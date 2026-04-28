Mediální výbor vyzve Klempíře ke stažení zákona, opozice využila převahy hlasů

Tereza Tykalová
  16:46
Mediální výbor vyzve ministra kultury Otu Klempíře ke stažení návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Opoziční poslanec a šéf mediálního výboru František Talíř (KDU-ČSL) předložil bod a využil absence tří vládních poslanců, díky čemuž usnesení prošlo. Podle vládních poslanců jde o stavění barikád. Opozice argumentuje tím, že je návrh legislativní paskvil.
Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o odčerpání podezřelého majetku nebo návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř. (2. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Lidovecký poslanec František Talíř ve Sněmovně
Hynek Chudárek na mimořádném jednání Rady České televize ohledně plánovaných...
Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral odchází po jednání s ministrem kultury...
Zahájení projektu Šlechta na cestách se v Telči zúčastnil i ministr kultury Oto...
17 fotografií

Pro výzvu ke stažení návrhu zákona o veřejnoprávních médiích zvedlo ruku sedm opozičních poslanců, proti bylo šest vládních. Další tři poslanci současné koalice byli z jednání omluveni.

Poslanec Talíř svůj krok zdůvodňoval například tím, že v předloženém návrhu chybí informace o financování zahraničního nebo regionálního vysílání.

Talířův postoj kritizoval poslanec hnutí ANO Tomáš Helebrant. „Měl byste ten bod stáhnout, všichni umíme počítat. Toto je takové plácnutí. Ano, na jednání by měli chodit všichni,“ dodal Helebrant.

Neřekl jsem, že ČT a ČRo nefungují, chceme ale lidem zrušit daň, prohlásil Klempíř

Proti tomu se vymezil předseda klubu TOP 09 Jan Jakob. „Za mě to plácnutí do vody není. Ten návrh je legislativní zmetek, měl by se stáhnout a přepracovat. To, co jste poslali, je děravé, možná i záměrně,“ vysvětloval.

Poslanec ANO Ondřej Babka kritizoval zařazení bodu do sekce různé, o výzvě by se podle něj mělo jednat v rámci samostatného bodu na výboru. „Jsme s kolegy na příští schůzi připraveni jednat. Hodnotím to jako nešťastné načíst v bodě různé na výjezdním zasedání,“ doplnil. Zasedání se totiž konalo v budově Českého rozhlasu.

Výhrady měla také poslankyně ANO Barbora Rázga. „Pan ministr avizoval, že tam může dojít ke změnám. To, že to děláte na půdě Českého rozhlasu, je naprosto nevhodné. Vyzývat tímto způsobem k něčemu, co ještě neexistuje. Je to v meziresortním řízení, finální verze není, poslanci jí ještě neviděli,“ zastávala se poslankyně ministra Klempíře.

Opozice jednala s šéfy ČT a ČRo, Klempíř chyběl. Srabáctví, vzkázal mu Rakušan

„Návrh existuje, mám ho v batohu, všichni jsme ho četli,“ reagoval na její slova Talíř.

Na začátku zasedání přitom Rázga stejně jako další vládní poslanci zamítla odložení zasedání výboru. To navrhl Matěj Hlavatý (STAN) s odůvodněním, že finální podobu návrhu zákona o veřejnoprávních médií poslanci neznají.

Za takový návrh zákona bych se styděl, řekl Baxa

Ke kritice ministra Klempíře se přidal také bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS). „Jsem tady jediný, kdo má zkušenost s přípravou legislativy z pozice ministra. Nikdy bych si netroufl poslat do připomínkového řízení návrh, který je nepřesný. Pan ministr Klempíř do toho šel už s takovou rétorikou. Legislativa se nemá dělat tak, že se narychlo něco spíchne a z meziresortu se vrátí verze, která je správná,“ uvedl. Dodal, že sám by se styděl, pokud by ho někdo vyzval ke stažení návrhu kvůli tomu, že jde o „legislativní zmetek“.

Poslanec Pavel Bartoň (ANO) reagoval otázkou, zda by Talíř takový bod podal, kdyby dorazili všichni členové výboru.

Odvolejte Klempíře a stáhněte ten paskvil, vyzývá Babiše expremiér Fiala

Výhrady měla také poslankyně Gabriela Sedláčková (Motoristé sobě). „Já tohle vnímám jako barikády, před kterými jste nás varovali, jako cílenou manipulaci.“ Opozici kritizovala také za to, že měla uspořádat kulatý stůl, na který vládní poslance cíleně pozvala pozdě tak, aby se ho nemohla účastnit.

„Uspořádali jste si kulatý stůl za přítomnosti médií a pak jste ukázali, že tam nejsme. To je prasárna za mě,“ přidala se k ní Rázga. Podle Talíře všichni předsedové stran pozvánky dostali včas a za problémy s jejich distribucí opozice nemůže.

