Vložky by měly být dostupné všude, kde je toaletní papír, říká odbornice

Vzpomenete si na nějaké reálné příběhy žen, se kterými jste se během své praxe setkala?

Takových příběhů je víc, teď mě napadají tři. V Ústeckém kraji jsem se poprvé setkala s tím, že některé ženy zůstávají během menstruace doma, jelikož nemají menstruační potřeby. Bylo zvláštní to najednou slyšet na vlastní uši od reálných žen.

Pak mě napadá situace, kdy jsme se zeptaly dívek, které jsme vzdělávaly, zda tuší, jak dlouho mají mít vložku. Jedna dívka mi odpověděla, že nosí jednu vložku klidně dva dny. Koukala jsem na ni jako opařená, v tu chvíli mi ale vůbec nedošel kontext té chudoby, myslela jsem jen na ten zdravotní aspekt. Odpověděla jsem jí, že to není úplně dobré, že by si vložku měla alespoň jednou za šest hodin vyměnit. Podívala se na mě a řekla: „Ale já ji doma nemám.“ A to byl teda hodně formující moment.

Nemusíme všude mávat vložkami a pomazávat se krví, ale z menstruace bychom měly udělat přirozenou věc. Místo toho, abychom si vymýšlely, proč nám není dobře, řekneme prostě pravdu – protože mám menstruaci.

A ten třetí?

Třetí silný okamžik se udál v roce 2022, kdy jsme se rozhodli, že začneme matkám samoživitelkám nabízet menstruační kalhotky. Mysleli jsme si, jaký je to skvělý nápad, že jim pomůžeme s výdaji na menstruaci na mnoho let dopředu. Zjistili jsme ale, že některé rodiny žijí v takové chudobě, že doma nemají ani pračku nebo v rámci úspory elektřiny perou třeba jedenkrát za měsíc anebo častěji, ale bez pracího prášku, což rozhodně nejde ruku v ruce s menstruačními kalhotkami.

Zařadila byste do pojmu menstruační chudoba vedle absence či nedostatku pomůcek také nedostatečnou informovanost společnosti o menstruaci?

Menstruační chudoba má sestru nebo v podstatě dvojče, což je menstruační tabu či menstruační stigma. Tam spadá i to, že neumíme o menstruaci mluvit, nesetkáváme se s ní ve veřejném prostoru a společnost na ni nahlíží jako na něco špinavého. Dívky a ženy pak nemají dostatek informací o tom, jak by měla třeba probíhat zdravá menstruace, jaká by měla být hygiena nebo jak správně měnit menstruační pomůcky. To vše je obrovsky důležité.

A pak na to mohou doplácet zdravím...

Často se setkáváme se ženami, které by už měly být dávno v péči lékařů, ale mají pocit, že bolesti jsou přece normální nebo že je běžné krvácet tolik, že si musí měnit vložku každé dvě hodiny... Neinformovanost je určitě součástí menstruační chudoby a také obecně neinformovanosti o ženském zdraví.

Menstruace není součástí rámcových vzdělávacích programů, nemáme o ní žádné speciální předměty. Nějaké základní fyziologické znalosti sice získáme v biologii, ale o kulturně-sociálním kontextu menstruace víme málo. Dívky se neučí, že jim může být zle, že mohou protéct nebo že cyklus může být třeba nepravidelný. A tohle by navíc měly vědět nejen dívky, ale i chlapci, jelikož jednou možná budou mít partnerky nebo dcery.

Dochází podle vás k nějakému posunu v tabuizaci menstruace? Mluví se o ní už víc a otevřeněji?

Zamysleme se třeba nad tím, jak si cestou na záchod schováváme vložky a tampony do rukávů, jak nerady chodíme do té jedné uličky v drogerii. Teprve před rokem se v reklamách na menstruační potřeby začaly objevovat červené tekutiny namísto modrých, teprve v roce 2024 můžeme vidět kampaně firem, které začínají zobrazovat menstruaci realisticky – s termoforem na břiše a s nějakou bolestí – a ne jako radostné pobíhání po louce v bílých kalhotách.

