devíti let. Podle Válka je hranice nastavena proto, aby byly vložky přístupné také dívkám na prvním stupni základní školy.

Podle Ireny Hůlové z organizace Sola pomáhá, která s ministerstvem na vyhlášce spolupracovala, vyjde zajištění menstruačních potřeb pro školu se 150 žačkami na zhruba deset tisíc korun na celý školní rok.

Jako toaletní papír. Vložky mají být ve školách zdarma, není však jisté odkdy

Dostupné vložky jsou podle ministra Válka důležité nejen pro komfort dívek, ale také pro jejich zdraví. V některých situacích totiž nahrazují chybějící potřeby například toaletním papírem, což může vést i k zánětům.

„Žádná dívka by neměla čelit situaci, kdy kvůli nečekaně situaci musí ve škole improvizovat s toaletním papírem nebo odcházet domů,“ řekl Válek. „To téma je pořád určitým způsobem tabu, zvlášť mezi dětmi,“ dodal.

Menstruační chudobu v Česku řeší až 38 tisíc dívek. Klíčová je i pomoc škol

Podle Hůlové je podpis vyhlášky důležitým momentem pro otevření tématu menstruace na školách. Dívky podle ní často nedostávají dostatečné informace a například nevědí, že silná a bolestivá menstruace může být symptomem dalších komplikací, jako je například endometrióza.

Organizace Sola pomáhá podle Hůlové dále spolupracuje s ministerstvem školství, zajišťuje například workshopy pro vedení škol.

Ministerstvo zdravotnictví původně počítalo s platností vyhlášky od září, proti tomu ale bylo jak ministerstvo školství, tak i zřizovatelé škol. „Bude potřeba dodávky menstruačních potřeb vysoutěžit a hygienická zařízení vybavit vhodnými zásobníky,“ řekla již dříve Gabriela Mužíková z ministerstva školství s tím, že od ledna by se náklady lépe zahrnuly do rozpočtů zřizovatelů.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, říká režisérka

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Pachateli, který na benzince vytrhl zbraň policistovi a zastřelil ho, bylo teprve 18 let

Podezřelému ze čtvrtečního přepadení čerpací stanice v západoněmeckém Völklingenu a následného postřelení zasahujícího policisty, jemuž vytrhl zbraň, je teprve 18 let. Uvedl to deník Bild s odkazem...

22. srpna 2025  9:55

Menstruační potřeby musí být ve všech školách od ledna, rozhodl Válek

Od ledna budou menstruační potřeby součástí vybavení toalet na všech základních, středních i vyšších odborných školách. Novelu vyhlášky o hygienických požadavcích v pátek podepsal ministr...

22. srpna 2025  9:51

Střelec z Modřan chce zpět na Mírov. Mám tam jídlo a kamarády, křičel na policisty

Vrchní soud v roce 2013 pravomocně odsoudil k 15 letům vězení Jindřicha Pirnera, který v červnu 2011 zdrogovaný a opilý střílel na lidi v pražských Modřanech. Tehdy jich několik zranil. Vězení...

22. srpna 2025  9:45

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

22. srpna 2025  8:46,  aktualizováno  9:44

Netanjahu chce jednat o konci války. Izraelská armáda už je na předměstí Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil zahájit jednání o propuštění rukojmích a o ukončení války v Pásmu Gazy. Jedná se zřejmě o reakci na návrh dohody o příměří, se kterým souhlasilo...

21. srpna 2025  20:14,  aktualizováno  22.8 9:41

S bratrem zavraždil rodiče a byl předlohou pro Netflix. S žádostí o propuštění neuspěl

Kalifornská soudní komise zamítla podmínečné propuštění z vězení Erikovi Menendezovi, který se spolu se svým bratrem Lylem ve Spojených státech proslavil vraždou svých bohatých rodičů v jejich sídle...

22. srpna 2025  9:35

Opilec používal moped jako odrážedlo, pak spadl do trávy. Na stroj neměl řidičák

S pořádnou dávkou alkoholu v krvi vyjel do ulic Znojma opilec na svém elektrickém mopedu. Jeho nekoordinované pohyby však neušly kolemjdoucím, ani strážníkům, kteří jeho podivnou jízdu sledovali na...

22. srpna 2025  9:24

Ukrajina znovu zaútočila na ropovod Družba, zasáhla ruskou stanici Uneča

Sledujeme online

Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba v Brjanské oblasti na západě Ruska, uvedla v pátek média s odvoláním na velitele ukrajinských sil bezpilotních systémů Roberta Brovdiho, známého pod...

22. srpna 2025  6:38,  aktualizováno  9:19

Vyloupil zlatnictví, pak přespal na cizím balkoně. Lupiče tam vzbudila policie

V pondělí odpoledne v havířovském zlatnictví rozbil pult a sebral plata se šperky, v úterý nad ránem jej policisté zadrželi na balkoně cizího bytu ve třetím patře bytovky, kam vylezl, aby tam...

22. srpna 2025  9:15

RECENZE: Ač je zavřený v kufru, Tony má plán. A stvořitelka české road movie talent

70 % Premium

Černá komedie Tony má plán představuje celovečerní režijní i scenáristický debut Barbory Kočičkové, posluchačky písecké filmové akademie, kde na rozdíl od FAMU zjevně nepohrdají žánrovými...

22. srpna 2025

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

V Ostravě hoří hala s odpadem. Hasiči vyzvali lidi z okolí, aby nevětrali

V Ostravě – Třebovicích zasahují hasiči u požáru odpadu uvnitř jedné z hal. Platí třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu, s ohněm na místě bojuje sedmnáct jednotek hasičů a kvalitu ovzduší měří...

22. srpna 2025  7:18,  aktualizováno  8:10

Vojenská policie prověřuje vojáka, který nelegálně nakoupil spousty zbraní a munice

Vojenská policie zdokumentovala podezřelé aktivity vojáka z povolání, který podle vyšetřovatelů během loňského roku bez oprávnění nakoupil větší množství střelných zbraní, náhradních dílů k nim a...

22. srpna 2025  7:37,  aktualizováno  8:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.