Nepovinnou vakcínu proti meningokokovi budou hradit pojišťovny

Pět týdnů ležela Andrea Brzobohatá v umělém spánku v nemocnici, zatímco jí lékaři postupně od kotníků amputovali obě nohy až nad kolena. Lékařům vděčí za záchranu života.

Během jediného dne před osmi lety, kdy ji na výletě v Krkonoších začala bolet hlava a v krku, se z plného zdraví ocitla na hranici smrti. „V nemocnici mi podali antibiotika pět minut po dvanácté,“ vzpomíná Brzobohatá. Postihla ji zrádná a nebezpečná meningokoková infekce. Postupuje velmi rychle a končit může poškozením mozku nebo smrtí.



Loni se podle dat Státního zdravotního ústavu s touto infekcí u nás léčilo 68 lidí, o celých dvacet pět víc než o rok dříve. Deset lidí na ni zemřelo. Všechna úmrtí byla způsobena typy nemoci B a C, proti kterým existuje očkování.

Čtyři kandidáti

Ministerstvo zdravotnictví teď plánuje, že vakcínu proti meningokokovým infekcím zařadí mezi nepovinné, ale pojišťovnou hrazené vakcíny – a možná bude takových vakcín více.

„Kandidáti jsou čtyři: rotavirus (průjmová onemocnění), varicela (neštovice), meningokokové vakcíny a klíšťovka. Po různých diskusích se ukazuje, že to nejspíš bude meningokok nebo klíšťovka,“ potvrdil informaci MF DNES náměstek ministra zdravotnictví a předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP Roman Prymula.

Nemoci, na které může být očkování zdarma Invazivní meningokoková infekce - Závažné přenosné onemocnění, začíná jako běžné nachlazení, postupně přichází bezvědomí, objevují se krvácivé kožní projevy a odumírání tkání. Dramatické zhoršení stavu může proběhnout do několika hodin.



Závažné přenosné onemocnění, začíná jako běžné nachlazení, postupně přichází bezvědomí, objevují se krvácivé kožní projevy a odumírání tkání. Dramatické zhoršení stavu může proběhnout do několika hodin. Klíšťová encefalitida - Infekční virové onemocnění. Inkubační doba je 7–14 dní, způsobuje zánět mozku nebo mozkových blan. Nyní stojí zhruba 900 korun.



Infekční virové onemocnění. Inkubační doba je 7–14 dní, způsobuje zánět mozku nebo mozkových blan. Nyní stojí zhruba 900 korun. Rotavirové gastroenteritidy - Akutní průjmové onemocnění provázené horečkou a zvracením. V letech 1997–2017 bylo hospitalizováno s rotavirem 59 564 lidí.



Akutní průjmové onemocnění provázené horečkou a zvracením. V letech 1997–2017 bylo hospitalizováno s rotavirem 59 564 lidí. Plané neštovice - Vysoce nakažlivé onemocnění, postihuje hlavně děti, projevuje se teplotou, únavou a vyrážkou. Ročně u nás onemocní až 50 tisíc lidí.



Resort už o záměru jednal v rámci Národní imunizační komise (NIKO), ve které zasedají i zástupci zdravotních pojišťoven.

Potřebujeme chránit děti

Rozhodnutí padne do konce března, aby se změna v legislativě projevila už v lednu 2020. Do té doby je nutné vyřešit ještě řadu nejasností. Třeba u klíšťové encefalitidy, proti které je u nás očkováno asi dvacet procent populace, není zřejmé, pro jakou věkovou skupinu by měla být vakcína hrazena. Nejrizikovější skupinou jsou totiž v tomto případě lidé nad 45 let. Děti jsou zase nejvíce ohroženy meningokokovými infekcemi a rotaviry.

Záměr ministerstva se líbí předsedkyni Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Aleně Šebkové. „Chceme chránit hlavně proti nejzávažnějším onemocněním. Osobně za takové považuji onemocnění způsobená meningokoky, takže s tím samozřejmě souhlasím,“ říká lékařka.

Návrat očkování proti TBC?

V oblasti povinného očkování nejsou aktuálně plánovány změny, nicméně do budoucna nejsou vyloučeny. Například tuberkulóza by se mohla vrátit do souboru povinných očkování – pokud se tedy podaří dokončit vývoj nové vakcíny. „To opravdu může nastat,“ potvrzuje tuto možnost Prymula s tím, že v případě jedné z vyvíjených očkovacích látek proběhly první zkoušky velmi dobře.

O jiné nadějné vakcíně se zmiňuje i Světová zdravotnická organizace (WHO). „Zkoušky vakcíny k prevenci recidivy TBC u dospělých se realizuje v Indii,“ upřesnil MF DNES mluvčí WHO Gregory Hartl.

Proti tuberkulóze se u nás přestalo očkovat před devíti lety jako v jedné z posledních evropských zemí. Ale už předtím, v letech 1986 až 1993, probíhal ve Středočeském, Východočeském, Jihočeském a Jihomoravském kraji experiment, kdy plošná vakcinace novorozenců byla nahrazena očkováním rizikových skupin. „Experiment byl úspěšný, bohužel zde vzniklo několik závažných reakcí, které narušily jednoznačné zhodnocení,“ konstatuje vedoucí protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje Petr Pazdiora.

Nyní se očkují jen rizikové děti, třeba z rodin, kde se nemoc dříve vyskytla, nebo děti pocházející ze zemí s vysokým výskytem nemoci.

Svět bez dětské obrny

Ke konci se v povinném očkovacím kalendáři blíží také dětská obrna. Od roku 1961 na ni neonemocnělo u nás žádné dítě. „Až se nebude nikde vyskytovat žádný případ, bude se očkovat třeba ještě deset let a pak se to zruší,“ vysvětluje Prymula.

Nemoc se objevuje už jen v Afghánistánu a Pákistánu, loni tam bylo podle WHO zaznamenáno méně než 30 případů. „Cílem je mít svět bez obrny do roku 2023,“ dodává Oliver Rosenbauer z Globální iniciativy vymýcení obrny Světové zdravotnické organizace.