Takže ano, nějakým způsobem se posouváme, ale ve světě tabu se bohužel stále pohybujeme. Často se dozvídáme, že menstruace je nechutná, špinavá, že si ji ženy vždycky řešily po svém a nikoho tím neobtěžovaly. Pracujme na tom, abychom byli jako společnost schopni přijmout, že se jedná o běžnou biologickou funkci v podstatě poloviny lidstva a že na tom není nic divného. Je zajímavé, že se o jiných věcech, které vykonáváme na toaletě, dokážeme bavit velmi otevřeně, častokrát je to součástí vtipů, divadelních a filmových vystoupení a vídáme to nejenom ve veřejném prostoru, ale i v soukromí.

Máte zrovna dneska chuť si trošku pozlobit? Víme jak na to. Řekněte nahlas slovo MENSTRUACE!

Menstruační stigma je velký kámoš menstruační chudoby. Slovo menstruace neustále za něco schováváme. Krámy, teta Irma, TO, červené dny, moje dny, jahody, holčičí dny, problém... Stydíme se mluvit o tom, že menstruujeme a často se stydíme i za to, že menstruujeme. To je ale podhoubíčko pro problémy, co?

Co můžeme měnit společně a docela jednoduše je to, jak mluvíme. MENSTRUUJTE a nestyďte se za to. Neschovávejte to a prostě o tom úplně normálně mluvte.

Krámy, jahody. Ne, je to menstruace

Je podle vás stigma ohledně menstruace následkem patriarchálního nastavení společnosti?

Velkou diskuzi otevřela kniha Neviditelné ženy (vydalo nakladatelství Host, 2024, pozn. red.), která krásně poukazuje na to, že náš svět utváří data primárně o mužích a ženy jsou považovány za odchylku. Je to tak ve zdravotnictví, ve veřejném prostoru i jinde. A teď konečně začínáme zviditelňovat věci, které se specificky týkají žen, a k nim patří i menstruace.

Nemyslím to tak, že budeme všude mávat vložkami a pomazávat se krví, ale že z menstruace uděláme přirozenou věc. Místo toho, abychom si vymýšlely, proč nám není dobře, řekneme prostě pravdu – protože mám menstruaci. Také je na každém z nás, abychom menstruaci začali nazývat pravým jménem namísto klasických českých ekvivalentů – krámy, jahody, červené týdny apod. Ne, je to prostě menstruace, perioda, za mě je fajn ji tak nazývat. Situaci nepřidává ani klasické ponižování, které nejenom že dělají muži, ale i některé ženy. Myslím tím řeči typu: „Zase je nepříjemná, protože to dostala,“ apod.

Organizace Sola pomáhá Před čtyřmi lety začala poskytovat „balíčky důstojnosti“ pro ženy bez domova, ve kterých jsou menstruační potřeby.

Později k nim přidali také čisté spodní prádlo a vlhčený toaletní papír.

Balíčků dělá každý měsíc víc než 300 a distribuuje je do terénních služeb.

Zajišťuje volně dostupné menstruační potřeby všude tam, kam dochází lidi v nouzi a roční zásoby menstruačních pomůcek pro sólo rodiny.

Vzdělává dívky a ženy o menstruaci.

Usiluje o to, aby byly vložky a tampony součástí veřejného školství. „Je to něco, co řeší nejen menstruační chudobu, ale také důstojnost dívek a normalizaci tématu. A přáli bychom si, aby byly vložky tak, jako ve Skotsku a v Irsku, součástí veřejných budov, a aby ženy věděly, že když v životě zrovna není dobře, existuje je místo, kam si pro vložku mohou zajít,“ uvádí Gregorová.

Noviny, toaletní papír nebo použité vložky z koše

Jakými věcmi ženy nahrazují menstruační pomůcky?

