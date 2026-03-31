Memorandum ČR a SR je symbolické gesto, těží z něj spíše Fico, hodnotí politologové

Fico úterní schůzku označil za „hlas zdravého rozumu“. Podle politologa Jana Kubáčka jde ale spíše o hlas pragmatismu. „I kdyby nás obklopoval neskutečně pohodový, klidný svět plný ekonomického růstu, tak se československá spolupráce vyplatí,“ říká pro iDNES.cz. Významná je podle něj nyní v několika sférách, například v bezpečnosti, dopravě i ekonomice.
Podle Hlouška má obnovení jednání symbolický význam jak pro Babiše, tak pro Fica. „Tváří se, že za předchozí roztržka byla špatně a že je potřeba tu československou a středoevropskou spolupráci znovu intenzivním způsobem nakopnout,“ míní.
Babiš chce, ať Slovensko ukončí ropnou nouzi, Fico otevření ropovodu Družba
Podle něj ale na spolupráci více vydělává Fico. „V Evropě je dlouhodobě vnímán jako troublemaker a persona non grata. Podpora českého premiéra je pro něj důležitá i ve vnitropolitické debatě na Slovensku,“ říká Hloušek. „Nejsem si jistý, co z toho má Babiš, s výjimkou toho, že jeho voliči chtějí dobré československé vztahy. To koneckonců chceme všichni,“ dodává.
Kubáček míní, že posílení vztahů může vylepšit vyjednavačskou pozici obou zemí v rámci Evropské unie. „Vždycky je lepší, když přicházíte ve dvou – než sám. Je to předcházení izolaci, tříštění sil. Má to velkou symboliku a je to velmi praktické,“ vysvětluje.
Podle politologa Josefa Mlejnka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy je otázkou, jak bude Babiš se spoluprací s Ficem pracovat na úrovni Evropské unie. „Tipl bych si, že to moc rozvíjet nebude, protože by se ocitl v izolaci, nebo v roli kamaráda potížisty,“ řekl redakci iDNES.cz.
Strategická spolupráce a úsilí o mír. Česko a Slovensko spojí nové memorandum
Právě koordinace společného postupu v rámci EU je jedním z bodů obsažených v podepsaném memorandu. „Dvojblok Česká republika-Slovensko v EU nic neprosadí a ani není schopen nic důležitého zablokovat. K prosazení čehokoliv potřebuje Babiš širší koalici, a tam je mu Fico koulí u nohy,“ říká Mlejnek. Spojencem by pro Babiše mohl být maďarský premiér Viktor Orbán, jak ale Mlejnek upozorňuje, nejprve je potřeba počkat na výsledek maďarských voleb.
Kubáček ale míní, že se k Česku a Slovensku mohou v mnoha případech přidat i další státy, třeba Rakousko nebo právě Maďarsko. „Ta aliance může být často mnohem širší, například ve spolupráci s Itálií, se zeměmi Beneluxu, s Poláky, Seveřany. Často platí, že se ty země sepnou, když vidí nějakou alianci,“ říká.
Postoj k Ukrajině
Memorandum o prohloubené spolupráci, které Babiš a Fico v úterý podepsali na zámku Nová Horka u Studénky, má celkem třináct stran. Vlády obou zemí v něm vymezily hned několik oblastí, na které se chtějí zaměřit, například hospodářství, obranu, energetiku, dopravu, zdravotnictví či vzdělávání.
Kubáček má za nejdůležitější otázku energetiky a bezpečnosti. „Myslím, že nesmírně důležitá je spolupráce v oblasti vnitřní a vnější bezpečnosti. Společné nákupy techniky, spolupráce armád, spolupráce v rámci IZS,“ uvádí.
DOKUMENT: Memorandum o prohloubené spolupráci mezi vládou ČR a vládou SR
Předchozí kabinet Petra Fialy se se slovenskou vládou rozešel hlavně kvůli postoji k válce na Ukrajině. Podle politologů ale podpis memoranda neznamená, že by se ve vztahu Česka a Ukrajiny něco měnilo. „Fico je proruský. Babiš ale opravdu proruský není. Nicméně zároveň odmítá investovat peníze, energii nebo cokoliv do podpory Ukrajiny. V tomto jsou si s Ficem blízcí, ale ta motivace je jiná. Babiš a jeho voliči se orientují čistě na českou rovinu, ale Fico je vyloženě proruský,“ říká Hloušek.
