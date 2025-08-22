Menstruační potřeby musí být ve všech školách od ledna, rozhodl Válek

Ministerstvo zdravotnictví podle Válka přistoupilo k platnosti vyhlášky od ledna, aby se na změnu mohly školy připravit.
Menstruační potřeby budou podle vyhlášky na všech toaletách určených k užívání žákyněmi staršími devíti let. Podle Válka je hranice nastavena proto, aby byly vložky přístupné také dívkám na prvním stupni základní školy.
Podle Ireny Hůlové z organizace Sola pomáhá, která s ministerstvem na vyhlášce spolupracovala, vyjde zajištění menstruačních potřeb pro školu se 150 žačkami na zhruba deset tisíc korun na celý školní rok.
Jako toaletní papír. Vložky mají být ve školách zdarma, není však jisté odkdy
Dostupné vložky jsou podle ministra Válka důležité nejen pro komfort dívek, ale také pro jejich zdraví. V některých situacích totiž nahrazují chybějící potřeby například toaletním papírem, což může vést i k zánětům.
„Žádná dívka by neměla čelit situaci, kdy kvůli nečekaně situaci musí ve škole improvizovat s toaletním papírem nebo odcházet domů,“ řekl Válek. „To téma je pořád určitým způsobem tabu, zvlášť mezi dětmi,“ dodal.
Menstruační chudobu v Česku řeší až 38 tisíc dívek. Klíčová je i pomoc škol
Podle Hůlové je podpis vyhlášky důležitým momentem pro otevření tématu menstruace na školách. Dívky podle ní často nedostávají dostatečné informace a například nevědí, že silná a bolestivá menstruace může být symptomem dalších komplikací, jako je například endometrióza.
Organizace Sola pomáhá podle Hůlové dále spolupracuje s ministerstvem školství, zajišťuje například workshopy pro vedení škol.
Ministerstvo zdravotnictví původně počítalo s platností vyhlášky od září, proti tomu ale bylo jak ministerstvo školství, tak i zřizovatelé škol. „Bude potřeba dodávky menstruačních potřeb vysoutěžit a hygienická zařízení vybavit vhodnými zásobníky,“ řekla již dříve Gabriela Mužíková z ministerstva školství s tím, že od ledna by se náklady lépe zahrnuly do rozpočtů zřizovatelů.