Nejčastěji se setkáváme s toaletním papírem, a to z toho důvodu, že když dívka nečekaně dostane menstruaci ve škole, tak jde prostě na záchod, a vyřeší to tímto způsobem. My dívkám doporučujeme použít v takto krajních případech spíše nějaký textil, například smotané ponožky, jelikož toaletní papír se rozdrolí a může pak způsobit nějaké zdravotní problémy.

Matky samoživitelky často nahrazují vložky plenami, jelikož je vlastně jednodušší se v rámci nějaké materiální podpory dostat k plenám než k vložkám, a pak jim nezbyde nic jiného než si vystřihnout vložku z pleny. Setkáváme se také s novinami a s papíry, s těmi ale naštěstí méně. Velmi časté je také extrémní překračováním doporučené doby použití. Z praxe mohu znovu zmínit příklad dívky, která na sobě měla vložku dva dny. Na další jí nikdo peníze nedal a ona nevěděla, kde by si o vložky mohla říct. Víme také o ženách, které vybírají méně použité menstruační pomůcky na veřejných záchodech, protože k nim prostě nemají přístup.

V Česku chybí přesná data. Dokázala byste z vašich zkušeností nastínit, jakých žen se problematika menstruační chudoby týká?

My to dělíme na tři skupiny – ženy bez domova, matky samoživitelky a ženy z vyloučených lokalit. Obecně víme, že feminizace chudoby je závažné téma. 90 procent sólo rodičů tvoří ženy a ty jsou velmi ohrožené chudobou. Jen minulý rok žádalo asi 67 tisíc žen o mimořádné dávky v hmotné nouzi, jelikož neměly finance na živobytí. Víme také, že ve vyloučených lokalitách ženy hospodaří třeba se dvěma tisíci na měsíc a k tomu mají dvě tři děti, takže představa o tom, kdo trpí menstruační chudobou, se udělat dá. Z praxe vím, že se ale nemusí jenom pouze o ženy v chudobě – bavili jsme se také se studentkami, které se živí různými brigádami a jsou velmi rády, když mají na fakultě dostupné menstruační pomůcky, které mohou v případě nouze využít.

Jak se projevuje menstruační chudoba ve školách?

Pokud dívky nemají menstruační potřeby, tak většinou do té školy prostě nejdou. Do omluvenky jim samozřejmě nikdo nenapíše „menstruuje a nemáme vložky“, takže tam uvádí různé rodinné důvody a zdravotní problémy. Dívky pak často také chybí v mimoškolních aktivitách a jde poznat, že jsou v nějakém stresu. Obecně je velký problém to, že jim menstruační chudoba brání ve vzdělávání.

Opakem je Ostrava, která krásně ukazuje, že systémové řešení má výsledky. Podle náměstka ostravského primátora Zbyňka Pražáka, který se účastnil konference o menstruační chudobě, kterou pořádala naše organizace spolu se slovenskou organizací Dostojná Menštruácia, je po roce pilotního projektu, v rámci kterého zajistil kraj volně dostupné vložky do 55 základních škol, vidět markantní rozdíl v docházce a v účasti dívek na mimoškolních aktivitách. Mnoho ředitelek a ředitelů také říká, že se ve školách obecně zlepšila atmosféra.

Je lepší vzdělávat dívky a chlapce o menstruaci společně nebo zvlášť?

Na toto téma se na poli pedagogiky vedou globální diskuze. Shodují se v tom, že je potřeba vzdělávat obě skupiny. Některé země zařadily vzdělávání o menstruaci do školních osnov a provádí to třeba tak, že dívky a chlapci mají oddělené hodiny, a to proto, aby dívky nebyly rušeny a mohly v klidném prostřední sdílet své poznatky či klást otázky. Ale obě skupiny informace dostanou.

Tam, kde najdeme toaletní papír, chceme najít i vložky

Jaká jsou tedy možná systémová řešení menstruační chudoby?