„Pokud jde o Ukrajinu, Fico má problém s ropou a s plynem. A pokud bude tohoto problému zbaven, tak je mu to v zásadě fuk,“ míní Mlejnek. „Kdyby Slovensko získalo nějaký přístup k těm surovinám, tak Fico už asi nemá důvod, aby na úrovni EU něco blokoval. Určitě ale nebude prosazovat velkou podporu Ukrajiny,“ dodává.
„Fico Babišovým voličům nevadí“
Voliči hnutí ANO se ale podle politologů budou k obnovení jednání stavět spíše neutrálně. „Babišovým voličům Fico tolik nevadí, ale zároveň se s ním nijak neztotožňují,“ hodnotí Hloušek. Minusem by podle něj pro vládní koalici mohlo být, pokud by spolupráce měla negativní ekonomické následky.
„Nevnímají, že by jim to zásadně měnilo životy, ale zároveň je to neuráží, protože považují československé vztahy za důležité,“ doplňuje Kubáček.
„Fico je ztělesnění zla.“ Českou a slovenskou vládu přivítal osamělý demonstrant
„Pokud jde o Babiše, u svých voličů tím zaboduje. Je to symbolický akt, ale voliči hnutí ANO tomu určitě zatleskají,“ hodnotí Mlejnek. „Pokud jde o Fica, je to signál pro voliče. Je dost v izolaci a hrozí mu, že v Maďarsku bude mocenská výměna, takže potom je pro něj zbývající partner Česká republika,“ dodává.
Obnovit nebo neobnovit?
V čem se politologové oslovení redakcí iDNES.cz neshodují, je postoj ke přerušení jednání mezi Českem a Slovenskem. Kabinet Petra Fialy to tehdy vysvětloval rozdílným pohledem na válku na Ukrajině.
Rozhodnutí ve spolupráci nepokračovat má za dobré rozhodnutí Hloušek. Podle něj bylo racionální a symbolicky významné. Obnovení naopak vnímá jako špatný krok. „Ficova vláda není lepší než byla v době, kdy jsme vztahy přerušovali,“ míní. „Na druhou stranu si nemyslím, že to bude znamenat nějakou intenzivní otočku Babiše směrem k Ficovi,“ dodává.
Jednání měla podle Hlouška zůstat přerušená i nadále, protože pro ně není důvod. „Kdyby se jednalo o aktuální a klíčové problematické záležitosti v československých vztazích, tak by to smysl dávalo. Ale vlastně k tomu není důvod. Je to jenom symbolické gesto, které ale Česku objektivně nic nepřináší,“ komentuje Hloušek.
Opačného názoru je Kubáček, podle nějž nemělo k přerušení schůzek dojít. Rozhodnutí označil za hloupé, dětinské a pro ostatní země nepochopitelné. „Svět nechápe, proč nejsme schopni nechat nepříjemná témata, která nás dělí, před dveřmi, a nevyjednáváme dál. V tomto jsme se chovali jako děti a teď se zase vracíme k racionální politice,“ říká Kubáček.
Podle Josefa Mlejnka dnešní vládní strany, tehdejší opozice, přerušení formátu využily, a to jim pomohlo. Vsadily podle něj na silnou emoční stránku československých vztahů.
„Já jsem to přerušení tehdy hájil, protože jsem jako vláda byl přesvědčen o tom, že pokud byly postoje k Ukrajině tak radikálně odlišné, tak nevím, o čem by ty vlády jednaly. Ale když s odstupem vidím, jak s tím tehdejší opozice pracovala a jak reagovali její voliči, tak si myslím, že to tehdy měl Fiala překousnout a domluvit s Ficem nějakou agendu, která se netýká Ukrajiny,“ říká Mlejnek.