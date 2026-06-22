Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Festival, který pozval do Brna sudetské Němce, dostal cenu za porozumění

Autor: ,
  14:20
Sudetský sjezd 2026

Sudetský sjezd 2026 | foto:  Petr Topič, MAFRA

Sudetský sjezd 2026
Sudetský sjezd 2026
Sudetský sjezd 2026 výběr obrazem
Sudetský sjezd 2026
127 fotografií
Festival Meeting Brno, který letos do Česka pozval sudetské Němce, získal ocenění za přínos k porozumění mezi národy. Zástupci festivalu v sobotu v prostorách bavorského zemského parlamentu převzali Pamětní cenu Wenzela Jaksche od Seligerova sdružení a ocenění Stavitelé mostů (Brückenbauerpreis), které uděluje bavorská sociální demokracie.

Porota při zdůvodnění výběru uvedla, že „skutečné smíření je možné pouze prostřednictvím osobních setkání a společné vůle k historické pravdě“. Tato slova tvoří základní filozofii festivalu, který se snaží proměňovat historickou odpovědnost v živé evropské porozumění, uvedla mluvčí festivalu Markéta Beková.

„Když se dnes ohlédneme zpět, nevidíme v první řadě naši vlastní práci. Vidíme stovky a tisíce lidí, kteří měli odvahu vyjít si vstříc, naslouchat jeden druhému a navzdory bolestným dějinám společně hledat budoucnost,“ uvedl spoluzakladatel festivalu David Macek při předávání cen.

OBRAZEM: Posselt u cimbálu i policejní „kravata“. Brno ovládl sudetský sjezd

Festival Meeting Brno podle Macka vnímá ocenění jako výzvu k další práci. „Jako závazek vytvářet prostory pro setkávání, v nichž může ze vzpomínek vyrůst smíření a ze smíření nová odpovědnost,“ doplnil Macek.

Wenzel Jaksch, jehož jméno ocenění nese, byl významným představitelem sudetoněmecké sociální demokracie. Za druhé světové války zastupoval v exilu sudetoněmecké antifašisty. Odmítal princip kolektivní viny, nesouhlasil s poválečným odsunem Němců z Československa. Působil v Seligerově sdružení, což je organizace sudetských Němců, kteří se hlásí k tradici sociální demokracie a antifašismu.

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Meeting Brno je mezinárodní festival zaměřený na dialog mezi kulturami, náboženstvími a generacemi. Letos byl jeho součástí sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, první v Česku. Akcí se sudetskými Němci se zúčastnily tisíce lidí, stejně jako protestů proti nim. Festival i sjezd byly bez závažných incidentů.

22. května 2026
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...

Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace

Lidé odpočívají na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)

Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...

V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

Semjon Skrepeckij

Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...

Takový nůž policisté jen tak nevidí. Dalo se z něj i nenápadně vystřelit

Střílející nůž

Raritní kousek, který se jen tak nevidí a hlavně je kvůli zákeřnosti zcela zakázaný, ať už má člověk jakýkoliv zbrojní průkaz. Řeč je o střílejícím noži, který se dostal do rukou policistů při...

Vláda rozhodla, že v delegaci na summit NATO nebude prezident Pavel

Přímý přenos
Premiér Andrej Babiš na jednání vlády (22. června 2026)

Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v turecké Ankaře. Delegaci povede premiér Andrej Babiš a budou v ní také ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě...

22. června 2026  6:01,  aktualizováno  14:45

Osmdesátiletá advokátka okradla klienty o 161 milionů. Soud jí uložil sedmiletý trest

Obžalovaná bývalá advokátka Hana Suková (vlevo) a její dcera Pavla Marešová u...

Soud v pondělí poslal advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Marešovou na sedm a 5,5 roku do vězení za zpronevěru peněz z advokátních úschov. Zároveň oběma zakázal činnost v advokacii na deset...

22. června 2026  14:38

Českem procházejí bouřky. Poškozená trolej zastavila železnici z Chebu do Plzně

Blesky na temné večerní obloze. Německá meteorologická služba (DWD) varuje před...