Důležité je to, aby stát převzal odpovědnosti za volnou distribuci menstruačních pomůcek. Když to řeknu jednoduše – tam kde je k dostání toaletní papír, by měly být k dostání i vložky. V mnoha státech už ta systémová opatření skvěle fungují, ať už to je zajištění menstruačních potřeb ve veřejných budovách, ve školách nebo například zřízení výdejních míst. Zapojit se mohou také soukromé firmy. Určité obchodní řetězce například snížily cenu menstruačních pomůcek o hodnotu DPH, některé firmy také nabízí možnost si jedenkrát měsíčně vyzvednout balíček vložek, tudíž na tom řešení se nemusí podílet jen stát, ale také komerční subjekty.

Důležité je, aby byly pomůcky dostupné opravdu volně, s určitým soukromím. Setkala jsem se i s takovými návrhy, že by byly vložky dostupné k vyzvednutí například na vrátnici, nebo že si o ně dívka řekne učitelce. To mi ale nepřipadá úplně vhodné, dívky a ženy by neměly být nuceny někomu oznamovat, že menstruují a zrovna teď potřebují vložku nebo tampon. Zase to přirovnám k toaletnímu papíru – o ten si taky obvykle nechodíme žádat na vrátnici.

A DPH na menstruační potřeby?

Stáhnout DPH z menstruačních potřeb je samozřejmě důležité. Evropská unie umožňuje svým členským státům od roku 2015 zařadit menstruační potřeby až do nulové sazby DPH, tudíž není jediný důvod, proč na ně musí být uvalené ve výši 21 procent. Je však potřeba říct, že snížení jako takové problém menstruační chudoby nevyřeší, jelikož lidi, kteří nemají prostředky teď, je nebudou mít ani potom. Zároveň nikdo nezaručí, že DPH neskončí v marži, což by znamenalo, že se nemusí do finální ceny produktu vůbec promítnout. Snažíme se tedy tlačit na to, aby stát něco z toho, co získává na DPH, vracel systematicky a strategicky zpátky tam, kde to doopravdy může pomáhat.

Setkala jste se v rámci vaší práce s nějakým despektem?

O menstruaci se ještě jako společnost neumíme úplně otevřeně bavit, takže s tím, že o ní začínáme mluvit nahlas, často slýcháme, že děláme z menstruace nějaké „privilegium“, že ji využíváme. Nejedná se však o žádné privilegium, ženy menstruují a tak to prostě je. Setkáváme se pak s otázkou: „A co teda budeme dělat pro muže?“ V odpovědi na to ráda cituji pana Pražáka, který říká, že už jen tím, že menstruační chudobu řešíme, děláme pro muže hodně, jelikož zajišťujeme, že ženy budou spokojené, a to je přece skvělá věc.

Co vás inspirovalo k tomu věnovat se tématu menstruační chudoby?

Původně jsme začali pomáhat neziskové organizaci Jako doma, která se věnuje problematice ženského bezdomovectví. Netušili jsme, že menstruační chudoba je tak široký problém. Postupem času jsme se tomu začali věnovat víc do hloubky.

Když do toho půjdu také z osobní roviny – já měla vždycky velmi silnou menstruaci a za svůj život jsem mnohokrát zažila, jaké to je protéct, jaké to je nemít zrovna u sebe menstruační potřeby, ne protože bych byla v chudobě, ale protože jsem si jich nedala třeba do tašky dostatek, nebo mě menstruace překvapila. Vím, jak je to ponižující a nedůstojné, a přijde mi vlastně hrozné, že to někdo musí zažívat bez možnosti řešení. Já mám tu možnost dojet se domů převléknout nebo si klidně zajít koupit i nové kalhoty, když na to přijde. Ne každá žena to tak ale má a já osobně nechci, aby byla bitá na tom, že se narodila v nějakém těle, které mimochodem prostě jedenkrát měsíčně menstruuje a nepočká na to, kdy se vám to zrovna hodí nebo kdy zrovna máte dostatek financí na vložky.