Porota při zdůvodnění výběru uvedla, že „skutečné smíření je možné pouze prostřednictvím osobních setkání a společné vůle k historické pravdě“. Tato slova tvoří základní filozofii festivalu, který se snaží proměňovat historickou odpovědnost v živé evropské porozumění, uvedla mluvčí festivalu Markéta Beková.
„Když se dnes ohlédneme zpět, nevidíme v první řadě naši vlastní práci. Vidíme stovky a tisíce lidí, kteří měli odvahu vyjít si vstříc, naslouchat jeden druhému a navzdory bolestným dějinám společně hledat budoucnost,“ uvedl spoluzakladatel festivalu David Macek při předávání cen.
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Festival Meeting Brno podle Macka vnímá ocenění jako výzvu k další práci. „Jako závazek vytvářet prostory pro setkávání, v nichž může ze vzpomínek vyrůst smíření a ze smíření nová odpovědnost,“ doplnil Macek.
Wenzel Jaksch, jehož jméno ocenění nese, byl významným představitelem sudetoněmecké sociální demokracie. Za druhé světové války zastupoval v exilu sudetoněmecké antifašisty. Odmítal princip kolektivní viny, nesouhlasil s poválečným odsunem Němců z Československa. Působil v Seligerově sdružení, což je organizace sudetských Němců, kteří se hlásí k tradici sociální demokracie a antifašismu.
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Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo
Meeting Brno je mezinárodní festival zaměřený na dialog mezi kulturami, náboženstvími a generacemi. Letos byl jeho součástí sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, první v Česku. Akcí se sudetskými Němci se zúčastnily tisíce lidí, stejně jako protestů proti nim. Festival i sjezd byly bez závažných incidentů.
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22. května 2026