Pro výzvu ke stažení návrhu zákona o veřejnoprávních médiích zvedlo ruku sedm opozičních poslanců, proti bylo šest vládních. Další tři poslanci současné koalice byli z jednání omluveni.
Poslanec Talíř svůj krok zdůvodňoval například tím, že v předloženém návrhu chybí informace o financování zahraničního nebo regionálního vysílání.
Talířův postoj kritizoval poslanec hnutí ANO Tomáš Helebrant. „Měl byste ten bod stáhnout, všichni umíme počítat. Toto je takové plácnutí. Ano, na jednání by měli chodit všichni,“ dodal Helebrant.
Proti tomu se vymezil předseda klubu TOP 09 Jan Jakob. „Za mě to plácnutí do vody není. Ten návrh je legislativní zmetek, měl by se stáhnout a přepracovat. To, co jste poslali, je děravé, možná i záměrně,“ vysvětloval.
Poslanec ANO Ondřej Babka kritizoval zařazení bodu do sekce různé, o výzvě by se podle něj mělo jednat v rámci samostatného bodu na výboru. „Jsme s kolegy na příští schůzi připraveni jednat. Hodnotím to jako nešťastné načíst v bodě různé na výjezdním zasedání,“ doplnil. Zasedání se totiž konalo v budově Českého rozhlasu.
Výhrady měla také poslankyně ANO Barbora Rázga. „Pan ministr avizoval, že tam může dojít ke změnám. To, že to děláte na půdě Českého rozhlasu, je naprosto nevhodné. Vyzývat tímto způsobem k něčemu, co ještě neexistuje. Je to v meziresortním řízení, finální verze není, poslanci jí ještě neviděli,“ zastávala se poslankyně ministra Klempíře.
„Návrh existuje, mám ho v batohu, všichni jsme ho četli,“ reagoval na její slova Talíř.
Na začátku zasedání přitom Rázga stejně jako další vládní poslanci zamítla odložení zasedání výboru. To navrhl Matěj Hlavatý (STAN) s odůvodněním, že finální podobu návrhu zákona o veřejnoprávních médií poslanci neznají.
Za takový návrh zákona bych se styděl, řekl Baxa
Ke kritice ministra Klempíře se přidal také bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS). „Jsem tady jediný, kdo má zkušenost s přípravou legislativy z pozice ministra. Nikdy bych si netroufl poslat do připomínkového řízení návrh, který je nepřesný. Pan ministr Klempíř do toho šel už s takovou rétorikou. Legislativa se nemá dělat tak, že se narychlo něco spíchne a z meziresortu se vrátí verze, která je správná,“ uvedl. Dodal, že sám by se styděl, pokud by ho někdo vyzval ke stažení návrhu kvůli tomu, že jde o „legislativní zmetek“.
Poslanec Pavel Bartoň (ANO) reagoval otázkou, zda by Talíř takový bod podal, kdyby dorazili všichni členové výboru.
Výhrady měla také poslankyně Gabriela Sedláčková (Motoristé sobě). „Já tohle vnímám jako barikády, před kterými jste nás varovali, jako cílenou manipulaci.“ Opozici kritizovala také za to, že měla uspořádat kulatý stůl, na který vládní poslance cíleně pozvala pozdě tak, aby se ho nemohla účastnit.
„Uspořádali jste si kulatý stůl za přítomnosti médií a pak jste ukázali, že tam nejsme. To je prasárna za mě,“ přidala se k ní Rázga. Podle Talíře všichni předsedové stran pozvánky dostali včas a za problémy s jejich distribucí opozice nemůže.
Předseda mediálního výboru Talíř nyní předá výzvu ke stažení návrhu ministru Klempířovi. Výhrady k návrhu by se měli poslanci následně dozvědět.
23. dubna 2026