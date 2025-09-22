Otevřeně o menopauze: není to konec, ale nový začátek, říkají odbornice

Lenka D. Jančarová
  11:00
Návaly horka, pocení, nevysvětlitelné výkyvy nálad, bolesti při sexu nebo dokonce deprese. Vaječníky produkují méně hormonů a ženské tělo se začíná měnit. Řeč je o menopauze, která většinou přichází mezi 40. a 50. rokem života ženy. Nová epizoda podcastu Příběhy duše otevírá debatu o ženském přechodu, který je stále tak trochu společenským tabu.
Fotogalerie1

Hosty podcastu Příběhy duše byly náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví Alexandra Udženija, gynekoložka a porodnice Michaela Mikešová-Klímková a psycholožka a terapeutka Leona Šímová. | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Každá žena přichází na svět s určitým počtem folikul a vajíček, se kterými přichází jako s výbavou do života. Po první menstruaci během puberty začíná jejich počet postupně klesat. Přechod znamená ukončení estrogenní aktivity organismu a další hormonální změny, které k tomu patří,“ řekla gynekoložka Michaela Mikešová-Klímková, která působí ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a v nemocnici U Apolináře.

Stejně jako projevy menopauzy, tak i její začátek se u každé ženy liší. Ale většinou se objevuje mezi 40. a 50. rokem. Velkou roli hraje podle Mikešové také genetika, přičemž nezáleží pouze na věku matky, ale i babičky. Upozorňuje, že podstatný je i životní styl, u kuřaček a narkomanek může přijít menopauza skutečně dříve. „Také u žen, které si prošly umělým oplodněním, lze předpokládat, že nastane menopauza o něco dříve, protože může dojít k vyčerpání vajíček,“ vysvětlila Mikešová.

Michaela Mikešová-Klímková

Gynekoložka a porodnice, působí ve Všeobecné fakultní nemocnici, v KCK Salve a v Nemocnici u Apolináře. Je známá svým individuálním a citlivým přístupem k pacientkám. Má široké odborné zkušenosti v oblasti perinatologie, psychosomatiky a ženského zdraví v různých fázích života.

Michaela Mikešová-Klímková – gynekoložka a porodnice, působí ve Všeobecné...

Právě pokles hormonů způsobuje u žen velké výkyvy nálad nebo dokonce až depresivní stavy. Podle psycholožky a terapeutky Leony Šímové můžeme trpět úzkostí, když nám v těle hormony fluktuují nebo ubývají. „Estrogen a progesteron jsou hormony spjaté s naší náladou. Estrogen přímo souvisí se serotoninem, o kterém spousta z nás ví, že jde o hormon štěstí. Progesteron má zase naopak uklidňující účinek,“ vysvětlila Šímová, která se specializuje na vztahy, intimitu, sexualitu a životní etapy spojené s proměnou identity ženy.

Hormonální terapie jako řešení

Náměstkyně primátora pro sociální oblast a zdravotnictví Alexandra Udženija (ODS), která se podílela na vzniku organizace Zahrada pro duši, se během debaty podělila o vlastní zkušenost s prožíváním menopauzy. Tímto obdobím si totiž podle vlastních slov právě prochází. „Snažím se být nad věcí a moc nad tím nepřemýšlím. Nejvíc mě trápí návaly horka, které jsou velmi nepříjemné a nikdy nevíte, kdy to přijde. Najednou vidím, že se na mě všichni dívají a cítím, jak mi teče pot po zádech nebo dokonce po obličeji. V tu chvíli se na rovinu omluvím, že mám nával, většina přítomných to pochopí,“ svěřila se Udženija.

I tak je ale menopauza podle odbornic stále velkým společenským tabu a je potřeba o ní hovořit nahlas. „Naše protějšky si často neuvědomují, co se děje a spojují si to s úplně jinými věcmi,“ upozornila psycholožka Šímová. Podle gynekoložky Mikešové je ke škodě nás všech ženský přechod vnímaný jako konec. „Přitom například ve východní medicíně je to přesně naopak, je to bráno jako nový začátek. A tak bychom to měli vnímat,“ soudí odbornice.

Sexuální život rozhodně nekončí

Vedle návalů horka a pocení se mnoho žen v přechodu obává také poklesu libida. S menopauzou přitom sexualita rozhodně nekončí, v některých případech to může být dokonce i naopak. „Dochází ke změnám, kdy máme pocit suchosti v pochvě, což není pouze pocit, ale skutečně k tomu dochází. Pohlavní styk je potom bolestivý a je náročné o tom mluvit a řešit to. Rozhodně jsou možnosti řešení, máme tady lubrikační gely a hormonální terapie. A doporučuji moc neotálet, když se objeví nějaké příznaky,“ vysvětlila Mikešová. Dodala, že v tomto období roste testosteron a paradoxně může dojít u některých žen k nárůstu libida.

Leona Šímová

Psycholožka a terapeutka. Působí na Sexuologickém ústavu VFN, v Centru pro sexuální zdraví Národního ústavu duševního zdraví a v soukromé praxi. Specializuje se na vztahy, sexualitu, intimitu i životní etapy spojené s proměnou identity ženy. Absolventka Evropské školy sexuální medicíny.

Leona Šímová – psycholožka a terapeutka. Působí na Sexuologickém ústavu VFN, v...

A jak o menopauze mluvit otevřeně třeba se svými blízkými? Podle Šímové by stačilo začít malými krůčky, třeba dobrou publikací o menopauze, která je populárně naučná a přístupná pro širokou veřejnost. „Já vím jenom o jedné dobré knížce, kterou doporučuji klientkám – Manifest menopauzy. To je jediná publikace v češtině, která je dobře uchopitelná,“ myslí si terapeutka.

