Přibývá melanomů a také uzdravených. Pomáhá nová léčba i umělá inteligence

Téměř 40 tisíc lidí v Česku se léčí s agresivním nádorem kůže, melanomem. Za posledních 30 let stoupl počet pacientů téměř pětkrát. Počty úmrtí ale zůstávají kolem 400 ročně. Znamená to, že více nemocných má šanci na úplné uzdravení či delší život. Vděčí za to hlavně včasnému odhalení nádoru při preventivní kontrole a účinnější léčbě. Pomoci může také aplikace s umělou inteligencí.