Menstruační chudobu v Česku řeší až 38 tisíc dívek. Klíčová je i pomoc škol

Zní to zvláštně, co?



Tuhle zpětnou vazbu jsme ze sociálních služeb získaly vícekrát.

Stává se, že přijdou ženy, které potřebují kompletně nové oblečení, protože neměly nikde možnost získat vložku nebo tampón.

Stává se, že ženy rychle protečou, protože jediné, co mají je toaleťák nebo nějaký hadr.

Stává se, že ženy se mezi muži natolik stydí, že si o vložku neřeknou.



"Pamatuju si, že jsem na nocleharně měla paní, která protekla až do krvavého fleku na kalhotech, protože se styděla si před muži, přijít říct o vložku. Musela jsem k ní přijít, vzít si ji stranou, říct jí, ať se jde převléct a dala ji vložky." I tohle jsou příběhy ze sociálních služeb.



A přesně proto jsme se rozhodly zaměřit na to, aby na každém záchodě, kde jsou lidi v nouzi byly vložky. Bez potřeby si o ně říkat.