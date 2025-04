Podle kožní lékařky Moniky Arenbergerové z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) se objevují případy kožních nádorů, které vznikají pod nehty nebo v jejich okolí u žen, které nosí gelové nehty tvrzené UV lampou. Potvrzují to podle ní i první vědecké studie, při nichž byly UV záření vystavené přímo kožní buňky.

„Mělo by to být regulované nebo by ženy měly být alespoň poučené o riziku,“ uvedla. Lékaři se podle ní v případě solárií snaží, aby nebylo povoleno jejich používání lidem do 18 let. Zvažuje se i regulace UV lamp včetně jejich prodeje. Pokud ženy chtějí dál gelové nehty užívat, doporučuje mazat kůži ochranným krémem nebo speciální rukavice.

„V předloňském a loňském roce registrujeme výrazný nárůst melanomů,“ uvedl Petr Arenberger, přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FNKV a bývalý ministr zdravotnictví.

V roce 2023 bylo zachyceno asi 3200 zhoubných melanomů, dvě třetiny jsou zachyceny v časném, dobře léčitelném stadiu. Nemoci podlehne mezi 400 až 500 pacienty ročně. „Je to na druh rakoviny, kterému lze předcházet,“ dodal.

Základní prevencí podle něj je nevystavovat se UV záření, tedy používat ochranné oblečení, krémy a krémy s ochranným faktorem. „Kůže si pamatuje. Nasčítá si dávky ultrafialového záření, které za život nasbíráme,“ doplnil.

Podle Arenbergerové se UV záření podílí na 85 procentech vzniku zhoubných melanomů, u nemelanomových nádorů je ještě častější. Muži mají podle statistik nejčastěji kožní nádory na trupu, ženy na ostatních částech těla. Zároveň muži častěji přicházejí s nádory v pozdějším stadiu. Zdravotní pojišťovny na léčbu tohoto typu rakoviny vydávají stovky milionů korun za rok.