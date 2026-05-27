Zákeřný melanom hledají lékaři na náměstích. Dnes ordinují ve stanu v Praze

V Česku žije přes 35 tisíc pacientů, kteří se léčí nebo v minulosti léčili s melanomem, což je nejzákeřnější ze zhoubných kožních nádorů. Začíná brzy metastázovat. Nově tuto diagnózu lékaři odhalí každý rok u více než tří tisíc pacientů, nejčastěji seniorů. U pětiny z nich pozdě. I proto melanom každý rok usmrtí přes 400 lidí. Téměř 17 procent z nich umírá před dosažením šedesáti let.
„Přibývá i pacientů, kteří jsou pod kontrolou lékařů kvůli léčbě jiného druhu rakoviny, přesto je u nich zachycený melanom včetně pozdějších stadií,“ upozorňuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Podle něj je to proto, že mnozí lidé včetně onkologických pacientů opomíjejí komplexní preventivní prohlídky.
Zlepšit situaci a odhalit kožní nádory včas je cílem lékařů, kteří se každé jaro zapojují do dvou preventivních kampaní nazvaných Spolu proti melanomu a Stan proti melanomu.
Speciální plátěné stany s provizorními ordinacemi objíždějí největší města a nabízejí prohlídky kůže na náměstích nebo v obchodních centrech, kde je velký ruch. V každém místě se nechávají prohlédnout stovky zájemců, v součtu jich bývají tisíce. A mnozí z nich odcházejí s podezřením na nádor a doporučením k dalšímu vyšetření, obvykle jeden z dvaceti až třiceti prohlédnutých.
Dnes od 10 do 17 hodin se mohou nechat zájemci bezplatně vyšetřit dermatology ve stanu na Náměstí Míru v Praze. Jde o další z celkem 15 zastávek kampaně Spolu proti melanomu, kterou společně s kožními lékaři pořádá Česká průmyslová zdravotní pojišťovna už od roku 2016.
„Letošní roadshow odstartovala 11. května v Českých Budějovicích, odkud se stan přesunul do Jihlavy, Třebíče, Znojma, Zlína, Prostějova, Olomouce a Plzně. Po Praze zamíří do Berouna, České Lípy, Opavy, Frýdku-Místku, Třince a 4. června zakončíme kampaň v Ostravě,“ říká mluvčí zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.
V prvních osmi městech si letos nechalo kůži zkontrolovat ve stanu více než 3 800 lidí, z nichž 178 poslali dermatologové k dalšímu vyšetření. Loni lékaři prohlédli v patnácti městech více než šest tisíc zájemců. Podezřelé změny na kůži odhalili u 479 z nich. V Praze je letos tato kampaň poprvé.
Pravidelně však v hlavním městě probíhá podobná preventivní kampaň Stan proti melanomu. Ta nabízí už 20 let, vždy v květnu, prohlídky na třech místech: v Praze, Brně a Ostravě.
„Letos se v našem stanu nechaly vyšetřit přes čtyři tisíce lidí. U 33 z nich lékaři odhalili melanom, u dalších 113 jiné kožní nádory,“ říká organizátor této preventivní akce, dermatolog Petr Arenberger.
Kožní lékař připomněl, že Stan proti melanomu za dvě desetiletí vyšetřil už desetitisíce lidí a pomohl odhalit stovky nebezpečných nádorů.
„U melanomu hraje významnou roli čas. Čím dříve nádor zachytíme, tím větší šance má pacient na dlouhodobé přežití. Když například vyndáme melanom do tloušťky jednoho milimetru, tak 99 procentům pacientů nabídneme stoprocentní vyléčení,“ vysvětluje Arenberger.
A doporučuje lidem, aby si kůži nechávali kontrolovat pravidelně – jednou ročně. Ale v případě problémových znamének i častěji.