Rozhodně ale jako psycholožka vnímá tendence některých žen odsouvat své potřeby někam do pozadí. Říkají si, že to nějak zvládnou, že přece nepotřebují pomoc od lékaře. Vedle toho výzkumy potvrzují, že lékaři často vnímají ženské stížnosti méně vážně než ty mužské. I když je to například identický zdravotní problém. Proto se na tuto skupinu žen chystá do budoucna zaměřit právě i Alexandra Udženija v rámci příspěvkové organizace Zahrada pro duši.

„V rámci naší příspěvkové organizace Zahrada pro duši se snažíme pečovat o duševní zdraví všech věkových skupin. U jedné ženy může menopauza proběhnout naprosto v klidu, ale u jiné to může být velmi náročné období, které doprovází deprese. Často to spojují s depresemi a úzkostmi, přitom třeba neznají příčinu. Myslím, že tady musíme být nejen pro ženy, ale i pro páry. Ráda bych všem vzkázala, že na to nejsme samy,“ uzavřela Udženija.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Hlavní líčení v kauze Dozimetr: Redl přiznal pouze drogy, Hlubuček se cítí nevinen

V pondělí začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Před obvodním soudem pro Prahu 9 se obhajuje skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval...

22. září 2025  6:35,  aktualizováno  11:37

Na kudlu v zádech pro Bartoše jsme nezapomněli, říká Pirát Bulíček

Piráti v posledních letech ochutnali hořkou volební medicínu. Před čtyřmi lety je v projektu PirStan na kandidátce sněmovních voleb přeskákali Starostové. Loni to nevyšlo v krajských volbách. Přesto...

22. září 2025  11:35

Politika by neměla být odtržena od každodenní reality občanů, říká lídr Pirátů

Většinu svého profesního života strávil Petr Slanina ve zdravotnictví, sociálních službách nebo školství. Aktuálně pracuje pro izraelskou společnost, která se zabývá pokrokovými způsoby léčby...

22. září 2025  11:12

Nestojíme o sjednocení s Jihokorejci a jaderných zbraní se nevzdáme, řekl Kim

KLDR nestojí o sjednocení s Jižní Koreou ani se nehodlá vzdát svých jaderných zbraní. Uvedl to severokorejský vůdce Kim Čong-un. Kim také prohlásil, že má dobré vzpomínky na amerického prezidenta...

22. září 2025  6:17,  aktualizováno  11:06

VIDEO: První zásah v historii. Ukrajinci na Krymu zničili Rusům obojživelné letouny

Speciální jednotka ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) v pondělí oznámila, že na Krymu zlikvidovala dva ruské letouny Be-12 Čajka. Rusko jich má ve službě jen několik. Jde tak o ránu pro jeho...

22. září 2025  11:04

Otevřeně o menopauze: není to konec, ale nový začátek, říkají odbornice

Návaly horka, pocení, nevysvětlitelné výkyvy nálad, bolesti při sexu nebo dokonce deprese. Vaječníky produkují méně hormonů a ženské tělo se začíná měnit. Řeč je o menopauze, která většinou přichází...

22. září 2025

Advokát vlivných. Redl si v kauze Dozimetr najal právníka, který hájí i Kočnera

Hlavní obžalovaný v kauze Dozimetr Michal Redl si najal slovenského advokáta Michala Mandzáka. V pondělí s ním dorazil na hlavní líčení. Mandzák je známý tím, že na Slovensku zastupuje vlivné...

22. září 2025  10:53

Teplárny v Česku zahájily topnou sezonu, letos o něco později než obvykle

Po výrazném poklesu teplot v tomto týdnu zahajují teplárny v Česku topnou sezonu. První začaly přitápět na západě a severu Čech, ve výše položených horských oblastech a na Vysočině. Další se budou...

22. září 2025  10:52

Šéf STAN Rakušan bude rozdávat letáky konkurenční strany, přijal Hřibovu výzvu

Šéf hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan přijal výzvu předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba, aby v rámci kontaktní kampaně pomohl roznášet letáky Pirátské strany. Předvolební materiály nejen Pirátů, ale ...

22. září 2025  10:50

Po ničivých povodních některé malé firmy stále čekají na pomoc od státu. A nejen ony

Ani včasná varování meteorologů, kteří už s několikadenním předstihem upozorňovali na hrozící povodně, nedokázala obyvatele ani podnikatele připravit na katastrofu, která před rokem zasáhla...

22. září 2025  10:45

LIDEX CZ s.r.o.
Obchodník

LIDEX CZ s.r.o.

nabízený plat: 40 000 - 80 000 Kč

Dalších 33 097 volných pozic

Knobloch se v kauze Autostráda dohodl na podmínce, navíc zaplatí 16 milionů

Jednomu z hlavních aktérů kauzy Autostráda a bývalému politikovi ODS Robertu Knoblochovi uložil dnes Okresní soud v Olomouci podmínku sjednanou se státním zástupcem v podobě dohody o vině a trestu....

22. září 2025  9:32,  aktualizováno  10:37

Tak přece. Losa Emila v Rakousku uspali a odvezli k Šumavě, málem vnikl na dálnici

Populární los Emil, který se v posledních týdnech po putování Českem pohyboval po severním Rakousku, byl ráno uspán, protože se nebezpečně přiblížil dálnici u hornorakouské obce Sattledt. Podle...

22. září 2025  9:52,  aktualizováno  10:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.