Napříč Českem se prohánějí bouřky. Nejsilnější zatím meteorologové zaznamenali na jihozápadě Čech a jihu Moravy. Na Plzeňsku už hasiči od poledne vyjížděli k desítkám popadaných stromů a na trati...

22. června 2026  14:25

Holčička uvázla v rozpáleném výtahu. Problémy jsou s ním opakovaně, říká starosta

Holčička uvázla v rozpáleném výtahu. Strážníci se k ní museli dostat násilím....

Boj s časem svedli pardubičtí strážníci při záchraně desetileté dívky, která ve čtvrtečním vedru uvázla v proskleném výtahu na sídlišti Dubina. Výtah zůstal zaseknutý v mezipatře, komunikaci z...

22. června 2026  11:08,  aktualizováno  14:24

Festival, který pozval do Brna sudetské Němce, dostal cenu za porozumění

Sudetský sjezd 2026

Festival Meeting Brno, který letos do Česka pozval sudetské Němce, získal ocenění za přínos k porozumění mezi národy. Zástupci festivalu v sobotu v prostorách bavorského zemského parlamentu převzali...

22. června 2026  14:20

Rajchlova strana kritizuje ČT, že „vypnula“ Nohavicu. Žádná cenzura, odmítá televize

Hudebník Jaromír Nohavica na snímku z premiéry dokumentu Jarek, který...

Česká televize v době protestní akce spojené s výstražnou stávkou čelí od některých politiků další kritice. Důvodem je, že v neděli na začátku zápasu hokejbalového světového šampionátu, který se koná...

22. června 2026  14:04

KVIFF 2026: Program, hlavní hosté, soutěžní filmy a vstupenky ve Varech

Oficiální plakát 60. ročníku MFF Karlovy Vary

Na devět červencových dnů se Karlovy Vary znovu stanou hlavním městem filmu. Mezinárodní filmový festival (KVIFF) se uskuteční od 3. do 11. července 2026 a nabídne stovky projekcí, světové i evropské...

22. června 2026  14:02

Čapek, Tyranie i minuta ticha. ČT a ČRo protestují proti změně financování

Přímý přenos
Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do...

Na Kavčích horách a před budovou Českého rozhlasu v pondělí odstartovaly protesty proti vládním plánům na změnu financování veřejnoprávních médií. Zaměstnanci zahájili výstražnou stávku čtením Karla...

22. června 2026  11:52,  aktualizováno  14:02

RECENZE: Co je ti, holka? ptá se už zase sbormistr. Sex tentokrát ale čiší odjinud

60 % Premium
Záběr z debutu slovinské režisérky Uršky Djukićové Co je ti, holka?

Je jim šestnáct, s pěveckým sborem mají soustředění v klášteře, který právě opravují dělníci, a ukořistěné tričko jednoho z nich dívkám tak lákavě voní potem hříchu. Snímek Co je ti, holka? oceněný...

22. června 2026

Kyjev kvůli hádce o metály ztrácí nejlepšího spojence. Moskva se dobře baví

Premium
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho polský protějšek Karol Nawrocki...

Kdo udělal větší chybu? Volodymyr Zelenskyj glorifikací pachatelů volyňské řeže, nebo Karol Nawrocki, když mu demonstrativně odebral nejvyšší státní vyznamenání? Dnes už je to vlastně jedno. Jisté...

22. června 2026  13:59

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Zasahujete do suverenity Běloruska, ale ono se ubrání, vzkázal Kreml Ukrajině

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (22. ledna 2026)

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí obvinil Ukrajinu, že zasahuje do suverenity Běloruska. Nepochybuje však o tom, že Minsk, blízký spojenec Moskvy, je schopen se sám bránit. Ukrajinský prezident...

22. června 2026  13:55

Nominant na cenu Václava Havla Ruben Vardanjan trpí v ázerbájdžánském vězení

Nominant na Nobelovu cenu míru Ruben Vardanyan.

Bývalí lídři Náhorního Karabachu, včetně možného laureáta Ceny Václava Havla Rubena Vardanjana, dostali v Baku drakonické tresty, někteří doživotí. Amnesty International označuje řízení za...

22. června 2026  13:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.