Měl by jít odvolat i senátor. Koalice chystá zákon o referendu, SPD udělalo ústupek

Matyáš Müller
  16:59
Koalice v čele s SPD připravuje návrh zákona o obecném referendu. Její předseda Tomia Okamury by rád, aby šli přímo odvolávat například i senátoři. Na vyvolání referenda by stačilo 300 tisíc podpisů od občanů. Hlasy koalice k tomu ale samy o sobě stačit nebudou a expert varuje před zatížením úřadů. O jasnějším obrysu návrhu zákona bude koalice jednat už v pondělí večer.
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura na mimořádné schůzi dolní komory parlamentu (6. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Po letech zkoušení to vypadá, že přání Tomia Okamury dostane konkrétní obrysy. Současná koalice bude už v pondělí večer jednat o návrhu zákona o obecném referendu. Původně Okamura navrhoval, že by k jeho vyvolání stačilo pouze sto tisíc podpisů od občanů. „Tehdy to mělo prakticky nulovou odezvu a my měli asi 22 poslanců,“ připomněl pro iDNES.cz.

V současné koalici už se rýsuje konkrétní návrh. Hranice pro vyvolání obecného referenda se posunula na 300 tisíc podpisů a podle Okamury by se skrze něj dal odvolat jakýkoliv přímo volený politik s výjimkou prezidenta, byť i takový pracovní návrh původně existoval.

Odvolat by šlo i senátory. „Když se sesbírají podpisy, tak v podstatě proběhnou nové volby,“ upřesnil předseda Poslanecké sněmovny. Právě řádné termíny voleb by měly být zároveň i termíny pro referenda. „Obrazně řečeno by tam byl lísteček navíc,“ nastínil šéf SPD, jak by referendum fungovalo. Ministerstvo spravedlnosti, které zřejmě bude předkladatelem celého návrhu, mírní obavy z toho, že by se kvůli vyhlašování referenda zdržoval legislativní proces.

„Nemyslíme si, že tato obava je na místě. Dokazují to zkušenosti ze zahraničí, kde také referendum není nadužíváno. Referendum by se mělo konat skutečně jen o zásadních otázkách,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti pro iDNES.cz. S tím ale nesouhlasí politolog Stanislav Balík z Masarykovy univerzity v Brně. „Když vidíme, jak složitě se ověřují podpisy při prezidentské volbě, kde těch podpisů může být šestkrát méně, tak tohle je skutečně šílené,“ zkritizoval.

V současném návrhu o referendu by se nedalo hlasovat o členství v NATO či v EU, což původně SPD prosazovala, ale především hnutí ANO tuto možnost zavrhlo. „Odmítáme referendum o NATO, EU nebo euru,“ prohlásil Andrej Babiš a navrhl, že by mohlo jít o témata jako eutanazie nebo zákaz mobilních telefonů ve školách. Pro SPD je vynechání zahraničně-politických otázek vysoká cena.

„Určitě to je vysoká cena, ale my jsme na ten program nerezignovali,“ upozornil Okamura. Připomíná, že jeho hnutí má v současnosti pouze 15 poslanců. Pokud bude v budoucnu silnější, téma odchodu z NATO či z EU by znovu nastolilo. Okamura naopak považuje za úspěch koaliční shodu na tom, že výsledek referenda by byl závazný, nikoli pouze doporučující.

Na zavedení obecného referenda je potřeba ústavní většina, tedy 120 zákonodárců, současná koalice jich má 108. Za přirozené partnery pro vyjednávání považuje Okamura Piráty. „V roce 2017 měli Piráti v programovém prohlášení referendum i o EU a NATO,“ sdělil Okamura. „Takže ve vyjednávání se pak můžeme obrátit na ně,“ předeslal.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib si ale podle svých slov takovou diskuzi příliš představit nedovede. „Představy Pirátů o tom, jak má vypadat demokracie, jsou diametrálně odlišné od představ SPD,“ vyjádřil se pro redakci iDNES.cz.

SPD bude mít těžké pořízení také s ostatními opozičními stranami. Jediný z předsedů poslaneckých klubů, kdo se diskuzi nebrání, je Marek Benda z ODS. „My nejsme příznivci obecného referenda, ale jednáním se nebráním nikdy,“ uvedl pro redakci.

Předseda strany Martin Kupka volil méně otevřený tón. „Máme se starat o zastupitelskou demokracii, aby fungovala co nejlépe. Zákon o obecném referendu podle mého názoru není třeba,“ sdělil.

V koalici zatím nepanuje shoda na tom, jaké by bylo kvórum pro platnost výsledků referenda, jinými slovy, kolik oprávněných voličů by v referendu muselo hlasovat, aby byl výsledek platný. Podle Okamury se hovoří o 35 procentech všech oprávněných voličů a prosté většině výsledku s tím, že SPD je pro co nejnižší číslo.

Podle Balíka nabízejí řešení právě referenda na komunální úrovni. „U místního referenda je v těch nejzásadnějších otázkách jako sloučení obce vyžadována nadpoloviční většina všech oprávněných voličů, takže si nedovedu představit, proč by to v případě obecného referenda mělo být jinak,“ řekl pro iDNES.cz.

Měl by jít odvolat i senátor. Koalice chystá zákon o referendu, SPD udělalo ústupek

