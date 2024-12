Meliska potřebuje léčbu kmenovými buňkami. Rodiče se nevzdávají naděje

Melise nejsou ještě ani dva roky, přesto už si musela vytrpět mnohé. Dva měsíce života dokonce strávila ve vegetativním stavu, který se dá popsat jako bdělé kóma. „Šlo to hodně pomalu. Nejvíc nás trápilo, že neustále plakala a nikdo pořádně nevěděl proč,“ popisuje maminka Kateřina Hanušová.

Ze začátku přitom vše vypadalo jako obyčejná horečka. „Myslela jsem, že jde na Melisku nějaká chřipka, protože měla horečku. Dávala jsem jí Nurofen a jeden den jsem teplotu srážela,“ líčí Melisina maminka začátky onemocnění.

„Když jsme se ráno vzbudili, Melisce šlo jedno oko do strany a neudržela rovnováhu, přitom už týden docela obstojně chodila,“ líčí. To bylo Melise 15 měsíců.

Po vyšetření v brněnské nemocnici už byla jasná diagnóza. Na mozku měla Melisa zánět způsobený autoimunitní chorobou ADEM. První léčba na holčičku nezabírala. „Nasadili kortikoidy a imunoglobuliny a po magnetické rezonanci bylo vidět, že zánět neustupuje,“ popisuje maminka Melisy.

„Navíc, po třetí variantě léků, které Meliska dostala, se ukázalo, že tam je možná atrofie,“ popisuje maminka stav, kdy v mozku začínají ubývat buňky.

Stav se mírně začal lepšit až po dvou měsících, které strávila Melisa ve vegetativním stavu. Dokonce do takové míry, že rodiče mohli se svou dcerou odjet na konci léta do lázní. Pobyt ale museli ukončit předčasně.

„Melisa začala opět plakat úplně neustále. Prakticky 24 hodin denně, a nic nezabíralo. Dokonce ani fentanylové náplasti,“ popisuje maminka Kateřina nepříjemný návrat do tvrdé reality. Melisa proto musela být pod vlivem sedativ, aby se alespoň na dva dny pořádně prospala.

Když ji ale po dvou dnech lékaři probudili, Melisa začala opět bez ustání plakat. Ukázalo se totiž, že trpí bolestivými křečemi, které má kvůli spasticidě, tedy velkému svalovému napětí.

Pomáhá risk

Lékaři podle slov maminky zkoušeli různé kombinace léků, ale nic Melise nepomáhalo tak, jak by mělo. Jednou z posledních variant na zmírnění problémů byla takzvaná baklofenová pumpa, která se implantuje do břicha a z ní se baklofen podává rovnou do míchy.

Lékaři ale doporučují takové zákroky pro jedince, kteří váží alespoň dvacet kilo. Melisa v té době vážila polovinu. Vzhledem k bezvýchodnosti situace se ale doktoři rozhodli zariskovat, a sázka na nejistotu se vyplatila. „Začala se znovu smát, začala znovu otáčet hlavičkou a vydržela takhle týden,“ popisuje Kateřina Hanušová naději na lepší zítřky. Od té doby byla tato léčba u Melisy použita ještě pětkrát.

Bez pravidelných rehabilitací se ale Melisa momentálně neobejde. Rodina na ně tak musí dojíždět každý den. Jednou z forem boje proti nemoci je i hyperbarická komora, kde pacienti pod přetlakem několika atmosfér mohou inhalovat čistý kyslík.

Naději na zlomový bod může přinést léčba kmenovými buňkami. Právě na tuto kúru chce rodina peníze využít. Pouhé tři aplikace této náročné léčby totiž vycházejí na bezmála 400 tisíc korun.

Rodina je už nyní navíc časově i finančně vytížená kvůli rehabilitacím a terapiím, které Meliska musí podstupovat. „Naštěstí máme babičky, které pomohou, ale často musíme jezdit do nemocnic, takže nejsme moc doma. Navíc do lázní to máme opravdu daleko,“ přiznává Hanušová. Kdyby se nepovedla vybrat cílová částka, použije rodina prostředky alespoň na tyto podpůrné kúry.