Předseda mediálního výboru Talíř nyní předá výzvu ke stažení návrhu ministru Klempířovi. Výhrady k návrhu by se měli poslanci následně dozvědět.

23. dubna 2026
Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Pachatel i okolí pod kontrolou! Policisté se strážníky cvičili společný postup

Policisté ČR a českobudějovičtí strážníci spolu cvičili zásah proti ozbrojeným...

„Pachatel! Má zbraň! Městská policie. Vyjdi ven!“ volá strážník, když otvírá dveře v pokoji. Za nimi se ukrývá muž, který má v ruce sekyru. Pokládá ji na zem a vychází. Uposlechne výzvy, aby si lehl...

28. dubna 2026  16:50

Orbán nabídl odstoupení z čela Fideszu, o rezignaci rozhodne sněm

Aktualizujeme
Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti hovoří ke svým příznivcům po oznámení...

Končící maďarský premiér Viktor Orbán nabídl své odstoupení z čela strany Fidesz, ale až červnový sněm strany rozhodne, zda rezignaci přijme. Novinářům to řekl jeden z poslanců Orbánovy strany.

28. dubna 2026  16:49

Česko se připojilo k dohodě o zvláštním tribunálu pro ruské zločiny na Ukrajině

Obytná budova zničena po ruských útocích ve městě Konstantynivka. (13. října...

Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha v úterý na sociální síti X uvedl, že se Česko stává 23. státem připojujícím se k dohodě nezbytné pro vytvoření zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese...

28. dubna 2026  16:31,  aktualizováno  16:40

Chtěl zabíjet pro legraci, řekla žalobkyně o mladíkovi. Inspirovali jej teroristé

Obžalovaný vchází do jednací síně Krajského soudu v Brně, který pokračuje v...

Zhlédl se v teroristických organizacích a chtěl zjistit, jaké to je zabít člověka. Tyto motivy po dobu několika let vedly mladíka z Brna k sérii trestných činů. Vyvrcholily pokusem o vraždu muže bez...

28. dubna 2026  13:42,  aktualizováno  16:32

Rusové dostali výprask na Sahaře. Začíná to připomínat ztrátu Sýrie, tuší

Premium
Pouštní národ. Tuaregové si dělají nárok na území dvakrát větší než Německo,...

Ruské vojenské angažmá v západní Africe se možná pomalu blíží ke konci. Africký korpus se o víkendu stáhl z města Kidal na severu Mali a tuarežští a islamističtí povstalci se zmocnili slušného...

28. dubna 2026  16:32

Léto už v květnu? Podívejte se, kolik má být o prodlouženém víkendu

ilustrační snímek

Po chladnějším začátku jara čeká Česko výrazná změna. O víkendu dorazí první letní počasí tohoto roku, teploty se dostanou poprvé i nad 25 stupňů Celsia. Nejtepleji má být v Čechách, uvedl Český...

28. dubna 2026  16:31

Trump při setkání s králem porušil protokol. Poklepal ho po rameni

Donald Trump a král Karel III. (27. dubna 2026)

Americký prezident Donald Trump při pondělním přivítání britského krále Karla III. v Bílém domě porušil královský protokol. Po oficiálním pozdravu ho totiž při odchodu lehce poklepal po rameni a...

28. dubna 2026  16:29

Největší sucho za desítky let. Třeboňským rybníkům chybí už přes 20 procent vody

Rybáři loví rybník Rožmberk (17. října 2025)

Třeboňským rybníkům chybí proti běžnému stavu přes 20 procent vody. A kvůli suchému východnímu větru jejich hladina dál klesá. Na duben je podobné sucho neobvyklé a je největší za několik desítek...

28. dubna 2026  16:27

Počkejme na Trumpův konec. NATO nechce pořádat třaskavé summity tak často

Generální tajemník NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump v Davosu...

Severoatlantická aliance zvažuje, že bude od nynějška pořádat méně summitů. Minimálně do doby, než z Bílého domu odejde Donald Trump. Činitelé NATO se tak snaží do budoucna vyvarovat napětí, jaké...

28. dubna 2026  16:19

Dělejme předpisy víc pro potřeby lidí a aby jim bylo rozumět, probrali se v Bruselu

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady António...

Unijní právní předpisy by měly být srozumitelnější, jednodušší, účinněji vymáhané, založené na pevných důkazech a lépe odpovídat potřebám občanů i podniků. Vyplývá to z plánu na modernizaci tvorby...

28. dubna 2026  16:15

Na Benešovsku vykolejil osobní vlak, strojvedoucího oslnilo slunce

Vykolejený vlak na Benešovsku komplikoval dopravu. (28. dubna 2026)

V Červeném Újezdu u Votic na Benešovsku v úterý ráno vykolejil osobní vlak, což zastavilo provoz na koridoru Olbramovice – Chotoviny. Krátce před desátou hodinou se nicméně podařilo provoz alespoň...

28. dubna 2026  7:46,  aktualizováno  16:02

