Roste počet mladých lidí s melanomem. Léčba stojí pojišťovny stamiliony

Rakovina kůže zasáhne během života každého třetího člověka. Zhoubný melanom, typ kožního nádoru, je sedmým nejčastějším nádorovým onemocněním v Česku. Každý rok ho lékaři odhalí zhruba u 3500 lidí. Zatímco úmrtnost je meziročně podobná, pacientů každý rok přibývá.

V 70. letech lékaři nemoc diagnostikovali jen u jednotek lidí, nyní to jsou tisíce. „Například o 14 let dříve, v roce 2008, to bylo přibližně o tisíc pacientů méně než nyní, pouze 2325. Potvrzuje to celosvětový trend, že incidence kožního melanomu se trvale a významně zvyšuje,“ poznamenala primářka Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK Ivana Krajsová. Dodala, že jen na jejím pracovišti ročně diagnostikují až 500 nových případů melanomu ročně.

Nárůst potvrzují i čísla pojišťoven. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky v roce 2015 registrovala 466 pacientů s melanomem, za loňský rok jich bylo 481. Všeobecná zdravotní pojišťovna měla takových pacientů před šesti lety 15 273, loni pak 15 369.

Kult opálené kůže a stamiliony na léčbu

Že počet pacientů neustále stoupá, potvrzují i lékaři. Ti upozorňují, že v posledních letech roste zejména počet mladých lidí s melanomem.

„Důvodem je, že se lidé od dětství ve velké míře vystavují slunci. Ve společnosti nám bohužel převažuje takzvaný kult opálené kůže. Lidé mají často pocit, že zdravá kůže je opálená, spousta lidí navštěvuje solárium, což je také negativním faktorem pro vznik melanomu. Ze studií vyplývá, že se rakovina kůže objevuje mnohem více u lidí, kteří navštěvují solária,“ popsala dermatoveneroložka Petra Fialová z Masarykova onkologického ústav.

Problém podle ní je i v tom, že spousta lidí je pro řadu chorob léčena imunosupresivy, které oslabují imunitní systém a je u nich tak větší riziko vzniku melanomu. Vliv má také podle Krajsové působení ultrafialového slunečního záření, které je i kvůli ozonové díře intenzivnější.

Mnohem razantněji pojišťovnám v uplynulých letech nicméně stouply náklady na léčbu onemocnění. V loňském roce Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR vyčíslila náklady na léčbu melanomu na 93 356 285 korun. Na jednoho pacienta se pak náklady zvýšily na 194 tisíc. Přitom v roce 2015 léčba stála 67 tisíc.

U VZP pak náklady v posledních šesti letech vzrostly více než dvojnásobně - z 258 milionů korun za všechny pacienty s melanomem na 537 milionů.

Na vině není razantní zvýšení počtu pacientů, ale novější a modernější způsoby léčby, díky kterým mají pacienti lepší prognózu. „Převážnou část nákladů u léčby melanomu tvoří biologická léčba, u pokročilých forem onemocnění pak náklady na hospitalizaci nebo léčbu komplikací,“ popsala mluvčí Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Jana Schillerová.

V Česku se také během let zvýšil počet účinných látek pro léčbu. Zatímco v roce 2017 byly v biologické léčbě k dispozici čtyři účinné látky, v loňském roce jich už bylo deset.

S čím jít za lékařem: změna barvy nebo velikosti znaménka

černá, neodrůstající skvrna pod nehtem

vřídek, který se nehojí 3 měsíce a déle

nově vzniklé pigmentové znaménko po 35. roku věku

větší množství pigmentových znamének (více než 50) Nebezpečná znaménka Melanom vzniká asi ve 2/3 případů nově ve zdravé předem nepostižené kůži a pouze asi v 1/3 případů v předchozím znaménku. Riziková znaménka bývají asymetrická, mají nejasné hranice, bývají větší než půl centimetru či vyvýšená a mají nepravidelnou barvu. „K tomu nám hezky funguje pravidlo A, B, C, D, E, A – asymetrické znaménko nepravidelného tvaru, B – border, nepravidelné okraje, C – color, nejednotná barva, D – diametr, průměr znaménka, který je větší než 5 mm, E – evolution, vývoj v čase, změna. Nebezpečné znaménko je také to, které začne svědit, nebo například krvácí,“ uvedla Fialová.

Lékaři upozorňují, že při správné prevenci je možné se vzniku rakoviny kůže úplně vyhnout. Při pobytu na slunci doporučují například používat krémy s ochranným faktorem 50 a vyšším, ochranu před slunce je možné podpořit také antioxidanty, jako jsou betakaroten či vitamín E.

Důležitá ochrana

Důležité jsou také preventivní prohlídky u dermatologa, který může odstranit kožní znaménka. U tří čtvrtin pacientů je vyříznutí dostatečnou léčbou.

„Pokud se melanom odstraní v počínající plošné fázi růstu, má šanci na 10leté přežití více než 90 procent pacientů. Zato u těch, kteří se dostaví na první vyšetření s vyvýšeným a krvácejícím nádorem, klesá šance na 10leté přežití ke 30 procentům,“ uvedla Krajsová.

Prevenci zastavila v uplynulých letech epidemie covidu, kdy počet vyšetření klesl až o čtvrtinu. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek již dříve uvedl, že bylo odhaleno o 400 nových nádorů méně, než v předcovidovém roce 2019.

Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven, který sdružuje všechny menší pojišťovny kromě VZP, už v roce 2021 počty znovu začaly růst. Změnu vnímá i samotná VZP.

„Pandemie covid-19 se promítla do počtu absolvovaných screeningových prohlídek prováděných pro včasný záchyt některých typů rakoviny. V průběhu pandemie, tedy v letech 2020 a 2021, neproběhlo ve srovnání s předchozími lety v součtu 227 tisíc screeningových vyšetření. V letošním roce se u návštěvnosti screeningových prohlídek opět dostáváme na úroveň let ‚předcovidových‘, jinými slovy lidé se začali k preventivním prohlídkám opět navracet,“ popsala mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.

Dlouhodobé zlepšení v oblasti prevenci si bez ohledu na covid pochvalují i samotní odborníci. „Dobrou zprávou je, že velmi dobře fungují plošné preventivní akce,“ poznamenala Fialová. V Masarykově onkologickém ústavu funguje například pod záštitou projektu Nebýt na to sama onkokosmetická poradna, která se zaměřuje mimo jiné i na prevenci melanomu a dalších kožních nádorů u onkologických pacientek a nabízí také preventivní programy pro veřejnost.

Společnost podle ní má však v něčem ještě rezervy. Podle ní například nestačí jen jeden krém na celé léto, mnoho lidí podle ní také neví, že existuje oblečení s UV filtrem. Krajsová zdůraznila, že je nutné ošetřit se opalovacími přípravky i ve stínu.

Melanom způsobuje nekontrolovatelný růst pigmentových buněk, melanocytů, a je sedmým nejzhoubnějším nádorem v České republice. Mezi nejrizikovější faktory vzniku kožního melanomu patří nadužívání solárií, které podle odborníků zvyšuje riziko vzniku až o 60 procent, nebo nadměrné slunění bez používání krémů s ochranným faktorem.

Mezi nejrizikovější skupiny pak patří takzvané světlé fototypy nebo lidé s oslabenou imunitou. Pokud má člověk v rodině pozitivní anamnézu pro melanom, mě by navštěvovat kožního lékaře, a to až dvakrát ročně.